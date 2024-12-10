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https://sarabic.ae/20241210/غوارديولا-يحسم-مستقبله-ويكشف-عن-خططه-بعد-مانشستر-سيتي-1095666868.html
غوارديولا يحسم مستقبله ويكشف عن خططه بعد مانشستر سيتي
غوارديولا يحسم مستقبله ويكشف عن خططه بعد مانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
حسم بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، موقفه النهائي بشأن مستقبله المهني بعد انتهاء عقده الحالي مع النادي الإنجليزي. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T15:26+0000
2024-12-10T15:26+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
أخبار الدوري الإنجليزي
بيب غوارديولا
مانشستر سيتي
الأخبار
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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، عشية مواجهة مانشستر سيتي أمام يوفنتوس الإيطالي، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.وكشف غوارديولا أنه لا يخطط لتدريب أي فريق آخر بعد مغادرته السيتي.وأضاف المدرب الإسباني البالغ من العمر 53 عاماً: "حين أترك تدريب الأندية، أرغب في أخذ استراحة والاستمتاع بلعب الجولف. ولكن في الوقت الحالي، هذا القرار غير وارد، وحين يأتي الوقت المناسب سأقول: هذا كافٍ".ويُعد غوارديولا من أنجح المدربين في تاريخ مانشستر سيتي، حيث قاد الفريق منذ عام 2016 لتحقيق 6 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز خلال 8 مواسم، ليصبح السيتي أول فريق يتوج بالدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية.كما حصد مع الفريق عدداً من الألقاب المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.
https://sarabic.ae/20240605/رئيس-مانشستر-سيتي-يثير-الشكوك-حول-مستقبل-غوارديولا-1089540577.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي, بيب غوارديولا, مانشستر سيتي, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي, بيب غوارديولا, مانشستر سيتي, الأخبار

غوارديولا يحسم مستقبله ويكشف عن خططه بعد مانشستر سيتي

15:26 GMT 10.12.2024
© AP Photo / Dave Thompsonبيب غوارديولا
بيب غوارديولا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Dave Thompson
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حسم بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، موقفه النهائي بشأن مستقبله المهني بعد انتهاء عقده الحالي مع النادي الإنجليزي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، عشية مواجهة مانشستر سيتي أمام يوفنتوس الإيطالي، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.
وكشف غوارديولا أنه لا يخطط لتدريب أي فريق آخر بعد مغادرته السيتي.

وأوضح: "لن أرحل الآن، لكنني لن أستمر في تدريب الأندية كما أفعل حالياً، ربما أفكر في تدريب منتخب وطني لأن ذلك يختلف تماماً".

وأضاف المدرب الإسباني البالغ من العمر 53 عاماً: "حين أترك تدريب الأندية، أرغب في أخذ استراحة والاستمتاع بلعب الجولف. ولكن في الوقت الحالي، هذا القرار غير وارد، وحين يأتي الوقت المناسب سأقول: هذا كافٍ".
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رئيس مانشستر سيتي يثير الشكوك حول مستقبل غوارديولا
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ويُعد غوارديولا من أنجح المدربين في تاريخ مانشستر سيتي، حيث قاد الفريق منذ عام 2016 لتحقيق 6 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز خلال 8 مواسم، ليصبح السيتي أول فريق يتوج بالدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية.
كما حصد مع الفريق عدداً من الألقاب المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.
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