https://sarabic.ae/20241211/بسبب-مشاكل-فنية-الجيش-الأمريكي-يوقف-أسطولا-كاملا-من-طائرات-أوسبري-1095681780.html

بسبب مشاكل فنية... الجيش الأمريكي يوقف أسطولا كاملا من طائرات "أوسبري"

بسبب مشاكل فنية... الجيش الأمريكي يوقف أسطولا كاملا من طائرات "أوسبري"

سبوتنيك عربي

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية آلاف الطائرات الحربية من جميع الأنواع، لكن تلك القوة الجوية بدأت تتراجع في السنوات الأخيرة بسبب المشاكل الكثيرة التي تطارد عدة... 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T06:50+0000

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فبينما تتوالى التقارير التي تتحدث عن مشاكل أحدث مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس "إف - 35"، فإن تقارير أخرى تكشف مشكلة كبرى تطارد طائرات "في - 22" أوسبري، التي قرر الجيش الأمريكي وقفها عن الخدمة بسبب مخاطر تهدد قدرة الطائرة على التحليق بأمان، حسب وسائل إعلام أمريكية.وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الوقف وإن كان مؤقتا، إلا أنه يعكس نموا مستمرا في حجم المشاكل الفنية التي تطارد الأسطول الجوي الأمريكي وتمثل ضربة جديدة لقدراته.وأوضح المتحدث باسم قيادة أنظمة الطيران البحري الأمريكية، نيل لوبيدا، أنه تم وقف جميع مهام الطائرة ابتداءً من 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بسبب عدم وجود تدابير إضافية تتعلق بسلامة الطائرة.وتستخدم تلك الطائرة القوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية الأمريكية، وأشارت تقارير إلى أن المشاكل بدأت تظهر بصورة كبيرة في الطائرة خلال الـ5 السنوات الماضية.ويرجع بعض الخبراء ذلك إلى التصميم الخاص للطائرة، الذي يدمج بين ميزات الطائرات المروحية والطائرات الثابتة الجناح، مشيرين إلى أن هذا الأمر سبب حوادث متعددة بسبب صعوبات تشغيلية وتقنية.يذكر أن قوة الدفاع الذاتي اليابانية، التي حصلت على طائرات "أوسبري" من الولايات المتحدة الأمريكية، علقت استخدام الطائرة بعد حادث أليم وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ونتج عنه مقتل 8 أفراد على متن إحدى الطائرات من هذا النوع.

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https://sarabic.ae/20230118/الجيش-الأمريكي-يواجه-أزمة-كبرى-يمكن-أن-تكتب-نهايته-1072440703.html

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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, الجيش الأمريكي