أجمل النساء في عام 2024

© AP Photo / Rajanish Kakade توجت البولندية كارولينا بيلاوسكا، على اليسار، خليفتها كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال العالم الـ71 في مومباي الهندية.