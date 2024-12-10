أجمل النساء في عام 2024

ملكة جمال غراند إنترناشيونال 2024 الهندية راشيل جوبتا.
ملكة جمال غراند إنترناشيونال 2024 الهندية راشيل جوبتا.
ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كيير ثيلفيغ تلوح بيدها بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال الكون الـ 73 في مكسيكو سيتي.
ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كيير ثيلفيغ تلوح بيدها بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال الكون الـ 73 في مكسيكو سيتي.
ألما كوبر، ملكة جمال ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية تسير على خشبة المسرح خلال المسابقة السنوية الثالثة والسبعين لملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في مسرح بيكوك.
ألما كوبر، ملكة جمال ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية تسير على خشبة المسرح خلال المسابقة السنوية الثالثة والسبعين لملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في مسرح بيكوك.
ملكة جمال لبنان المتوجة حديثًا ندى كوسا خلال مسابقة ملكة جمال لبنان في بيروت، لبنان.
ملكة جمال لبنان المتوجة حديثًا ندى كوسا خلال مسابقة ملكة جمال لبنان في بيروت، لبنان.
ملكة جمال "الكون" 2024 ناتاليا دوروشكو من بيلاروسيا.
ملكة جمال "الكون" 2024 ناتاليا دوروشكو من بيلاروسيا.
ملكة جمال العالم 2024 الفيتنامية هوينه ثي ثانه ثوي.
ملكة جمال العالم 2024 الفيتنامية هوينه ثي ثانه ثوي.
ملكة جمال الفلبين تشيلسي مانالو خلال مسابقة ملكة جمال الكون في مكسيكو سيتي.
ملكة جمال الفلبين تشيلسي مانالو خلال مسابقة ملكة جمال الكون في مكسيكو سيتي.
كيتوت بيرماتا جولياستريد من إندونيسيا الفائزة بلقب ملكة جمال كوزمو 2024.
كيتوت بيرماتا جولياستريد من إندونيسيا الفائزة بلقب ملكة جمال كوزمو 2024.
ملكة جمال "الأرض" لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين أثناء سيرها خلال الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناكي، الفلبين.
ملكة جمال "الأرض" لعام 2024 الأسترالية جيسيكا لين أثناء سيرها خلال الجزء الخاص بفساتين السهرة في ليلة التتويج الكبرى في فندق في باراناكي، الفلبين.
ملكة جمال أوروبا 2024 الروسية روزا غادييفا.
ملكة جمال أوروبا 2024 الروسية روزا غادييفا.
ملكة جمال هونغ كونغ 2024 إلين.
ملكة جمال هونغ كونغ 2024 إلين.
ملكة جمال روسيا لعام 2024 فالنتينا أليكسييفا في حفل توزيع الجوائز على المتنافسات في مسابقة ملكة جمال روسيا .2024
ملكة جمال روسيا لعام 2024 فالنتينا أليكسييفا في حفل توزيع الجوائز على المتنافسات في مسابقة ملكة جمال روسيا .2024
فاطمة سليمان ملكة جمال تنزانيا الكبرى 2024.
هان أريل، طالبة في مدرسة أزياء تبلغ من العمر 22 عامًا، تحتفل بعد فوزها بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024 في سيول، كوريا الجنوبية.
هان أريل، طالبة في مدرسة أزياء تبلغ من العمر 22 عامًا، تحتفل بعد فوزها بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024 في سيول، كوريا الجنوبية.
ملكة جمال كولومبيا لعام 2024 كاتالينا دوكي أبريو من أنتيوكيا.
ملكة جمال كولومبيا لعام 2024 كاتالينا دوكي أبريو من أنتيوكيا.
ميا لو رو في مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا 2024.
ميا لو رو في مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا 2024.