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الخارجية الروسية: روسيا تجري اتصالاتها مع اللجنة السياسية لـ"هيئة تحرير الشام"
الخارجية الروسية: روسيا تجري اتصالاتها مع اللجنة السياسية لـ"هيئة تحرير الشام"
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن روسيا تجري اتصالاتها مع اللجنة السياسية لـ"هيئة تحرير الشام". 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T17:20+0000
2024-12-12T17:46+0000
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وأضاف بوغدانوف، أن روسيا تعول على بقاء قواعدها العسكرية في سوريا، وأن تلعب دورًا مهما في الحرب ضد الإرهاب.وأفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أكدا خلال اتصال هاتفي على ضرورة عقد اجتماع دولي على وجه السرعة لإطلاق حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية في سوريا.وأضاف البيان: "اتفق الطرفان على أن مبادرة عقد مثل هذا الاجتماع يجب أن يتخذها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن في المستقبل القريب جدا".
https://sarabic.ae/20241212/باحث-سياسي-روسيا-لم-تألو-جهدا-للحفاظ-على-وحدة-سوريا-وهناك-4-سيناريوهات-للحكم-الجديد-1095734497.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الخارجية الروسية: روسيا تجري اتصالاتها مع اللجنة السياسية لـ"هيئة تحرير الشام"

17:20 GMT 12.12.2024 (تم التحديث: 17:46 GMT 12.12.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن روسيا تجري اتصالاتها مع اللجنة السياسية لـ"هيئة تحرير الشام".
وأضاف بوغدانوف، أن روسيا تعول على بقاء قواعدها العسكرية في سوريا، وأن تلعب دورًا مهما في الحرب ضد الإرهاب.

وقال بوغدانوف للصحفيين: "أعتقد أننا نتفق بشكل عام على أن الحرب ضد الإرهاب وبقايا تنظيم الدولة الإسلامية (المحظور في روسيا) لم تنته بعد، فهي تتطلب جهودا جماعية، وفي هذا الصدد، لعب وجودنا دورا مهما في سياق مكافحة الإرهاب الدولي" .

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أكدا خلال اتصال هاتفي على ضرورة عقد اجتماع دولي على وجه السرعة لإطلاق حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية في سوريا.
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
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وجاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الرسمي: "في سياق الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة على مختلف المستويات بين روسيا والدول العربية، بحث وزيرا الخارجية الروسي والإماراتي عقد اجتماع دولي في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية في الجمهورية العربية السورية".
وأضاف البيان: "اتفق الطرفان على أن مبادرة عقد مثل هذا الاجتماع يجب أن يتخذها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن في المستقبل القريب جدا".
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