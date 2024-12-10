أجمل النساء في عام 2024

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ع الموجة مع ايلي
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151 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
سياسي معارض: دول الخليج ستدعم الاقتصاد السوري
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:33 GMT
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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أجمل النساء في عام 2024
أجمل النساء في عام 2024
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا لفتيات صنّفن كأجمل النساء لعام 2024، وقام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أجمل النساء في عام 2024

11:03 GMT 10.12.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا لفتيات صنّفن كأجمل النساء لعام 2024، وقام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Photo / Social media page of Rachel Gupta

ملكة جمال غراند إنترناشيونال 2024 الهندية راشيل جوبتا.

ملكة جمال غراند إنترناشيونال 2024 الهندية راشيل جوبتا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Social media page of Rachel Gupta

ملكة جمال غراند إنترناشيونال 2024 الهندية راشيل جوبتا.

© AP Photo / Fernando Llano

ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كيير ثيلفيغ تلوح بيدها بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال الكون الـ 73 في مكسيكو سيتي.

ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كيير ثيلفيغ تلوح بيدها بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال الكون الـ 73 في مكسيكو سيتي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fernando Llano

ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كيير ثيلفيغ تلوح بيدها بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال الكون الـ 73 في مكسيكو سيتي.

© Getty Images / Alberto E. Rodriguez

ألما كوبر، ملكة جمال ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية تسير على خشبة المسرح خلال المسابقة السنوية الثالثة والسبعين لملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في مسرح بيكوك.

ألما كوبر، ملكة جمال ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية تسير على خشبة المسرح خلال المسابقة السنوية الثالثة والسبعين لملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في مسرح بيكوك. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Alberto E. Rodriguez

ألما كوبر، ملكة جمال ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية تسير على خشبة المسرح خلال المسابقة السنوية الثالثة والسبعين لملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في مسرح بيكوك.

© AP Photo / Hussein Malla

ملكة جمال لبنان المتوجة حديثًا ندى كوسا خلال مسابقة ملكة جمال لبنان في بيروت، لبنان.

ملكة جمال لبنان المتوجة حديثًا ندى كوسا خلال مسابقة ملكة جمال لبنان في بيروت، لبنان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hussein Malla

ملكة جمال لبنان المتوجة حديثًا ندى كوسا خلال مسابقة ملكة جمال لبنان في بيروت، لبنان.

© Photo / Social media page of MRS Universe

ملكة جمال "الكون" 2024 ناتاليا دوروشكو من بيلاروسيا.

ملكة جمال &quot;الكون&quot; 2024 ناتاليا دوروشكو من بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Social media page of MRS Universe

ملكة جمال "الكون" 2024 ناتاليا دوروشكو من بيلاروسيا.

© Photo / Social media page of Thanh Thủy

ملكة جمال العالم 2024 الفيتنامية هوينه ثي ثانه ثوي.

ملكة جمال العالم 2024 الفيتنامية هوينه ثي ثانه ثوي. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Social media page of Thanh Thủy

ملكة جمال العالم 2024 الفيتنامية هوينه ثي ثانه ثوي.

© AP Photo / Fernando Llano

ملكة جمال الفلبين تشيلسي مانالو خلال مسابقة ملكة جمال الكون في مكسيكو سيتي.

ملكة جمال الفلبين تشيلسي مانالو خلال مسابقة ملكة جمال الكون في مكسيكو سيتي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fernando Llano

ملكة جمال الفلبين تشيلسي مانالو خلال مسابقة ملكة جمال الكون في مكسيكو سيتي.

CC BY 2.0 / Miss Cosmo / Ketut Permata Juliastrid

كيتوت بيرماتا جولياستريد من إندونيسيا الفائزة بلقب ملكة جمال كوزمو 2024.

كيتوت بيرماتا جولياستريد من إندونيسيا الفائزة بلقب ملكة جمال كوزمو 2024. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / Miss Cosmo / Ketut Permata Juliastrid

كيتوت بيرماتا جولياستريد من إندونيسيا الفائزة بلقب ملكة جمال كوزمو 2024.

© AP Photo / Aaron Favila

ملكة جمال "الأرض" لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين أثناء سيرها خلال الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناكي، الفلبين.

