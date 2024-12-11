https://sarabic.ae/20241211/دراسة-تكشف-شكلا-مميزا-لأصابع-أيدي-مدمني-الكحول-1095706874.html

دراسة تكشف شكلا مميزا لأصابع أيدي مدمني الكحول

دراسة تكشف شكلا مميزا لأصابع أيدي مدمني الكحول

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة عن علاقة غير متوقعة بين شكل أصابع اليد وكمية الكحول التي يشربها الشخص، ما يتيح التعرف على مدمني الكحول من خلال شكل أصابع أيديهم. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T19:30+0000

2024-12-11T19:30+0000

2024-12-11T19:30+0000

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الصحة

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وقالت مجالة "فوكاس" الإيطالية إن الباحثين وجدوا أن نسبة طول الإصبع الوسطى إلى الإصبع البنصر في اليد اليمنى (وهي نسبة معروفة بأنها تتأثر بمستويات هرمونات الجنس أثناء فترة الحمل) ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكمية الكحول التي يتناولها الشخص.وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم إصبع بنصر أطول بكثير من الإصبع الوسطى هم الأكثر تعرض للإفراط في شرب الكحول، كما أن شكل الأصابع على هذا النحو يشير إلى تعرض الشخص كذلك لمستويات أعلى من هرمون التستوستيرون أثناء نموهم في الرحم.وأظهرت الدراسة التي شملت 258 طالبًا جامعيًا أن الرجال، الذين لديهم بشكل عام نسبة طول أصابع أكبر تشير إلى مستويات أعلى من التستوستيرون، يستهلكون كميات أكبر من الكحول مقارنة بالنساء.ويرى الباحثون أن هذه العلاقة قد تكون ناجمة عن تأثيرات هرمون التستوستيرون على سلوك الإنسان، حيث يرتبط هذا الهرمون عمومًا بسلوكيات جريئة وخطرة يمارسها الإنسان.تهدف هذه الدراسة إلى فهم أفضل للعوامل التي تؤثر على سلوكياتنا المرتبطة بالصحة، مثل إدمان الكحول، ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج في تطوير استراتيجيات جديدة للوقاية من إدمان الكحول وعلاجه.جدير بالذكر أن هذه مجرد علاقة إحصائية، ولا تعني أن جميع الأشخاص الذين لديهم إصبع بنصر أطول هم مدمنون على الكحول، هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على سلوك شرب الكحول.

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