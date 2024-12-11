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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241211/شولتس-يعترف-بأن-أوكرانيا-يتم-دعمها-من-أجل-الربح-1095706011.html
شولتس يعترف بأن أوكرانيا يتم دعمها من أجل الربح
شولتس يعترف بأن أوكرانيا يتم دعمها من أجل الربح
سبوتنيك عربي
أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن استثمارات الشركات الألمانية في أوكرانيا قبل الصراع وبعده ستفيد الاقتصاد الألماني. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T18:51+0000
2024-12-11T18:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
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وقال خلال المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني: "بعد الحرب، سنرى في أوكرانيا معدلات نمو وفرص تنمية لم نشهدها إلا في دول وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي على مدى العقدين الماضيين، وكان للاقتصاد الألماني دور مهم في قصص النجاح هذه واستفاد منها، أود أن أرى شيئًا مماثلاً فيما يتعلق بأوكرانيا، ولهذا السبب ندعم بلدكم في سعيه لتحقيق عالم عادل".وفي الصيف الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لخفض المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا إلى النصف كجزء من مشروع الميزانية لعام 2025، من ثمانية إلى أربعة مليارات يورو، وأشار شولتس لاحقًا إلى أن ألمانيا ستظل أكبر مانح للمساعدات لنظام كييف في أوروبا.
https://sarabic.ae/20241209/إعلام-الاستعدادات-في-أوكرانيا-بدأت-لنقل-الأصول-إلى-المستثمرين-الغربيين-1095637018.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا

شولتس يعترف بأن أوكرانيا يتم دعمها من أجل الربح

18:51 GMT 11.12.2024
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبر
أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن استثمارات الشركات الألمانية في أوكرانيا قبل الصراع وبعده ستفيد الاقتصاد الألماني.
وقال خلال المنتدى الاقتصادي الألماني الأوكراني: "بعد الحرب، سنرى في أوكرانيا معدلات نمو وفرص تنمية لم نشهدها إلا في دول وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي على مدى العقدين الماضيين، وكان للاقتصاد الألماني دور مهم في قصص النجاح هذه واستفاد منها، أود أن أرى شيئًا مماثلاً فيما يتعلق بأوكرانيا، ولهذا السبب ندعم بلدكم في سعيه لتحقيق عالم عادل".

وأشار إلى أن "التجارة بين البلدين نمت من أقل بقليل من ثمانية مليارات يورو في عام 2021 إلى ما يقرب من عشرة مليارات يورو في عام 2023. تزود ألمانيا بالمعدات العسكرية والمنتجات الكيماوية والسيارات، وتزود أوكرانيا بالمواد الخام والمواد الغذائية".

علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
إعلام: الاستعدادات في أوكرانيا بدأت لنقل الأصول إلى المستثمرين الغربيين
9 ديسمبر, 17:49 GMT
وفي الصيف الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لخفض المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا إلى النصف كجزء من مشروع الميزانية لعام 2025، من ثمانية إلى أربعة مليارات يورو، وأشار شولتس لاحقًا إلى أن ألمانيا ستظل أكبر مانح للمساعدات لنظام كييف في أوروبا.
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