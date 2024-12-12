https://sarabic.ae/20241212/افضل-10-لاعبي-تنس-في-العالم-1095715023.html

افضل 10 لاعبي تنس في العالم

افضل 10 لاعبي تنس في العالم

سبوتنيك عربي

افضل 10 لاعبي تنس في العالم

2024-12-12T11:59+0000

2024-12-12T11:59+0000

2024-12-12T12:24+0000

تقارير منوعات

رياضة

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رياضة التنس أو كما تعرف أيضا بـ"كرة المضرب" تعد ثاني أكثر الرياضات شعبية في العالم بعد كرة القدم التي تحتل المكانة الأولى بين الرياضات. سميت لعبة التنس في البداية بلعبة النبلاء، لأنها كانت قاصرة على النبلاء، والملوك في القرن الثاني عشر الميلادي، ولم يكن يُسمح لعامة الشعب بلعبها.كشف التصنيف الجديد لرابطة محترفي التنس (إيه تي بي)، عن بعض التغييرات في ترتيب أفضل 10 لاعبي تنس في العالم، لعام 2024، وهو كالآتي:نوفاك ديوكوفيتش (صربيا)حافظ العملاق الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة افضل لاعبي التنس في العالم، لعام 2024، ويعد ديوكوفيتش صاحب اليد اليمنى القوية، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة المضرب، وتعد سلسلة الفوز التي حققها (43 فوز متتالي) منذ نهائي كأس "ديفيز" سنة 2010 حتى نصف نهائي فرنسا المفتوحة "رولاند غاروس"، من أفضل إنجازات اللاعب ودليلا على القوة الفريدة التي يتمتع بها.فاز ديوكوفيتش بـ21 لقبا في الفردي، بما في ذلك تسعة انتصارات قياسية في بطولة استراليا المفتوحة. بالإضافة إلى فوزه ببطولة "غراند سلام" مرتين.كارلوس ألكاراز (إسبانيا)جوهرة التنس الإسبانية الجديدة التي ستسعى لتولي العرش الذي ينتمي إليه رافائيل نادال، فاز ألكاراز بالعديد من الألقاب منذ بداية مسيرته الاحترافية، عام 2020، ولعل أبرزها بطولة اميركا المفتوحة للتنس عام 2022، وبطولة ويمبلدون عام 2023، فضلا عن أربعة ألقاب في بطولات الماسترز.دانييل ميدفيديف (روسيا)بدأ مسيرته كمحترف، سنة 2014، ويلعب ميدفيديف باليد اليمنى، وفاز بإحدى عشرة لقب فردي في جولة "إيه تي بي"، بما في ذلك نهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس سنة 2020، حيث هزم أفضل 3 لاعبين نوفاك ديوكوفيتش، ورافائيل نادال، ودومينيك ثيم. ومع ذلك الفوز، أصبح ميدفيديف اللاعب الأول والوحيد الذي استطاع هزيمة أفضل 3 لاعبين في العالم في الطريق إلى اللقب.وكان ميدفيديف أيضا الوصيف في بطولتي أمريكا المفتوحة 2019 (كرة التنس) واستراليا المفتوحة 2021، حيث خسر أمام نادال، ودجوكوفيتش على التوالي. و شارك ميدفيديف في أول مباراة له في بطولة كأس الكرملين عام 2015. وفي عام 2016، فاز ميدفيديف بأول مباراة فردية له في دورة ريكوه المفتوحة لعام 2016 في هولندا.جانيك سينر (إيطاليا)لاعب تنس إيطالي محترف، مصنف رقم واحد على مستوى العالم في الفردي، والفائز ببطولة استراليا المفتوحة لعام 2024، وفاز سينربـ16 بطولة من بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين (15 منها في الفردي)، وحاز على كاس "ديفيس" 2023، كجزء من المنتخب الإيطالي.أندري روبليف (روسيا)هو لاعب تنس روسي بدأ مسيرته كمحترف سنة 2014، ويلعب باليد اليمنى، وفاز روبليف بلقب فردي الشباب في فرنسا المفتوحة عام 2014، حيث هزم جاومي مونار في النهائي. وحقق روبليف عشرة انتصارات على أفضل 10 لاعبين بما في ذلك روجر فيدرير، ورافائيل نادال، ودومينيك ثيم، وستيفانوس تسيتسيباس. وقد وصل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا، وفرنسا، والولايات المتحدة، والدور نصف النهائي من كأس "ديفيس" مع روسيا.