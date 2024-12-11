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صحيفة تركية تكشف عن موعد انتهاء العملية الانتقالية في سوريا
صحيفة تركية تكشف عن موعد انتهاء العملية الانتقالية في سوريا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تركية أنه "سيتم إعداد الدستور الجديد لسوريا في غضون ستة أشهر، والانتهاء من العملية الانتقالية في غضون 18 شهرا". 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T08:14+0000
2024-12-11T08:14+0000
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ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مصادرها، قولها إنه "سيتم إعداد الدستور خلال الأشهر الستة الأولى، ثم سيتم طرح هذا الدستور للاستفتاء عليه خلال هذه الفترة، وسيتم إجراء إحصاء سكاني وتحديث قوائم الناخبين".وأضافت: "سيتم أيضا إنشاء أحزاب سياسية جديدة وفقا للدستور، وبعد ذلك ستجرى الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وسيتم نقل الإدارة إلى الحزب الذي ينجح في الانتخابات، لتنتهي بذلك الإدارة المؤقتة من الوجود.وكانت المعارضة السورية قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
https://sarabic.ae/20241211/خامنئي-يكشف-مفاجأة-دولة-مجاورة-لسوريا-وراء-ما-حدث-في-الأيام-الماضية-1095682874.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

صحيفة تركية تكشف عن موعد انتهاء العملية الانتقالية في سوريا

08:14 GMT 11.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadikiسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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ذكرت وسائل إعلام تركية أنه "سيتم إعداد الدستور الجديد لسوريا في غضون ستة أشهر، والانتهاء من العملية الانتقالية في غضون 18 شهرا".
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مصادرها، قولها إنه "سيتم إعداد الدستور خلال الأشهر الستة الأولى، ثم سيتم طرح هذا الدستور للاستفتاء عليه خلال هذه الفترة، وسيتم إجراء إحصاء سكاني وتحديث قوائم الناخبين".
وأضافت: "سيتم أيضا إنشاء أحزاب سياسية جديدة وفقا للدستور، وبعد ذلك ستجرى الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وسيتم نقل الإدارة إلى الحزب الذي ينجح في الانتخابات، لتنتهي بذلك الإدارة المؤقتة من الوجود.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
خامنئي يكشف مفاجأة... دولة مجاورة لسوريا وراء ما حدث في الأيام الماضية
08:03 GMT
وكانت المعارضة السورية قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
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مدرعات بي إم بي 2 الروسية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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