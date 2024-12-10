https://sarabic.ae/20241210/مسؤول-بيان-السعودية-بشأن-سوريا-يعبر-عن-حفاظها-على-الأمن-القومي-العربي-1095659699.html

مسؤول: بيان السعودية بشأن سوريا يعبر عن حفاظها على الأمن القومي العربي

مسؤول: بيان السعودية بشأن سوريا يعبر عن حفاظها على الأمن القومي العربي

سبوتنيك عربي

وصف السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر، مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، البيان الصادر عن بلاده بخصوص التطورات المتسارعة في سوريا بأنه يعكس... 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T12:06+0000

2024-12-10T12:06+0000

2024-12-10T12:06+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، اليوم الثلاثاء، أن البيان يحمل رسائل هامة، أبرزها التأكيد على دعم المملكة لكل ما يساهم في تحقيق أمن سوريا واستقرارها.وأكد السفير المطر أن موقف السعودية تجاه سوريا هو رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن البيان يعكس متابعة المملكة واهتمامها بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من أجل سلامة الشعب السوري وحقن الدماء، بالإضافة إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.كما شدد السفير على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب السوري في تجاوز معاناته، مع ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.وأشار إلى أن البيان تضمّن تقدير تضحيات الشعب السوري من أجل وطنه، مع التأكيد على أهمية عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية في العالمين العربي والإسلامي.واختتم السفير تصريحاته بالتأكيد أن استقرار سوريا سيعتمد على تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيدًا بدعوة المملكة لجميع الأطراف السورية إلى صون مقدرات الدولة الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد.وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بيانًا أبدت فيه ارتياحها تجاه الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لحماية الشعب السوري، مؤكدة دعمها الكامل لكل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار سوريا وحماية سيادتها ووحدة أراضيها.

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