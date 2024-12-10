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المعارضة السورية المسلحة تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور
المعارضة السورية المسلحة تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور
سبوتنيك عربي
أعلنت المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأربعاء، سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا، وجاء ذلك حسبما أفادت صحيفة الوطن السورية. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T23:01+0000
2024-12-10T23:05+0000
دير الزور
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بيروت –سبوتنيك. وبحسب الصحيفة، قالت إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية: "قواتنا سيطرت على كامل مدينة دير الزور".كان رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليفه بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
https://sarabic.ae/20241210/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-معظم-الأسلحة-الاستراتيجية-في-سوريا-1095675056.html
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دير الزور, أخبار دير الزور, أخبار سوريا اليوم, المعارضة, العالم العربي
دير الزور, أخبار دير الزور, أخبار سوريا اليوم, المعارضة, العالم العربي

المعارضة السورية المسلحة تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور

23:01 GMT 10.12.2024 (تم التحديث: 23:05 GMT 10.12.2024)
© Photo / Farouk Madhiأرشيفية.. صورة ليلية لمدينة دير الزور شرقي سوريا‎‎
أرشيفية.. صورة ليلية لمدينة دير الزور شرقي سوريا‎‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Photo / Farouk Madhi
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أعلنت المعارضة السورية المسلحة، فجر اليوم الأربعاء، سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا، وجاء ذلك حسبما أفادت صحيفة الوطن السورية.
بيروت –سبوتنيك. وبحسب الصحيفة، قالت إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية: "قواتنا سيطرت على كامل مدينة دير الزور".
كان رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليفه بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.
مقاتلة الطيران الإسرائيلي من طراز إف-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير معظم الأسلحة الاستراتيجية في سوريا
19:29 GMT
ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
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