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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
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https://sarabic.ae/20241210/مسؤول-بيان-السعودية-بشأن-سوريا-يعبر-عن-حفاظها-على-الأمن-القومي-العربي-1095659699.html
مسؤول: بيان السعودية بشأن سوريا يعبر عن حفاظها على الأمن القومي العربي
مسؤول: بيان السعودية بشأن سوريا يعبر عن حفاظها على الأمن القومي العربي
سبوتنيك عربي
وصف السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر، مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، البيان الصادر عن بلاده بخصوص التطورات المتسارعة في سوريا بأنه يعكس... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T12:06+0000
2024-12-10T12:06+0000
السعودية
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، اليوم الثلاثاء، أن البيان يحمل رسائل هامة، أبرزها التأكيد على دعم المملكة لكل ما يساهم في تحقيق أمن سوريا واستقرارها.وأكد السفير المطر أن موقف السعودية تجاه سوريا هو رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن البيان يعكس متابعة المملكة واهتمامها بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من أجل سلامة الشعب السوري وحقن الدماء، بالإضافة إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.كما شدد السفير على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب السوري في تجاوز معاناته، مع ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.وأشار إلى أن البيان تضمّن تقدير تضحيات الشعب السوري من أجل وطنه، مع التأكيد على أهمية عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية في العالمين العربي والإسلامي.واختتم السفير تصريحاته بالتأكيد أن استقرار سوريا سيعتمد على تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيدًا بدعوة المملكة لجميع الأطراف السورية إلى صون مقدرات الدولة الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد.وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بيانًا أبدت فيه ارتياحها تجاه الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لحماية الشعب السوري، مؤكدة دعمها الكامل لكل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار سوريا وحماية سيادتها ووحدة أراضيها.
https://sarabic.ae/20241210/نائب-إيراني-بارز-يكشف-مفاجأة-بشأن-الحرب-السورية-ماذا-خسرت-بلاده؟-1095658993.html
https://sarabic.ae/20241210/قطر-تدرس-إمكانية-استعادة-العلاقات-الدبلوماسية-مع-سوريا---1095658083.html
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السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

مسؤول: بيان السعودية بشأن سوريا يعبر عن حفاظها على الأمن القومي العربي

12:06 GMT 10.12.2024
© Photo / unsplash/aboodi vesakaranالعلم السعودي
العلم السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Photo / unsplash/aboodi vesakaran
تابعنا عبر
وصف السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر، مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، البيان الصادر عن بلاده بخصوص التطورات المتسارعة في سوريا بأنه يعكس الموقف الثابت للمملكة في الحفاظ على الأمن القومي العربي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، اليوم الثلاثاء، أن البيان يحمل رسائل هامة، أبرزها التأكيد على دعم المملكة لكل ما يساهم في تحقيق أمن سوريا واستقرارها.
وأكد السفير المطر أن موقف السعودية تجاه سوريا هو رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن البيان يعكس متابعة المملكة واهتمامها بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من أجل سلامة الشعب السوري وحقن الدماء، بالإضافة إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
نائب إيراني بارز يكشف مفاجأة بشأن "الحرب السورية"... ماذا خسرت بلاده؟
11:46 GMT
كما شدد السفير على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب السوري في تجاوز معاناته، مع ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.
وأشار إلى أن البيان تضمّن تقدير تضحيات الشعب السوري من أجل وطنه، مع التأكيد على أهمية عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية في العالمين العربي والإسلامي.
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
قطر تدرس إمكانية استعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
11:04 GMT
واختتم السفير تصريحاته بالتأكيد أن استقرار سوريا سيعتمد على تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيدًا بدعوة المملكة لجميع الأطراف السورية إلى صون مقدرات الدولة الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بيانًا أبدت فيه ارتياحها تجاه الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لحماية الشعب السوري، مؤكدة دعمها الكامل لكل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار سوريا وحماية سيادتها ووحدة أراضيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
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