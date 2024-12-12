https://sarabic.ae/20241212/البيت-الأبيض-يعلق-على-تحليق-مسيرات-غامضة-فوق-نيو-جيرسي-1095738536.html
البيت الأبيض يعلق على تحليق مسيرات غامضة فوق نيو جيرسي
البيت الأبيض يعلق على تحليق مسيرات غامضة فوق نيو جيرسي
سبوتنيك عربي
علق البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، على تقارير حديثة أشارت إلى تحليق طائرات مسيرة فوق ولاية نيو جيرسي الأمريكية. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T19:38+0000
2024-12-12T19:38+0000
2024-12-12T19:38+0000
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وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه "لا يوجد دليل في الوقت الحالي يشير إلى أن الأمن القومي مهدد بفعل هذه المسيرات".وأوضح: "ليس لدينا أي دليل في الوقت الحالي على أن حوادث الطائرات دون طيار المبلّغ عنها، تشكل تهديدا للأمن القومي، أو السلامة العامة، أو لها صلة بجهات أجنبية".وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي، أن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كانا يراقبان الوضع "باستخدام العديد من طرق الكشف"، وأصرّ على أنه "لا توجد مشاهدات مؤكدة لطائرات دون طيار في أي مجال جوي محظور".وأضاف أنه "بعد مراجعة الصور المتاحة، يبدو أن العديد من المشاهدات المبلغ عنها هي في الواقع طائرات مأهولة يتم تشغيلها بشكل قانوني".وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، سابرينا سينغ، قالت أمس الأربعاء، إن أمريكا تعتقد أن "الطائرات المسيرة التي شوهدت تحلق فوق ولاية نيوجيرسي، لا علاقة لها بكيانات أو أعداء أجانب".وأضافت سينغ في تصريحات للصحفيين: "تقييمنا الأولي هنا هو أن هذه ليست طائرات مسيرة أو أنشطة قادمة من كيان أو عدو أجنبي".
https://sarabic.ae/20240413/بايدن-يقطع-عطلته-ويعود-إلى-البيت-الأبيض-للتشاور-مع-فريق-الأمن-القومي-حول-أحداث-الشرق-الأوسط-1087951045.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البيت الأبيض يعلق على تحليق مسيرات غامضة فوق نيو جيرسي
علق البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، على تقارير حديثة أشارت إلى تحليق طائرات مسيرة فوق ولاية نيو جيرسي الأمريكية.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه "لا يوجد دليل في الوقت الحالي يشير إلى أن الأمن القومي مهدد بفعل هذه المسيرات".
وأوضح: "ليس لدينا أي دليل في الوقت الحالي على أن حوادث الطائرات دون طيار المبلّغ عنها، تشكل تهديدا للأمن القومي، أو السلامة العامة، أو لها صلة بجهات أجنبية".
وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي، أن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كانا يراقبان الوضع "باستخدام العديد من طرق الكشف"، وأصرّ على أنه "لا توجد مشاهدات مؤكدة لطائرات دون طيار في أي مجال جوي محظور".
وأضاف أنه "بعد مراجعة الصور المتاحة، يبدو أن العديد من المشاهدات المبلغ عنها هي في الواقع طائرات مأهولة يتم تشغيلها بشكل قانوني".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، سابرينا سينغ، قالت أمس الأربعاء، إن أمريكا تعتقد أن "الطائرات المسيرة التي شوهدت تحلق فوق ولاية نيوجيرسي، لا علاقة لها بكيانات أو أعداء أجانب".
وأضافت سينغ في تصريحات للصحفيين: "تقييمنا الأولي هنا هو أن هذه ليست طائرات مسيرة أو أنشطة قادمة من كيان أو عدو أجنبي".