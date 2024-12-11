https://sarabic.ae/20241211/شولتس-يعترف-بأن-أوكرانيا-يتم-دعمها-من-أجل-الربح-1095706011.html
شولتس يعترف بأن أوكرانيا يتم دعمها من أجل الربح
شولتس يعترف بأن أوكرانيا يتم دعمها من أجل الربح
سبوتنيك عربي
أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن استثمارات الشركات الألمانية في أوكرانيا قبل الصراع وبعده ستفيد الاقتصاد الألماني. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T18:51+0000
2024-12-11T18:51+0000
2024-12-11T18:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/08/1053703986_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_445269e9b243672cdb92734035183b9d.jpg
وقال خلال المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني: "بعد الحرب، سنرى في أوكرانيا معدلات نمو وفرص تنمية لم نشهدها إلا في دول وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي على مدى العقدين الماضيين، وكان للاقتصاد الألماني دور مهم في قصص النجاح هذه واستفاد منها، أود أن أرى شيئًا مماثلاً فيما يتعلق بأوكرانيا، ولهذا السبب ندعم بلدكم في سعيه لتحقيق عالم عادل".وفي الصيف الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لخفض المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا إلى النصف كجزء من مشروع الميزانية لعام 2025، من ثمانية إلى أربعة مليارات يورو، وأشار شولتس لاحقًا إلى أن ألمانيا ستظل أكبر مانح للمساعدات لنظام كييف في أوروبا.
https://sarabic.ae/20241209/إعلام-الاستعدادات-في-أوكرانيا-بدأت-لنقل-الأصول-إلى-المستثمرين-الغربيين-1095637018.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/08/1053703986_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_69d309b788707b059a4a91de69c62dc9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا
شولتس يعترف بأن أوكرانيا يتم دعمها من أجل الربح
أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن استثمارات الشركات الألمانية في أوكرانيا قبل الصراع وبعده ستفيد الاقتصاد الألماني.
وقال خلال المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني: "بعد الحرب، سنرى في أوكرانيا معدلات نمو وفرص تنمية لم نشهدها إلا في دول وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي على مدى العقدين الماضيين، وكان للاقتصاد الألماني دور مهم في قصص النجاح هذه واستفاد منها، أود أن أرى شيئًا مماثلاً فيما يتعلق بأوكرانيا، ولهذا السبب ندعم بلدكم في سعيه لتحقيق عالم عادل".
وأشار إلى أن "التجارة بين البلدين نمت من أقل بقليل من ثمانية مليارات يورو في عام 2021 إلى ما يقرب من عشرة مليارات يورو في عام 2023. تزود ألمانيا بالمعدات العسكرية والمنتجات الكيماوية والسيارات، وتزود أوكرانيا بالمواد الخام والمواد الغذائية".
وفي الصيف الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لخفض المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا إلى النصف كجزء من مشروع الميزانية لعام 2025، من ثمانية إلى أربعة مليارات يورو، وأشار شولتس لاحقًا إلى أن ألمانيا ستظل أكبر مانح للمساعدات لنظام كييف في أوروبا.