ملكة جمال &quot;الأرض&quot; لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين أثناء سيرها خلال الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناكي، الفلبين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aaron Favila

ملكة جمال "الأرض" لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين أثناء سيرها خلال الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناكي، الفلبين.

© Photo / Social media page of Roza Gadieva

ملكة جمال أوروبا 2024 الروسية روزا غادييفا.

ملكة جمال أوروبا 2024 الروسية روزا غادييفا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Social media page of Roza Gadieva

ملكة جمال أوروبا 2024 الروسية روزا غادييفا.

© AP Photo / Rajanish Kakadeتوجت البولندية كارولينا بيلاوسكا، على اليسار، خليفتها كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال العالم الـ71 في مومباي الهندية.
توجت البولندية كارولينا بيلاوسكا، على اليسار، خليفتها كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال العالم الـ71 في مومباي الهندية. - سبوتنيك عربي
11/18
© AP Photo / Rajanish Kakade
توجت البولندية كارولينا بيلاوسكا، على اليسار، خليفتها كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال العالم الـ71 في مومباي الهندية.
© Photo / Social media page of 倪樂琳 Ellyn

ملكة جمال هونغ كونغ 2024 إلين.

ملكة جمال هونغ كونغ 2024 إلين. - سبوتنيك عربي
12/18
© Photo / Social media page of 倪樂琳 Ellyn

ملكة جمال هونغ كونغ 2024 إلين.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

ملكة جمال روسيا لعام 2024 فالنتينا أليكسييفا في حفل توزيع الجوائز على المتنافسات في مسابقة ملكة جمال روسيا .2024

ملكة جمال روسيا لعام 2024 فالنتينا أليكسييفا في حفل توزيع الجوائز على المتنافسات في مسابقة ملكة جمال روسيا .2024 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
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ملكة جمال روسيا لعام 2024 فالنتينا أليكسييفا في حفل توزيع الجوائز على المتنافسات في مسابقة ملكة جمال روسيا .2024

CC BY-SA 2.0 / GrandTV / Fatma Suleiman 2024

فاطمة سليمان ملكة جمال تنزانيا الكبرى 2024.

فاطمة سليمان ملكة جمال تنزانيا الكبرى 2024. - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 2.0 / GrandTV / Fatma Suleiman 2024

فاطمة سليمان ملكة جمال تنزانيا الكبرى 2024.

© AP Photo / Lee Jin-man

هان أريل، طالبة في مدرسة أزياء تبلغ من العمر 22 عامًا، تحتفل بعد فوزها بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024 في سيول، كوريا الجنوبية.

هان أريل، طالبة في مدرسة أزياء تبلغ من العمر 22 عامًا، تحتفل بعد فوزها بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024 في سيول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
15/18
© AP Photo / Lee Jin-man

هان أريل، طالبة في مدرسة أزياء تبلغ من العمر 22 عامًا، تحتفل بعد فوزها بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024 في سيول، كوريا الجنوبية.

© Photo / Social media page of Catalina Duque Abréu

ملكة جمال كولومبيا لعام 2024 كاتالينا دوكي أبريو من أنتيوكيا.

ملكة جمال كولومبيا لعام 2024 كاتالينا دوكي أبريو من أنتيوكيا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Social media page of Catalina Duque Abréu

ملكة جمال كولومبيا لعام 2024 كاتالينا دوكي أبريو من أنتيوكيا.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورالفائزة في مسابقة ملكة "جمال دونباس - 2024"، صوفيا غريسكو، في نهائي مسابقة ملكة "جمال دونباس 2024"
الفائزة في مسابقة ملكة جمال دونباس - 2024، صوفيا غريسكو، في نهائي مسابقة ملكة جمال دونباس 2024 - سبوتنيك عربي
17/18
© Sputnik . Taisija Voroncova
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الفائزة في مسابقة ملكة "جمال دونباس - 2024"، صوفيا غريسكو، في نهائي مسابقة ملكة "جمال دونباس 2024"
CC BY-SA 4.0 / King Mshotinarry / Miss South Africa 2024 (cropped image)

ميا لو رو في مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا 2024.

ميا لو رو في مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا 2024. - سبوتنيك عربي
18/18
CC BY-SA 4.0 / King Mshotinarry / Miss South Africa 2024 (cropped image)

ميا لو رو في مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا 2024.

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