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https://sarabic.ae/20241211/انقلاب-قارب-يقل-130-شخصا-قبالة-السواحل-التونسية-1095710225.html
انقلاب قارب يقل 130 شخصا قبالة السواحل التونسية
انقلاب قارب يقل 130 شخصا قبالة السواحل التونسية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء الأربعاء، نقلاً عن شركة "أمبري" البريطانية المختصة بأمن الملاحة البحرية، بمصرع شخصين على الأقل إثر انقلاب قارب يقل حوالي 130... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T23:44+0000
2024-12-11T23:44+0000
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وذكرت الشركة في بيانها يوم الأربعاء: "تشير البيانات إلى غرق شخصين بعد انقلاب القارب الذي كان يحمل على متنه 130 شخصًا جنوب مدينة الشابة الواقعة على السواحل الشرقية لتونس".ولم ترد تفاصيل إضافية بشأن الحادث حتى الآن.وتُعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، من النقاط الرئيسية في شمال إفريقيا التي تنطلق منها المهاجرين لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا، حيث تبعد أقرب سواحل إيطالية عن سواحل تونس حوالي 150 كيلومترًا.وفي عام 2023، لقي أو فُقد أكثر من 1300 مهاجر في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، حسبما أفاد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".ومنذ بداية العام حتى منتصف مايو/أيار، غرقت 103 قوارب هجرة وفقًا لوزارة الداخلية التونسية. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، أفاد الحرس الوطني بأنه "اعترض أو أنقذ" 21545 مهاجرًا، مع ارتفاع نسبة 22.5% مقارنة بالفترة نفسها في السنة السابقة.
https://sarabic.ae/20230322/مصرع-5-مهاجرين-وفقدان-28-إثر-غرق-قارب-قبالة-سواحل-تونس-1075052439.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, الداخلية التونسية, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, الداخلية التونسية, العالم العربي

انقلاب قارب يقل 130 شخصا قبالة السواحل التونسية

23:44 GMT 11.12.2024
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Pau de la Calle
تابعنا عبر
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء الأربعاء، نقلاً عن شركة "أمبري" البريطانية المختصة بأمن الملاحة البحرية، بمصرع شخصين على الأقل إثر انقلاب قارب يقل حوالي 130 شخصًا قبالة السواحل الشرقية لتونس.
وذكرت الشركة في بيانها يوم الأربعاء: "تشير البيانات إلى غرق شخصين بعد انقلاب القارب الذي كان يحمل على متنه 130 شخصًا جنوب مدينة الشابة الواقعة على السواحل الشرقية لتونس".
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
مصرع 5 مهاجرين وفقدان 28 إثر غرق قارب قبالة سواحل تونس
22 مارس 2023, 21:05 GMT
ولم ترد تفاصيل إضافية بشأن الحادث حتى الآن.
وتُعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، من النقاط الرئيسية في شمال إفريقيا التي تنطلق منها المهاجرين لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا، حيث تبعد أقرب سواحل إيطالية عن سواحل تونس حوالي 150 كيلومترًا.
وفي عام 2023، لقي أو فُقد أكثر من 1300 مهاجر في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، حسبما أفاد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
ومنذ بداية العام حتى منتصف مايو/أيار، غرقت 103 قوارب هجرة وفقًا لوزارة الداخلية التونسية. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، أفاد الحرس الوطني بأنه "اعترض أو أنقذ" 21545 مهاجرًا، مع ارتفاع نسبة 22.5% مقارنة بالفترة نفسها في السنة السابقة.
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