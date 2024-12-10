https://sarabic.ae/20241210/رائد-فضاء-ينجح-في-التقاط-صورة-مذهلة-لجيران-مجرة-درب-التبانة-1095668888.html
رائد فضاء ينجح في التقاط صورة مذهلة لجيران مجرة درب التبانة
رائد فضاء ينجح في التقاط صورة مذهلة لجيران مجرة درب التبانة
سبوتنيك عربي
بينما تواصل محطة الفضاء الدولية دورانها على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض، يتمتع رواد الفضاء بفرصة استثنائية لرؤية الكون من منظور فريد. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T16:37+0000
2024-12-10T16:37+0000
2024-12-10T16:37+0000
مجتمع
علوم
الفضاء
ناسا
أخبار محطة الفضاء الدولية
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102134/05/1021340525_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_d287bad8ea3d4e82982b4fd1adce8967.jpg
رائد الفضاء الأمريكي، دون بيتيت، استغل هذه الفرصة وأحضر معه جهاز تتبع نجوم صنعه بنفسه لالتقاط صور طويلة التعريض تُبرز جمال النجوم والمجرات.وفي منشور حديث على منصة "إكس"، شارك بيتيت صورة مذهلة التقطها من نافذة مركبة "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس"، الملتحمة بمحطة الفضاء الدولية.تُظهر الصورة حقلا سماويا مرصعا بالنجوم، إلى جانب مجرتين من المجموعة المحلية لمجرة درب التبانة.ووفقا لتقارير علمية، فإن المجرتان اللتان ظهرتا في الصورة، فهما من أقرب المجرات المجاورة لدرب التبانة. وهما سحابة ماجلان الكبرى تبعد 160 ألف سنة ضوئية وتضم نحو 30 مليار نجم، بينما تبعد سحابة ماجلان الصغرى 210 آلاف سنة ضوئية وتحتوي على 3 مليارات نجم.يُذكر أن بيتيت انطلق إلى محطة الفضاء الدولية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على متن كبسولة "سويوز" الروسية كجزء من بعثة استكشافية، وهو يُعد أكبر رواد الفضاء النشطين في "ناسا" بعمر 69 عاما، مسجلا أكثر من 370 يوما في الفضاء و13 ساعة من العمل خارج المحطة الفضائية.
https://sarabic.ae/20240920/سرب-من-100-ثقب-أسود-يتحرك-عبر-مجرة-درب-التبانية-صور-وفيديو----1092938408.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102134/05/1021340525_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6c696b40c6e80e0bd5480aa42c5932ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الفضاء, ناسا, أخبار محطة الفضاء الدولية, منوعات, الأخبار
علوم, الفضاء, ناسا, أخبار محطة الفضاء الدولية, منوعات, الأخبار
رائد فضاء ينجح في التقاط صورة مذهلة لجيران مجرة درب التبانة
بينما تواصل محطة الفضاء الدولية دورانها على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض، يتمتع رواد الفضاء بفرصة استثنائية لرؤية الكون من منظور فريد.
رائد الفضاء الأمريكي، دون بيتيت، استغل هذه الفرصة وأحضر معه جهاز تتبع نجوم صنعه بنفسه لالتقاط صور طويلة التعريض تُبرز جمال النجوم والمجرات.
وفي منشور حديث على منصة "إكس"، شارك بيتيت صورة مذهلة التقطها من نافذة مركبة "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس"، الملتحمة بمحطة الفضاء الدولية.
تُظهر الصورة حقلا سماويا مرصعا بالنجوم، إلى جانب مجرتين من المجموعة المحلية لمجرة درب التبانة
.
ووفقا لتقارير علمية، فإن المجرتان اللتان ظهرتا في الصورة، فهما من أقرب المجرات المجاورة لدرب التبانة. وهما سحابة ماجلان الكبرى تبعد 160 ألف سنة ضوئية وتضم نحو 30 مليار نجم، بينما تبعد سحابة ماجلان الصغرى 210 آلاف سنة ضوئية وتحتوي على 3 مليارات نجم.
وكتب بيتيت: "أحضرت جهاز تتبع نجوم يدوي يسمح بالتقاط صور طويلة التعريض اللازمة لتصوير حقول النجوم. ترقبوا المزيد من الصور المشابهة".
يُذكر أن بيتيت انطلق إلى محطة الفضاء الدولية
، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على متن كبسولة "سويوز" الروسية كجزء من بعثة استكشافية، وهو يُعد أكبر رواد الفضاء النشطين في "ناسا" بعمر 69 عاما، مسجلا أكثر من 370 يوما في الفضاء و13 ساعة من العمل خارج المحطة الفضائية.