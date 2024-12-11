الجانب الكوميدي للحياة البرية في صور مذهلة

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بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الهنغاري الملف الأوكراني
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البرنامج الصباحي
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تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
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خبير: المخطط أكبر من سوريا وهي لن تخرج من عباءة إسرائيل أبدا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:18 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
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الجانب الكوميدي للحياة البرية في صور مذهلة
الجانب الكوميدي للحياة البرية في صور مذهلة
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للمصورين المحترفين والهواة، الذين يتنافسون على جوائز "نيكون" للحياة البرية الكوميدية لعام 2024. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الجانب الكوميدي للحياة البرية في صور مذهلة

11:05 GMT 11.12.2024
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور للمصورين المحترفين والهواة، الذين يتنافسون على جوائز "نيكون" للحياة البرية الكوميدية لعام 2024.
© Photo / Milko Marchetti/Nikon Comedy Wildlife Awards

صورة لسنجاب عالق، في حديقة "بودير بانتاليوني" في بانياكافالو، إيطاليا. (الصورة فائزة بفئة الثدييات للمصور ميلكو ماركيتي، إيطالي)

صورة لسنجاب عالق، في حديقة &quot;بودير بانتاليوني&quot; في بانياكافالو، إيطاليا. (الصورة فائزة بفئة الثدييات للمصور ميلكو ماركيتي، إيطالي) - سبوتنيك عربي
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© Photo / Milko Marchetti/Nikon Comedy Wildlife Awards

صورة لسنجاب عالق، في حديقة "بودير بانتاليوني" في بانياكافالو، إيطاليا. (الصورة فائزة بفئة الثدييات للمصور ميلكو ماركيتي، إيطالي)

© Photo / Jose Miguel Gallego Molina/Nikon Comedy Wildlife Awards

صرصور فلامنكا الإسباني، في مستنقع بالقرب من مدينة بانتانو إل سيتغار. (الصورة الفائزة بفئة الحشرات للمصور خوسيه ميغيل غالييغو مولينا)

صرصور فلامنكا الإسباني، في مستنقع بالقرب من مدينة بانتانو إل سيتغار. (الصورة الفائزة بفئة الحشرات للمصور خوسيه ميغيل غالييغو مولينا) - سبوتنيك عربي
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© Photo / Jose Miguel Gallego Molina/Nikon Comedy Wildlife Awards

صرصور فلامنكا الإسباني، في مستنقع بالقرب من مدينة بانتانو إل سيتغار. (الصورة الفائزة بفئة الحشرات للمصور خوسيه ميغيل غالييغو مولينا)

© Photo / Eberhard Ehmke/Nikon Comedy Wildlife Awards

صورة لضفدع في بالون أثناء جلسة تصوير في البركة (الصورة الفائزة بفئة الزواحف للمصور إيبرهارد إهمكي).

صورة لضفدع في بالون أثناء جلسة تصوير في البركة (الصورة الفائزة بفئة الزواحف للمصور إيبرهارد إهمكي). - سبوتنيك عربي
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© Photo / Eberhard Ehmke/Nikon Comedy Wildlife Awards

صورة لضفدع في بالون أثناء جلسة تصوير في البركة (الصورة الفائزة بفئة الزواحف للمصور إيبرهارد إهمكي).

© Photo / Damyan Petkov/Nikon Comedy Wildlife Awards

طائر النورس البلغاري ذو الشوارب، أثناء محاولته الهبوط اصطدم رأسه بالصخرة (الصورة الفائزة بفئة الطيور للمصور داميان بيتكوف).

طائر النورس البلغاري ذو الشوارب، أثناء محاولته الهبوط اصطدم رأسه بالصخرة (الصورة الفائزة بفئة الطيور للمصور داميان بيتكوف). - سبوتنيك عربي
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© Photo / Damyan Petkov/Nikon Comedy Wildlife Awards

طائر النورس البلغاري ذو الشوارب، أثناء محاولته الهبوط اصطدم رأسه بالصخرة (الصورة الفائزة بفئة الطيور للمصور داميان بيتكوف).

© Photo / Przemyslaw Jakubczyk/Nikon Comedy Wildlife Awards

الصورة الفائزة بفئة "الأسماك والحيوانات المائية الأخرى" للمصور برزيميسلاف جاكوبتشيك، بولندا، تظهر سمكة تقفز من الماء وكأنها تطارد نسرا يحلق فوق البحر.

