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https://sarabic.ae/20241212/البنك-المركزي-العراقي-يرد-على-حقيقة-تسريب-صوتي-أثار-جدلا-في-البلاد-1095739150.html
البنك المركزي العراقي يرد على حقيقة تسريب صوتي أثار جدلا في البلاد
البنك المركزي العراقي يرد على حقيقة تسريب صوتي أثار جدلا في البلاد
سبوتنيك عربي
حسم البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، حقيقة تسجيل صوتي منسوب إلى محافظه، والذي أثار جدلا واسعا داخل البلاد. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T20:27+0000
2024-12-12T20:27+0000
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وكانت حسابات على مواقع التواصل، تداولت مؤخرا مقطعا صوتيا منسوبا لمحافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، والذي يتحدث فيه عن "تهريب 250 مليون دولار يوميا عن طريق الحوالات وارتفاع أسعار الدولار".وأكد مصدر مسؤول بالبنك، أنه "لا صحة لهذا التسجيل الصوتي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وقال: إن "البنك المركزي العراقي حقق إنجازا كبيرا في وضع التحويل الخارجي والبيع النقدي للدولار والعملات الأخرى على مسار شفاف، ومتوافق مع المعايير والممارسات الدولية، ويحظى بإشادة دولية واسعة".وأضاف أن "الإجراءات المتخذة تحقق استقرارا في سعر الصرف، وأن تغطية الاستيرادات بالسعر الرسمي تحقق ما نشهده من الاستقرار العام في الأسعار، وتخفيض التضخم".وكان مستخدمو مواقع التواصل تداولوا مقطعا صوتيا منسوبا إلى محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، والذي "يتوقع فيه ارتفاع المائة الدولار إلى 250 ألف دينار خلال أيام، وانه تجري الآن "أكبر عملية تهريب للدولار في تأريخ العراق بقيمة 250 مليون دولار يوميا"، وفقا لموقع "بغداد اليوم".
https://sarabic.ae/20240812/خبير-اقتصادي-يكشف-لـسبوتنيك-العوامل-التي-تهدد-سعر-صرف-الدينار-العراقي-أمام-الدولار-الأمريكي-1091661678.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البنك المركزي العراقي يرد على حقيقة تسريب صوتي أثار جدلا في البلاد

20:27 GMT 12.12.2024
© AP Photo / SAURABH DASالدينار العراقي
الدينار العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / SAURABH DAS
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حسم البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، حقيقة تسجيل صوتي منسوب إلى محافظه، والذي أثار جدلا واسعا داخل البلاد.
وكانت حسابات على مواقع التواصل، تداولت مؤخرا مقطعا صوتيا منسوبا لمحافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، والذي يتحدث فيه عن "تهريب 250 مليون دولار يوميا عن طريق الحوالات وارتفاع أسعار الدولار".
وأكد مصدر مسؤول بالبنك، أنه "لا صحة لهذا التسجيل الصوتي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
خبير اقتصادي يكشف لـ"سبوتنيك" العوامل التي تهدد سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي
12 أغسطس, 17:13 GMT
وقال: إن "البنك المركزي العراقي حقق إنجازا كبيرا في وضع التحويل الخارجي والبيع النقدي للدولار والعملات الأخرى على مسار شفاف، ومتوافق مع المعايير والممارسات الدولية، ويحظى بإشادة دولية واسعة".
وأضاف أن "الإجراءات المتخذة تحقق استقرارا في سعر الصرف، وأن تغطية الاستيرادات بالسعر الرسمي تحقق ما نشهده من الاستقرار العام في الأسعار، وتخفيض التضخم".
وكان مستخدمو مواقع التواصل تداولوا مقطعا صوتيا منسوبا إلى محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، والذي "يتوقع فيه ارتفاع المائة الدولار إلى 250 ألف دينار خلال أيام، وانه تجري الآن "أكبر عملية تهريب للدولار في تأريخ العراق بقيمة 250 مليون دولار يوميا"، وفقا لموقع "بغداد اليوم".
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