ويُذكر أنه البطل الأولمبي سنة 2020 في الزوجي المختلط، والفائز بـ20 بطولة للاعبي التنس المحترفين، والفائز بكأس "ديفيس" سنة 2021، وكاس اتحاد لاعبي التنس المحترفين سنة 2021 كجزء من المنتخب الروسي، المتأهل للنهائي في بطولة "إيه تي بي" النهائية بين لاعبي التنس تحت 21 عاما.ألكسندر زفيريف (ألمانيا)بدأ مسيرته كمحترف سنة 2013، ويلعب زفيريف باليد اليمنى، ودخل لأول مرة في مسيرته قائمة المصنفين العشرة الاوائل في رابطة محترفي التنس، سنة 2017، بعدما قام بهزيمة نوفاك ديوكوفيتش، في نهائي بطولة روما للماسترز 2017. وبذلك فاز بأول لقب له في بطولات "إيه تي بي" ماسترز.فاز زفيريف ببطولته الثانية على التوالي في الماسترز بعدما قام بهزيمة روجر فيدرير، في بطولة كندا للماسترز، وبهذا الفوز وصل لأعلى تصنيف له في مسيرته الاحترافية. وكان زفيريف البطل في كاس الماسترز 2018، مما جعله أصغر بطل في بطولة نهاية العام في عقد من الزمان. و فاز زفيريف بـ15 لقب في الفردي واثنين في الزوجي. ووصل إلى الدور النهائي الأول له في الغراند سلام سنة 2020، وانهى وصيفا امام البطل، دومينيك ثيم.هولغر رون (الدنمارك)ظهر رون لأول مرة فى اتحاد لعيبة التنس المحترفين كلاعب بديل فى بطولة الأرجنتين المفتوحة. وتم تصنيفه فى المرتبة الرابعة على مستوى العالم فى فردى الرجال على رابطة محترفي التنس "إيه تي بي"، هذا يجعله اللاعب الدنماركى الأعلى تصنيف فى تاريخ تصنيفات اتحاد لعيبة التنس المحترفين.هوبرت هوركاش (بولندا)لاعب تنس بولندي بدأ مسيرته كمحترف سنة 2015، ويلعب باليد اليمنى، وفاز هوركاش بأربع بطولات فردية للاعبي التنس المحترفين، وحصل على بطولة فردية للناشئين في غراند سلام (بطولة فرنسا المفتوحة 2019)، وهو المصنف أول عالميا سابقا في تصنيف الناشئين.تايلور فريتز (الولايات المتحدة الأمريكية)لاعب تنس أمريكي محترف، وفائز بثماني بطولات فردية للاعبي التنس المحترفين، وحصل على كأس يونايتد 2023، كجزء من المنتخب الأمريكي. وحاز على جائزة اتحاد لاعبي التنس المحترفين في فئة "نجم الغد"، وحصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في الزوجي.ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان)لاعب تنس يوناني محترف، وهو أصغر لاعب يصنف في المراكز العشرة الأولى من قبل رابطة محترفي التنس، وهو ما يجعله اللاعب اليوناني الأعلى تصنيفا في تاريخ التنس. توج تسيتسيباس بنهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس نسخة 2019 ليصبح بذلك أصغر لاعب يفوز بالبطولة منذ ثمانية عشر عامًا، كما فاز بخمسة ألقاب فردية ووصل إلى عشر نهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس "إيه تي بي".افضل لاعب تنس في التاريخ:يعد اللاعب السويسري روجر فيدرير الذي ولد، في عام 1981، أفضل لاعب كرة تنس في تاريخ اللعبة، وقد استطاع روجر فيدرير عبر مسيرته الرياضية التي لا زالت مستمرة الى غاية اليوم تحقيق عدد قياسي من الألقاب، حيث تمكن من حصد مئة وثلاثة ألقاب مختلفة منها عشرون لقباً في بطولات الغراند سلام الفردية، إذ حقق لقب بطولة استراليا المفتوحة ست مرات، ولقب بطولة أمريكا المفتوحة خمس مرات، بالإضافة إلى تحقيقه ثمانية ألقاب في بطولة ويمبلدون، ولقب وحيد في بطولة رولان غاروس (بطولة فرنسا).