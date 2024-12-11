https://sarabic.ae/20241211/بسبب-مشاكل-فنية-الجيش-الأمريكي-يوقف-أسطولا-كاملا-من-طائرات-أوسبري-1095681780.html
بسبب مشاكل فنية... الجيش الأمريكي يوقف أسطولا كاملا من طائرات "أوسبري"
بسبب مشاكل فنية... الجيش الأمريكي يوقف أسطولا كاملا من طائرات "أوسبري"
سبوتنيك عربي
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية آلاف الطائرات الحربية من جميع الأنواع، لكن تلك القوة الجوية بدأت تتراجع في السنوات الأخيرة بسبب المشاكل الكثيرة التي تطارد عدة... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T06:50+0000
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فبينما تتوالى التقارير التي تتحدث عن مشاكل أحدث مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس "إف - 35"، فإن تقارير أخرى تكشف مشكلة كبرى تطارد طائرات "في - 22" أوسبري، التي قرر الجيش الأمريكي وقفها عن الخدمة بسبب مخاطر تهدد قدرة الطائرة على التحليق بأمان، حسب وسائل إعلام أمريكية.وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الوقف وإن كان مؤقتا، إلا أنه يعكس نموا مستمرا في حجم المشاكل الفنية التي تطارد الأسطول الجوي الأمريكي وتمثل ضربة جديدة لقدراته.وأوضح المتحدث باسم قيادة أنظمة الطيران البحري الأمريكية، نيل لوبيدا، أنه تم وقف جميع مهام الطائرة ابتداءً من 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بسبب عدم وجود تدابير إضافية تتعلق بسلامة الطائرة.وتستخدم تلك الطائرة القوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية الأمريكية، وأشارت تقارير إلى أن المشاكل بدأت تظهر بصورة كبيرة في الطائرة خلال الـ5 السنوات الماضية.ويرجع بعض الخبراء ذلك إلى التصميم الخاص للطائرة، الذي يدمج بين ميزات الطائرات المروحية والطائرات الثابتة الجناح، مشيرين إلى أن هذا الأمر سبب حوادث متعددة بسبب صعوبات تشغيلية وتقنية.يذكر أن قوة الدفاع الذاتي اليابانية، التي حصلت على طائرات "أوسبري" من الولايات المتحدة الأمريكية، علقت استخدام الطائرة بعد حادث أليم وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ونتج عنه مقتل 8 أفراد على متن إحدى الطائرات من هذا النوع.
https://sarabic.ae/20221228/3-دول-تمتلك-أضخم-قوة-مقاتلات-وطائرات-هجومية-في-العالم-1071697921.html
https://sarabic.ae/20230118/الجيش-الأمريكي-يواجه-أزمة-كبرى-يمكن-أن-تكتب-نهايته-1072440703.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, الجيش الأمريكي
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, الجيش الأمريكي
بسبب مشاكل فنية... الجيش الأمريكي يوقف أسطولا كاملا من طائرات "أوسبري"
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية آلاف الطائرات الحربية من جميع الأنواع، لكن تلك القوة الجوية بدأت تتراجع في السنوات الأخيرة بسبب المشاكل الكثيرة التي تطارد عدة طرازات من الطائرات التي تعتمد عليها بصورة أساسية.
فبينما تتوالى التقارير التي تتحدث عن مشاكل أحدث مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس "إف - 35"، فإن تقارير أخرى تكشف مشكلة كبرى
تطارد طائرات "في - 22" أوسبري، التي قرر الجيش الأمريكي وقفها عن الخدمة بسبب مخاطر تهدد قدرة الطائرة على التحليق بأمان، حسب وسائل إعلام أمريكية.
28 ديسمبر 2022, 12:55 GMT
وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الوقف وإن كان مؤقتا، إلا أنه يعكس نموا مستمرا في حجم المشاكل الفنية التي تطارد الأسطول الجوي الأمريكي وتمثل ضربة جديدة لقدراته.
وأوضح المتحدث باسم قيادة أنظمة الطيران البحري الأمريكية، نيل لوبيدا، أنه تم وقف جميع مهام الطائرة ابتداءً من 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بسبب عدم وجود تدابير إضافية تتعلق بسلامة الطائرة.
وتستخدم تلك الطائرة القوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية الأمريكية
، وأشارت تقارير إلى أن المشاكل بدأت تظهر بصورة كبيرة في الطائرة خلال الـ5 السنوات الماضية.
ويرجع بعض الخبراء ذلك إلى التصميم الخاص للطائرة، الذي يدمج بين ميزات الطائرات المروحية
والطائرات الثابتة الجناح، مشيرين إلى أن هذا الأمر سبب حوادث متعددة بسبب صعوبات تشغيلية وتقنية.
يذكر أن قوة الدفاع الذاتي اليابانية، التي حصلت على طائرات "أوسبري" من الولايات المتحدة الأمريكية، علقت استخدام الطائرة بعد حادث أليم وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ونتج عنه مقتل 8 أفراد على متن إحدى الطائرات من هذا النوع.