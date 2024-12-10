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https://sarabic.ae/20241210/رائد-فضاء-ينجح-في-التقاط-صورة-مذهلة-لجيران-مجرة-درب-التبانة-1095668888.html
رائد فضاء ينجح في التقاط صورة مذهلة لجيران مجرة درب التبانة
رائد فضاء ينجح في التقاط صورة مذهلة لجيران مجرة درب التبانة
سبوتنيك عربي
بينما تواصل محطة الفضاء الدولية دورانها على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض، يتمتع رواد الفضاء بفرصة استثنائية لرؤية الكون من منظور فريد. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T16:37+0000
2024-12-10T16:37+0000
مجتمع
علوم
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ناسا
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رائد الفضاء الأمريكي، دون بيتيت، استغل هذه الفرصة وأحضر معه جهاز تتبع نجوم صنعه بنفسه لالتقاط صور طويلة التعريض تُبرز جمال النجوم والمجرات.وفي منشور حديث على منصة "إكس"، شارك بيتيت صورة مذهلة التقطها من نافذة مركبة "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس"، الملتحمة بمحطة الفضاء الدولية.تُظهر الصورة حقلا سماويا مرصعا بالنجوم، إلى جانب مجرتين من المجموعة المحلية لمجرة درب التبانة.ووفقا لتقارير علمية، فإن المجرتان اللتان ظهرتا في الصورة، فهما من أقرب المجرات المجاورة لدرب التبانة. وهما سحابة ماجلان الكبرى تبعد 160 ألف سنة ضوئية وتضم نحو 30 مليار نجم، بينما تبعد سحابة ماجلان الصغرى 210 آلاف سنة ضوئية وتحتوي على 3 مليارات نجم.يُذكر أن بيتيت انطلق إلى محطة الفضاء الدولية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على متن كبسولة "سويوز" الروسية كجزء من بعثة استكشافية، وهو يُعد أكبر رواد الفضاء النشطين في "ناسا" بعمر 69 عاما، مسجلا أكثر من 370 يوما في الفضاء و13 ساعة من العمل خارج المحطة الفضائية.
https://sarabic.ae/20240920/سرب-من-100-ثقب-أسود-يتحرك-عبر-مجرة-درب-التبانية-صور-وفيديو----1092938408.html
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علوم, الفضاء, ناسا, أخبار محطة الفضاء الدولية, منوعات, الأخبار
علوم, الفضاء, ناسا, أخبار محطة الفضاء الدولية, منوعات, الأخبار

رائد فضاء ينجح في التقاط صورة مذهلة لجيران مجرة درب التبانة

16:37 GMT 10.12.2024
© Photo / Tim Peake/ESA/NASAصورة لمجرة درب التبانة، التقطها رائد الفضاء الأمريكي تيم بيك
صورة لمجرة درب التبانة، التقطها رائد الفضاء الأمريكي تيم بيك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Photo / Tim Peake/ESA/NASA
تابعنا عبر
بينما تواصل محطة الفضاء الدولية دورانها على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض، يتمتع رواد الفضاء بفرصة استثنائية لرؤية الكون من منظور فريد.
رائد الفضاء الأمريكي، دون بيتيت، استغل هذه الفرصة وأحضر معه جهاز تتبع نجوم صنعه بنفسه لالتقاط صور طويلة التعريض تُبرز جمال النجوم والمجرات.
وفي منشور حديث على منصة "إكس"، شارك بيتيت صورة مذهلة التقطها من نافذة مركبة "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس"، الملتحمة بمحطة الفضاء الدولية.
تُظهر الصورة حقلا سماويا مرصعا بالنجوم، إلى جانب مجرتين من المجموعة المحلية لمجرة درب التبانة.
ووفقا لتقارير علمية، فإن المجرتان اللتان ظهرتا في الصورة، فهما من أقرب المجرات المجاورة لدرب التبانة. وهما سحابة ماجلان الكبرى تبعد 160 ألف سنة ضوئية وتضم نحو 30 مليار نجم، بينما تبعد سحابة ماجلان الصغرى 210 آلاف سنة ضوئية وتحتوي على 3 مليارات نجم.
وكالة ناسا تلتقط صورة لثقب أسود بواسطة تلسكوب Hubble Space Telescope - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
مجتمع
سرب من 100 ثقب أسود يتحرك عبر مجرة درب التبانية... صور وفيديو
20 سبتمبر, 13:48 GMT
وكتب بيتيت: "أحضرت جهاز تتبع نجوم يدوي يسمح بالتقاط صور طويلة التعريض اللازمة لتصوير حقول النجوم. ترقبوا المزيد من الصور المشابهة".
يُذكر أن بيتيت انطلق إلى محطة الفضاء الدولية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على متن كبسولة "سويوز" الروسية كجزء من بعثة استكشافية، وهو يُعد أكبر رواد الفضاء النشطين في "ناسا" بعمر 69 عاما، مسجلا أكثر من 370 يوما في الفضاء و13 ساعة من العمل خارج المحطة الفضائية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
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