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تشاد تعلن بداية مغادرة القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في البلاد
تشاد تعلن بداية مغادرة القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية التشادية، اليوم السبت، عن تنفيذ المرحلة الأولى من ترحيل القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في البلاد، وذلك بعد مغادرة الطائرات المقاتلة... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T18:12+0000
2024-12-10T18:12+0000
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وجاء في بيان الخارجية التشادية: "تطبيقا لقرار حكومة جمهورية تشاد التنديد باتفاقيات باتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، تم اليوم (الثلاثاء) تنفيذ المرحلة الأولى من ترحيل القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في تشاد مع مغادرة الطائرات المقاتلة نهائياً (طائرات ميراج وناقلات)".وأوضح البيان أن فك الارتباط هذا يتم بروح من الاحترام المتبادل والحوار البناء، من أجل الحفاظ على العلاقات الثنائية بين تشاد وفرنسا في المجالات الاستراتيجية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الفرنسي عن بدء سحب قواته من تشاد، وذلك بعد مغادرة طائرتين مقاتلتين من طراز "ميراج 2000 دي" العاصمة نجامينا.وأعلنت الحكومة التشادية، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء العمل باتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا التي جرى تعديلها في 5 أيلول/ سبتمبر 2019، معتبرة أن هذا القرار يمثل نقطة تحول تاريخية.
https://sarabic.ae/20241206/وزير-الداخلية-التشادي-السابق-المنطقة-تواجه-تحديات-صعبة-مع-دعم-باريس-للجماعات-المسلحة-1095558616.html
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أخبار فرنسا , أخبار تشاد, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , أخبار تشاد, العالم, أخبار العالم الآن

تشاد تعلن بداية مغادرة القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في البلاد

18:12 GMT 10.12.2024
© Getty Images / Stockbyteعلم التشاد
علم التشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Getty Images / Stockbyte
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أعلنت وزارة الخارجية التشادية، اليوم السبت، عن تنفيذ المرحلة الأولى من ترحيل القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في البلاد، وذلك بعد مغادرة الطائرات المقاتلة نهائيا، معتبرة أن "هذا الحدث يمثل خطوة كبيرة في تنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين".
وجاء في بيان الخارجية التشادية: "تطبيقا لقرار حكومة جمهورية تشاد التنديد باتفاقيات باتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، تم اليوم (الثلاثاء) تنفيذ المرحلة الأولى من ترحيل القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في تشاد مع مغادرة الطائرات المقاتلة نهائياً (طائرات ميراج وناقلات)".

وأضاف أن "هذا الحدث يمثل خطوة كبيرة في تنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين، وستستمر عملية الانسحاب وفقا للشروط المتفق عليها، على أن يتم الترحيل التدريجي للقوات البرية خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضح البيان أن فك الارتباط هذا يتم بروح من الاحترام المتبادل والحوار البناء، من أجل الحفاظ على العلاقات الثنائية بين تشاد وفرنسا في المجالات الاستراتيجية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الفرنسي عن بدء سحب قواته من تشاد، وذلك بعد مغادرة طائرتين مقاتلتين من طراز "ميراج 2000 دي" العاصمة نجامينا.

وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي عبر حسابها على منصة "إكس" أن مغادرة الطائرتين تمثل بداية فك الارتباط العسكري بين فرنسا وتشاد.

وأعلنت الحكومة التشادية، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء العمل باتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا التي جرى تعديلها في 5 أيلول/ سبتمبر 2019، معتبرة أن هذا القرار يمثل نقطة تحول تاريخية.
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