الصورة الفائزة بفئة &quot;الأسماك والحيوانات المائية الأخرى&quot; للمصور برزيميسلاف جاكوبتشيك، بولندا، تظهر سمكة تقفز من الماء وكأنها تطارد نسرا يحلق فوق البحر. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Przemyslaw Jakubczyk/Nikon Comedy Wildlife Awards

الصورة الفائزة بفئة "الأسماك والحيوانات المائية الأخرى" للمصور برزيميسلاف جاكوبتشيك، بولندا، تظهر سمكة تقفز من الماء وكأنها تطارد نسرا يحلق فوق البحر.

© Photo / Sarthak Ranganadhan/Nikon Comedy Wildlife Awards

صورة طريفة لبومتين صغيرتين تتبادلان القبلات (الصورة فائزة بفئة "نيكون جونيور" للمصور سارثاك رانجانادهان، الهند).

صورة طريفة لبومتين صغيرتين تتبادلان القبلات (الصورة فائزة بفئة &quot;نيكون جونيور&quot; للمصور سارثاك رانجانادهان، الهند). - سبوتنيك عربي
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© Photo / Sarthak Ranganadhan/Nikon Comedy Wildlife Awards

صورة طريفة لبومتين صغيرتين تتبادلان القبلات (الصورة فائزة بفئة "نيكون جونيور" للمصور سارثاك رانجانادهان، الهند).

© Photo / Kingston Tam/Nikon Comedy Wildlife Awards

صورة طريفة لضفدع مبتسم في فئة "المصور الشاب" للمصور كينغستون تام، هونغ كونغ.

صورة طريفة لضفدع مبتسم في فئة &quot;المصور الشاب&quot; للمصور كينغستون تام، هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Kingston Tam/Nikon Comedy Wildlife Awards

صورة طريفة لضفدع مبتسم في فئة "المصور الشاب" للمصور كينغستون تام، هونغ كونغ.

© Photo / Tapani Linnanmäki/Nikon Comedy Wildlife Awards

الصورة الفائزة بفئة "اختيار الجمهور" لنسر أبيض الذيل ينفخ ريشه.

الصورة الفائزة بفئة &quot;اختيار الجمهور&quot; لنسر أبيض الذيل ينفخ ريشه. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Tapani Linnanmäki/Nikon Comedy Wildlife Awards

الصورة الفائزة بفئة "اختيار الجمهور" لنسر أبيض الذيل ينفخ ريشه.

© Photo / Flynn Thaitanunde-Lobb/Nikon Comedy Wildlife Awards

صورة لسنجاب يلعب بالعصا في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.

صورة لسنجاب يلعب بالعصا في فئة &quot;الرقص على الموسيقى&quot;، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Flynn Thaitanunde-Lobb/Nikon Comedy Wildlife Awards

صورة لسنجاب يلعب بالعصا في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.

© Photo / Flynn Thaitanunde-Lobb/Nikon Comedy Wildlife Awards

صورة تظهر سنجابا يمسك بعصا وكأنه يعزف على الغيتار، في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.

صورة تظهر سنجابا يمسك بعصا وكأنه يعزف على الغيتار، في فئة &quot;الرقص على الموسيقى&quot;، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا. - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / Flynn Thaitanunde-Lobb/Nikon Comedy Wildlife Awards

صورة تظهر سنجابا يمسك بعصا وكأنه يعزف على الغيتار، في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.

© Photo / Flynn Thaitanunde-Lobb/Nikon Comedy Wildlife Awards

صورة لسنجاب يتقلب على العشب في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.

صورة لسنجاب يتقلب على العشب في فئة &quot;الرقص على الموسيقى&quot;، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا. - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Flynn Thaitanunde-Lobb/Nikon Comedy Wildlife Awards

صورة لسنجاب يتقلب على العشب في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.

© Photo / Flynn Thaitanunde-Lobb/Nikon Comedy Wildlife Awards

الصورة الفائزة في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.

الصورة الفائزة في فئة &quot;الرقص على الموسيقى&quot;، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا. - سبوتنيك عربي
12/12
© Photo / Flynn Thaitanunde-Lobb/Nikon Comedy Wildlife Awards

الصورة الفائزة في فئة "الرقص على الموسيقى"، للمصور فلين ثايتانوندي لوب، بريطانيا.

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