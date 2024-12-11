https://sarabic.ae/20241211/انقلاب-قارب-يقل-130-شخصا-قبالة-السواحل-التونسية-1095710225.html
انقلاب قارب يقل 130 شخصا قبالة السواحل التونسية
انقلاب قارب يقل 130 شخصا قبالة السواحل التونسية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء الأربعاء، نقلاً عن شركة "أمبري" البريطانية المختصة بأمن الملاحة البحرية، بمصرع شخصين على الأقل إثر انقلاب قارب يقل حوالي 130... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T23:44+0000
2024-12-11T23:44+0000
2024-12-11T23:44+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
الداخلية التونسية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/1c/1057356196_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fd2a7ba1fbab176c9fbeb417c2dade5a.jpg
وذكرت الشركة في بيانها يوم الأربعاء: "تشير البيانات إلى غرق شخصين بعد انقلاب القارب الذي كان يحمل على متنه 130 شخصًا جنوب مدينة الشابة الواقعة على السواحل الشرقية لتونس".ولم ترد تفاصيل إضافية بشأن الحادث حتى الآن.وتُعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، من النقاط الرئيسية في شمال إفريقيا التي تنطلق منها المهاجرين لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا، حيث تبعد أقرب سواحل إيطالية عن سواحل تونس حوالي 150 كيلومترًا.وفي عام 2023، لقي أو فُقد أكثر من 1300 مهاجر في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، حسبما أفاد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".ومنذ بداية العام حتى منتصف مايو/أيار، غرقت 103 قوارب هجرة وفقًا لوزارة الداخلية التونسية. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، أفاد الحرس الوطني بأنه "اعترض أو أنقذ" 21545 مهاجرًا، مع ارتفاع نسبة 22.5% مقارنة بالفترة نفسها في السنة السابقة.
https://sarabic.ae/20230322/مصرع-5-مهاجرين-وفقدان-28-إثر-غرق-قارب-قبالة-سواحل-تونس-1075052439.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/1c/1057356196_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96b1c0131eb8d53104dc7050b0af12e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, الداخلية التونسية, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, الداخلية التونسية, العالم العربي
انقلاب قارب يقل 130 شخصا قبالة السواحل التونسية
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء الأربعاء، نقلاً عن شركة "أمبري" البريطانية المختصة بأمن الملاحة البحرية، بمصرع شخصين على الأقل إثر انقلاب قارب يقل حوالي 130 شخصًا قبالة السواحل الشرقية لتونس.
وذكرت الشركة في بيانها يوم الأربعاء: "تشير البيانات إلى غرق شخصين بعد انقلاب القارب الذي كان يحمل على متنه 130 شخصًا جنوب مدينة الشابة الواقعة على السواحل الشرقية لتونس".
ولم ترد تفاصيل إضافية بشأن الحادث حتى الآن.
وتُعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، من النقاط الرئيسية في شمال إفريقيا التي تنطلق منها المهاجرين لعبور البحر الأبيض المتوسط
نحو إيطاليا، حيث تبعد أقرب سواحل إيطالية عن سواحل تونس حوالي 150 كيلومترًا.
وفي عام 2023، لقي أو فُقد أكثر من 1300 مهاجر في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، حسبما أفاد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
ومنذ بداية العام حتى منتصف مايو/أيار، غرقت 103 قوارب هجرة وفقًا لوزارة الداخلية التونسية. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، أفاد الحرس الوطني بأنه "اعترض أو أنقذ" 21545 مهاجرًا، مع ارتفاع نسبة 22.5% مقارنة بالفترة نفسها في السنة السابقة.