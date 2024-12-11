https://sarabic.ae/20241211/شولتس-يعترف-بأن-أوكرانيا-يتم-دعمها-من-أجل-الربح-1095706011.html

شولتس يعترف بأن أوكرانيا يتم دعمها من أجل الربح

شولتس يعترف بأن أوكرانيا يتم دعمها من أجل الربح

سبوتنيك عربي

أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن استثمارات الشركات الألمانية في أوكرانيا قبل الصراع وبعده ستفيد الاقتصاد الألماني. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T18:51+0000

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وقال خلال المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني: "بعد الحرب، سنرى في أوكرانيا معدلات نمو وفرص تنمية لم نشهدها إلا في دول وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي على مدى العقدين الماضيين، وكان للاقتصاد الألماني دور مهم في قصص النجاح هذه واستفاد منها، أود أن أرى شيئًا مماثلاً فيما يتعلق بأوكرانيا، ولهذا السبب ندعم بلدكم في سعيه لتحقيق عالم عادل".وفي الصيف الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لخفض المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا إلى النصف كجزء من مشروع الميزانية لعام 2025، من ثمانية إلى أربعة مليارات يورو، وأشار شولتس لاحقًا إلى أن ألمانيا ستظل أكبر مانح للمساعدات لنظام كييف في أوروبا.

https://sarabic.ae/20241209/إعلام-الاستعدادات-في-أوكرانيا-بدأت-لنقل-الأصول-إلى-المستثمرين-الغربيين-1095637018.html

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