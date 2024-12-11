الجانب الكوميدي للحياة البرية في صور مذهلة

صورة لسنجاب عالق، في حديقة "بودير بانتاليوني" في بانياكافالو، إيطاليا. (الصورة فائزة بفئة الثدييات للمصور ميلكو ماركيتي، إيطالي)
صورة لسنجاب عالق، في حديقة "بودير بانتاليوني" في بانياكافالو، إيطاليا. (الصورة فائزة بفئة الثدييات للمصور ميلكو ماركيتي، إيطالي)
صرصور فلامنكا الإسباني، في مستنقع بالقرب من مدينة بانتانو إل سيتغار. (الصورة الفائزة بفئة الحشرات للمصور خوسيه ميغيل غالييغو مولينا)
صرصور فلامنكا الإسباني، في مستنقع بالقرب من مدينة بانتانو إل سيتغار. (الصورة الفائزة بفئة الحشرات للمصور خوسيه ميغيل غالييغو مولينا)
صورة لضفدع في بالون أثناء جلسة تصوير في البركة (الصورة الفائزة بفئة الزواحف للمصور إيبرهارد إهمكي).
صورة لضفدع في بالون أثناء جلسة تصوير في البركة (الصورة الفائزة بفئة الزواحف للمصور إيبرهارد إهمكي).
طائر النورس البلغاري ذو الشوارب، أثناء محاولته الهبوط اصطدم رأسه بالصخرة (الصورة الفائزة بفئة الطيور للمصور داميان بيتكوف).
طائر النورس البلغاري ذو الشوارب، أثناء محاولته الهبوط اصطدم رأسه بالصخرة (الصورة الفائزة بفئة الطيور للمصور داميان بيتكوف).
الصورة الفائزة بفئة "الأسماك والحيوانات المائية الأخرى" للمصور برزيميسلاف جاكوبتشيك، بولندا، تظهر سمكة تقفز من الماء وكأنها تطارد نسرا يحلق فوق البحر.
الصورة الفائزة بفئة "الأسماك والحيوانات المائية الأخرى" للمصور برزيميسلاف جاكوبتشيك، بولندا، تظهر سمكة تقفز من الماء وكأنها تطارد نسرا يحلق فوق البحر.
صورة طريفة لبومتين صغيرتين تتبادلان القبلات (الصورة فائزة بفئة "نيكون جونيور" للمصور سارثاك رانجانادهان، الهند).
صورة طريفة لبومتين صغيرتين تتبادلان القبلات (الصورة فائزة بفئة "نيكون جونيور" للمصور سارثاك رانجانادهان، الهند).
صورة طريفة لضفدع مبتسم في فئة "المصور الشاب" للمصور كينغستون تام، هونغ كونغ.
صورة طريفة لضفدع مبتسم في فئة "المصور الشاب" للمصور كينغستون تام، هونغ كونغ.
الصورة الفائزة بفئة "اختيار الجمهور" لنسر أبيض الذيل ينفخ ريشه.
الصورة الفائزة بفئة "اختيار الجمهور" لنسر أبيض الذيل ينفخ ريشه.
صورة لسنجاب يلعب بالعصا في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.
صورة لسنجاب يلعب بالعصا في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.
صورة تظهر سنجابا يمسك بعصا وكأنه يعزف على الغيتار، في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.
صورة تظهر سنجابا يمسك بعصا وكأنه يعزف على الغيتار، في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.
صورة لسنجاب يتقلب على العشب في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.
صورة لسنجاب يتقلب على العشب في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.
الصورة الفائزة في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.
الصورة الفائزة في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.