وتمكن فيدرير من حصد مبالغ مالية هائلة كجوائز على البطولات التي فاز بها، حيث وصل مجموع إيراداته من اللعبة ما يزيد عن 129 مليون دولار أمريكي، كما استطاع روجر تحقيق رقم قياسي قد يكون من الصعب تحطيمه، وذلك ببقائه على قمة تصنيف رابطة محترفي التنس لمدة 310 أسبوع، ويمتاز اللاعب السويسري بلياقته البدنية التي مكنته من المنافسة حتى هذا اليوم على معظم البطولات الكبرى، وعلى الرغم من وصوله لسن الثامنة والثلاثين استطاع الوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون، في عام 2019.أهم بطولات كرة التنسبطولة ويمبلدون: تعد بطولة ويمبلدون إحدى البطولات الكبرى وتعتبر أقدم بطولة تنس في العالم، حيث بدأت فعاليات هذه البطولة، في عام 1877.بطولة رولان غاروس:يعود تأسيس هذه البطولة، إلى عام 1891، وذلك إبان تأسيس بطولات الملاعب الفرنسية التي كانت مخصصة للاعبين الذين يحملون الجنسية الفرنسية، والذين كان أبرزهم اللاعب، ماكس ديكوجيس، الذي تمكن من الفوز بثمانية ألقاب بين الأعوام 1903 إلى 1914، وقد تم تنظيم تلك البطولات في أماكن عدة كاستاد فرانسيس.بطولة أميركا المفتوحة:تقام هذه البطولة، منذ عام 1978، على الأرضيات الصلبة الخاصة بالمركز الوطني للتنس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في منطقة كوينز في ولاية نيويورك، وتُلعب هذه البطولة بفرق الفردي والزوجي رجال، والفردي والزوجي نساء. بالإضافة إلى الفرق الزوجية المختلطة، وتقام بطولة امريكا المفتوحة بشكل سنوي على مدار أسبوعين في أواخر شهر آب وبدايات شهر أيلول.بطولة أستراليا: بدأت فعاليات هذه البطولة العالمية في عام 1905، حيث انحصرت البطولة في ذلك الوقت على اللاعبين الذكور، وبحلول عام 1922، تم إفساح المجال للفرق النسائية للمُشاركة في هذه البطولة، وتم الاعتراف ببطولة استراليا كبطولة مفتوحة في العام 1977.أنواع ملاعب كرة التنسشهدت ملاعب كرة التنس عبر التاريخ أنواعا مختلفة من الأرضيات الخاصة بها، حيث إن لكل نوع من هذه الأرضيات ميزات خاصة بها، كما تشكل بعض الأنواع تحدياً للعديد من اللاعبين، وفيما يأتي أنواع أرضيات ملاعب التنس:الملاعب الترابية: ينتشر استخدام هذا النوع من الأرضيات في قارتي أوروبا وأمريكا اللاتينية، وتتميز الملاعب الترابية ببطء مجريات اللعب على سطحها، كما أنها تمنح ارتدادا أعلى للكرات، وتُصنع هذه الأرضيات بشكل أساسي من الطين والرمل الناعم، وتعتبر ذات تكلفة رخيصة وتركيب سهل.الملاعب العشبية: نظرا لأن الملاعب العشبية تحد من الارتداد الجيد للكرات، فإن اللعب عليها يتطلب لاعبين ذوي مهارات جيدة وأداء بدني قوي، ويحتاج هذا النوع من الأرضيات إلى الصيانة والري المستمر كما أنه يتأثر بالعوامل الجوية المختلفة.الملاعب الصلبة: تُصنع من مواد صلبة مُختلفة، وتُعتبر الملاعب الصلبة من الملاعب التي تعطي توازناً في فاعليتها على أسلوب اللعب، فهي بنفسها غير مؤثرة وإنما تعتمد على مهارة وأداء اللاعب نفسه، وتُعتبر هذه الأرضيات من أكثر أنواع الأرضيات انتشارا، ولكن صلابتها قد تُلحق الإصابات باللاعبين.الملاعب الصناعية: توجد بأنواع مختلفة من المواد كالعشب الصناعي الذي يتم فرشه على الأرض على هيئة سجادة، كما يمكن استخدام المطاط الصلب في هذا النوع من الأرضيات.ويرجع تاريخ تأسيس كرة التنس بشكلها الحديث إلى العام 1873، وذلك عندما قام، والتر كلوبتون وينجفيلد، بتأليف كتاب شامل يضم فيه القواعد التي تُشكل لعبة التنس بشكلها الحديث، وقد حصل والتر على براءة اختراع، في عام 1874، تقديرا لجهوده في اختراع هذه اللعبة.أفضل 10 لاعبي تنس في التاريخ

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سبوتنيك عربي

افضل 10 لاعبي تنس في العالم