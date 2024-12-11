https://sarabic.ae/20241211/7-أشهر-على-بدء-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-والدمار-يطول-غالبية-المدينة-1095627584.html

7 أشهر على بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة والدمار يطول غالبية المدينة

7 أشهر على بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة والدمار يطول غالبية المدينة

سبوتنيك عربي

يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ أكثر من عام، برا وبحرا وجوا، ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط... 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T11:00+0000

2024-12-11T11:00+0000

2024-12-11T11:00+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095626487_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_351a7a1a9034168c80b4dcc5d0f4d970.jpg

ويعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وأفادت الأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة، نزحوا لمرة واحدة منذ بدء الحرب، مقدّرة عددهم بنحو 1.9 مليون فلسطيني من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.4 مليون نسمة تقريباً.ويتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، ويستهدف الجيش الإسرائيلي الأحياء السكنية وما تبقى من منشآت ومبان في القطاع، من دون وجود أي أفق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.تدمير رفحومضى أكثر من 7 أشهر على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، وتشهد رفح أكبر عملية تدمير في تاريخها الحديث، ويواصل الجيش الإسرائيلي تدمير أحياء المحافظة، مستعيناً بعشرات الجرافات العسكرية وبشركات مدنية متخصصة في الهدم والتدمير.وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، لوكالة "سبوتنيك": "الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والمنازل ومعظم القطاعات الحيوية في رفح، ودمر أيضا شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء، وقام بتدمير الشوارع والطرقات، وكل ما يتعلق بمقومات الصمود، والقطاعات الحيوية دمرت بالكامل، ويركز الاحتلال على تدمير هذه المدينة التي لها تاريخ عبر العصور، لكن في مقابل هذا الدمار، شعبنا الفلسطيني لن يستسلم وسيقوم ببناء هذه المدينة".وأضاف: "جيش الاحتلال قام بهدم جميع الأحياء السكنية في مدينة رفح، من خلال الطائرات المقاتلة ومن خلال الجرافات العسكرية "D9"، إضافة إلى جميع الآليات العسكرية التي استخدمها في هدم منازل المواطنين في قطاع غزة، وتعمّد الاحتلال تضليل الرأي العام من خلال الإعلان عن الاستعانة بشركات مدنية متخصصة في الهدم والتدمير".ووفق مصادر محلية، فإن التدمير في رفح ينتقل من حي إلى حي، ويطال حتى الآن أكثر من 70% من مساحة رفح، مع تركيزه على أحياء جنوب ووسط وشرق المدينة، وفي محاولة لمنع توثيق ما يحدث في مدينة رفح، حجب الجيش الإسرائيلي خدمة التصوير الجوي، عبر الأقمار الاصطناعية، عن كامل المدينة.وقال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، لـ"سبوتنيك": "ما يجري في رفح لا علاقة له بالضغط العسكري، بل له علاقة بالإبادة الجماعية، واستمرار تدمير مدن القطاع كما يحدث الآن في شمال القطاع، وهناك استمرار في تدمير أحياء ومخيمات رفح مثل مخيم الشابورة، والمنطقة الحدودية سواء حي السلام أوحي النخلة والنصر، وهذه المناطق الحدودية الشرقية أو الحدودية بين قطاع غزة ومصر".وأضاف: "أعتقد أنَّ الجيش الإسرائيلي قد لا تكون لديه المعدات الكافية لتدمير كل هذه الأحياء والمباني، لذلك يستعين بجرافات كبيرة من شركات خاصة، ليستمر في تدمير القطاع بسرعة أكبر، فهو يريد القضاء على قطاع غزة وتدميره بشكل كامل".ومع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب القطاع، في 6 مايو/ أيار الماضي، دخل الفلسطينيون غمار نزوح جديد، وعلى غير هدى، نزح مئات آلاف الفلسطنينين من رفح، حاملين معهم ما يستطيعون حمله، وأخلوا المدينة متوجهين بالسيارات وبواسطة "التوكتوك" (مركبة نارية ذات ثلاث عجلات) وعلى الدواب ومشياً على الأقدام.وبعد أكثر من 7 أشهر، يعيش النازحون من رفح في مخيمات بخان يونس، ويواجهون ظروف إنسانية صعبة على أمل العودة إلى بيوتهم، رغم ما يصلهم من أخبار عن تدمير المدينة، وقال النازح قاسم صالح لوكالة "سبوتنيك":وأضاف: "كنا نظن أنَّ النزوح من رفح سيكون لفترة قصيرة ثم نعود، لكن ما زلنا في مخيمات النزوح، ونواجه ظروفا صعبة، ونحاول الصمود، ولكي أعيل عائلتي اضطررت أن أعمل في بيع الأسماك، بعدما كنت أعمل قبل الحرب في البرمجة".ولفت قاسم إلى أنَّ "البقاء في مواصي خان يونس أمر متعب، فهي مناطق مكتظة، وسيئة الخدمات، وفيها عاش النازحون أسوأ أيام حياتهم، لذلك الجميع يتمنى العودة لرفح في أسرع وقت ممكن".ووصف النازح من رفح، يوسف عبد الله، ما شاهده في رفح، بالصور الصادمة والصعبة، وحين يتذكر يجد صعوبة في وصف الدمار، الذي لحق في الأحياء والشوارع والبيوت، وقال يوسف لـ"سبوتنيك":وأضاف: "سوف نصنع المستحيل، ولن نترك الوطن، والخيمة التي أعيش فيها بمخيمات النزوح، سأنقلها إلى منزلي وأضعها فوق ركام منزلي، بصبر وصمود".وأشار يوسف إلى أنهَّ لا يوجد سقف لغاية الآن لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، وما زالت متواصلة منذ أكثر من 7 أشهر، وثمة مخاوف كبيرة من بقاء الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق برفح، خاصة محور صلاح الدين الحدودي، ومعبر رفح، ما يعني حرمان نصف سكان المدينة من العودة لبيوتهم.وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم