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https://sarabic.ae/20241212/الحرس-الثوري-علمنا-بتحركات-المسلحين-في-سوريا-وأبلغنا-المعنيين-في-سوريا-1095713685.html
الحرس الثوري: علمنا بتحركات "المسلحين" في سوريا وأبلغنا المعنيين في سوريا
الحرس الثوري: علمنا بتحركات "المسلحين" في سوريا وأبلغنا المعنيين في سوريا
سبوتنيك عربي
صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، بأن طرق دعم جبهة المقاومة مفتوحة ولا تنحصر في سوريا فقط كما يمكن أن تتغيّر الظروف في... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T07:29+0000
2024-12-12T07:29+0000
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الخميس، عن اللواء حسين سلامي أنه "كنا على علم بتحركات المسلحين والتكفيريين في سوريا خلال الأشهر الأخيرة وتمكنا من تحديد جبهات الهجوم المحتمل".وأكد القائد العسكري الإيراني أنه "أبلغنا المعنيين عسكريا وسياسيا في سوريا بذلك لكن لم يكن هناك إرادة للتغيير والحرب"، مضيفا "يتوقع البعض من حرس الثورة الإسلامية القتال في المعركة بدل الجيش السوري لكن هل من المنطق أن نقاتل في بلد آخر فيما يقف جيش ذلك البلد متفرجا؟".وأشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى أن قوة إيران لم تتراجع ولو تراجعت لما نفذت عمليتي "الوعد الصادق 1و2"، منوها إلى ضرورة تغيير الاستراتيجيات وفقا للحالة، على حد وصفه.وشدد اللواء حسين سلامي على أن إيران تتخذ القرارات المناسبة وتتصرف بناء على قدراتها ومواهبها، ولديها منطق سياسي قوي للقتال.وكانت الحكومة الإيرانية، قد أكدت، أول أمس الثلاثاء، أن "العلاقات التي تجمع إيران بسوريا تستند إلى احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية السورية".وأعلنت المعارضة السورية المسلحة، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا. ولاحقا، أعلنت موسكو منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا لاعتبارات "إنسانية".
https://sarabic.ae/20241211/سقوط-الأسد-لن-يضعفنا-الحرس-الثوري-يؤكد-رحيل-جميع-قواته-عن-سوريا-1095699037.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران

الحرس الثوري: علمنا بتحركات "المسلحين" في سوريا وأبلغنا المعنيين في سوريا

07:29 GMT 12.12.2024
© AP Photo / Omar Albamمسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024.
مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
تابعنا عبر
صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، بأن طرق دعم جبهة المقاومة مفتوحة ولا تنحصر في سوريا فقط كما يمكن أن تتغيّر الظروف في سوريا أيضا.
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الخميس، عن اللواء حسين سلامي أنه "كنا على علم بتحركات المسلحين والتكفيريين في سوريا خلال الأشهر الأخيرة وتمكنا من تحديد جبهات الهجوم المحتمل".
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
"سقوط الأسد لن يضعفنا".. الحرس الثوري يؤكد رحيل جميع قواته عن سوريا
أمس, 15:53 GMT
وأكد القائد العسكري الإيراني أنه "أبلغنا المعنيين عسكريا وسياسيا في سوريا بذلك لكن لم يكن هناك إرادة للتغيير والحرب"، مضيفا "يتوقع البعض من حرس الثورة الإسلامية القتال في المعركة بدل الجيش السوري لكن هل من المنطق أن نقاتل في بلد آخر فيما يقف جيش ذلك البلد متفرجا؟".
وأشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى أن قوة إيران لم تتراجع ولو تراجعت لما نفذت عمليتي "الوعد الصادق 1و2"، منوها إلى ضرورة تغيير الاستراتيجيات وفقا للحالة، على حد وصفه.
وشدد اللواء حسين سلامي على أن إيران تتخذ القرارات المناسبة وتتصرف بناء على قدراتها ومواهبها، ولديها منطق سياسي قوي للقتال.
وكانت الحكومة الإيرانية، قد أكدت، أول أمس الثلاثاء، أن "العلاقات التي تجمع إيران بسوريا تستند إلى احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية السورية".
وأعلنت المعارضة السورية المسلحة، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا. ولاحقا، أعلنت موسكو منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا لاعتبارات "إنسانية".
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