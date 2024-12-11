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https://sarabic.ae/20241211/إصابة-عدة-أشخاص-في-إطلاق-نار-على-حافلة-إسرائيلية-جنوبي-القدس-1095709769.html
إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية جنوبي القدس
إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية جنوبي القدس
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار استهدف حافلة في مستوطنة بيتار عيليت جنوبي القدس. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T22:36+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن "هجومًا وقع بالقرب من بيتار عيليت، حيث تشير التقارير الأولية إلى إطلاق نار على حافلة كانت متجهة إلى القدس، واستمرت في القيادة حتى حاجز الأنفاق".وأشارت القناة إلى "تعطيل حركة المركبات قرب موقع إطلاق نار عند حاجز النفق جنوب القدس لملاحقة المنفذين".وأضافت: "من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار على حاجز النفق هو عملية منفردة أو من جانب خلية".من جهتها، قالت نجمة داوود الحمراء في بيان: "هناك 4 مصابين في مكان الحادث، بينهم صبي يبلغ من العمر 12 عامًا في حالة خطيرة"، مضيفةً أن "الشرطة تجري عملية مطاردة للمشتبه به".
https://sarabic.ae/20240222/مقتل-إسرائيلي-وإصابة-7-آخرين-إثر-عملية-إطلاق-نار-قرب-القدس-1086299173.html
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القدس, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, غزة
القدس, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, غزة

إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية جنوبي القدس

22:36 GMT 11.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابة 72 فلسطينيا واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس
إصابة 72 فلسطينيا واعتقال العشرات خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار استهدف حافلة في مستوطنة بيتار عيليت جنوبي القدس.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن "هجومًا وقع بالقرب من بيتار عيليت، حيث تشير التقارير الأولية إلى إطلاق نار على حافلة كانت متجهة إلى القدس، واستمرت في القيادة حتى حاجز الأنفاق".
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مقتل إسرائيلي وإصابة 7 آخرين إثر عملية إطلاق نار قرب القدس
22 فبراير, 07:30 GMT
وأشارت القناة إلى "تعطيل حركة المركبات قرب موقع إطلاق نار عند حاجز النفق جنوب القدس لملاحقة المنفذين".
وأضافت: "من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار على حاجز النفق هو عملية منفردة أو من جانب خلية".
من جهتها، قالت نجمة داوود الحمراء في بيان: "هناك 4 مصابين في مكان الحادث، بينهم صبي يبلغ من العمر 12 عامًا في حالة خطيرة"، مضيفةً أن "الشرطة تجري عملية مطاردة للمشتبه به".
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