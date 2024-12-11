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https://sarabic.ae/20241211/دراسة-ألعاب-الفيديو-لها-تأثير-غير-متوقع-على-ذكاء-طفلك-1095683054.html
دراسة: ألعاب الفيديو لها تأثير "غير متوقع" على ذكاء طفلك
دراسة: ألعاب الفيديو لها تأثير "غير متوقع" على ذكاء طفلك
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة بين قضاء وقت أطول في لعب ألعاب الفيديو وزيادة طفيفة في الذكاء لدى الأطفال. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T08:13+0000
2024-12-11T08:13+0000
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أشارت دراسة حديثة إلى أن هناك جانب إيجابي لألعاب الفيديو على الأطفال، رغم ما ذكرته دراسات سابقة عن تأثيراتها السلبية على عقول الأطفال التي لا تزال في مرحلة النمو.وتقول الدراسة الحديثة إن ألعاب الأطفال تسهم في زيادة معدلات الذكاء لدى الأطفال الذين يمارسونها، لكنها لم تشر إلى أمور أخرى تتعلق بالصحة العامة للطفل وقد تتأثر سلبيا بهذا الأمر.وبحسب موقع "ساينس أليرت"، فإن الدراسة التي جرت في 2022، اعتمدت على تحليل بيانات نحو 10 آلاف طفل أمريكي تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات.وبحسب بيانات الدراسة، فإن الأطفال الذين قضوا وقتا أطول من المعتاد في ألعاب الفيديو شهدوا زيادة بمقدار 2.5 نقطة ذكاء مقارنة بالأطفال الآخرين.وعزت الدراسة ذلك إلى ارتفاع أداء الأطفال في مهام تشمل الفهم القرائي والمعالجة البصرية والذاكرة والتفكير المرن.وعلى النقيض، لم يظهر أي تأثير إيجابي أو سلبي لمشاهدة التلفزيون أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الذكاء.وأوضح الباحثون أن تأثير الوسائل الرقمية على الذكاء لا يزال موضوعًا معقدًا يتطلب دراسة المزيد من العوامل المؤثرة مثل الجينات والخلفيات الاجتماعية، كما أشار العلماء إلى أن الدراسات السابقة واجهت تحديات مرتبطة بحجم العينات وتصميم الأبحاث، مما أدى إلى نتائج متباينة حول تأثير الوقت الذي يقضيه الطفل أمام شاشات الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.ويؤكد باحثون أن نسب الذكاء ليست ثابتة منذ ولادة الطفل، وإنما يمكن أن تتأثر بعوامل أخرى.وبصورة عامة، يشدد العلماء على ضرورة ألا يتم دراسة تأثير الألعاب الإلكترونية على الطفل بمعزل عن العوامل الأخرى، التي تتعلق بنشاطه البدني وأدائه الدراسي حتى يمكن رسم صورة دقيقة عن تأثيرها.
https://sarabic.ae/20240205/دراسة-ألعاب-الفيديو-تهدد-بفقدان-السمع-الدائم-لسبب-محدد-1085765286.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار

دراسة: ألعاب الفيديو لها تأثير "غير متوقع" على ذكاء طفلك

08:13 GMT 11.12.2024
© Getty Images / damircudicألعاب الفيديو
ألعاب الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Getty Images / damircudic
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة بين قضاء وقت أطول في لعب ألعاب الفيديو وزيادة طفيفة في الذكاء لدى الأطفال.
أشارت دراسة حديثة إلى أن هناك جانب إيجابي لألعاب الفيديو على الأطفال، رغم ما ذكرته دراسات سابقة عن تأثيراتها السلبية على عقول الأطفال التي لا تزال في مرحلة النمو.
ألعاب الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2024
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دراسة تكشف علاقة ألعاب الفيديو بفقدان السمع الدائم
5 فبراير, 14:20 GMT
وتقول الدراسة الحديثة إن ألعاب الأطفال تسهم في زيادة معدلات الذكاء لدى الأطفال الذين يمارسونها، لكنها لم تشر إلى أمور أخرى تتعلق بالصحة العامة للطفل وقد تتأثر سلبيا بهذا الأمر.
وبحسب موقع "ساينس أليرت"، فإن الدراسة التي جرت في 2022، اعتمدت على تحليل بيانات نحو 10 آلاف طفل أمريكي تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات.
وبحسب بيانات الدراسة، فإن الأطفال الذين قضوا وقتا أطول من المعتاد في ألعاب الفيديو شهدوا زيادة بمقدار 2.5 نقطة ذكاء مقارنة بالأطفال الآخرين.
وعزت الدراسة ذلك إلى ارتفاع أداء الأطفال في مهام تشمل الفهم القرائي والمعالجة البصرية والذاكرة والتفكير المرن.
وعلى النقيض، لم يظهر أي تأثير إيجابي أو سلبي لمشاهدة التلفزيون أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الذكاء.
ألعاب الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
السعودية تستثمر مليار دولار "آخر" في صناعة ألعاب الفيديو
8 يونيو 2022, 09:41 GMT
وأوضح الباحثون أن تأثير الوسائل الرقمية على الذكاء لا يزال موضوعًا معقدًا يتطلب دراسة المزيد من العوامل المؤثرة مثل الجينات والخلفيات الاجتماعية، كما أشار العلماء إلى أن الدراسات السابقة واجهت تحديات مرتبطة بحجم العينات وتصميم الأبحاث، مما أدى إلى نتائج متباينة حول تأثير الوقت الذي يقضيه الطفل أمام شاشات الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
ويؤكد باحثون أن نسب الذكاء ليست ثابتة منذ ولادة الطفل، وإنما يمكن أن تتأثر بعوامل أخرى.
وبصورة عامة، يشدد العلماء على ضرورة ألا يتم دراسة تأثير الألعاب الإلكترونية على الطفل بمعزل عن العوامل الأخرى، التي تتعلق بنشاطه البدني وأدائه الدراسي حتى يمكن رسم صورة دقيقة عن تأثيرها.
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