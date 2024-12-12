https://sarabic.ae/20241212/بحماية-عسكرية-تركية-مشاهد-لدخول-أول-مسؤول-من-أنقرة-إلى-المسجد-الأموي-فيديو-1095732772.html
بحماية عسكرية تركية... مشاهد لدخول أول مسؤول من أنقرة إلى المسجد الأموي... فيديو
بحماية عسكرية تركية... مشاهد لدخول أول مسؤول من أنقرة إلى المسجد الأموي... فيديو
سبوتنيك عربي
وثقت مشاهد لحظة دخول رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية، إبراهيم قالن، إلى داخل الجامع الأموي في العاصمة السورية دمشق. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T15:27+0000
2024-12-12T15:27+0000
2024-12-12T15:27+0000
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وأظهرت المشاهد لحظة وصول وفد من السيارات بحماية عسكرية أمنية تركية مدججة بالسلاح إلى الطرقات المؤدية إلى الجامع الأموي، ومن داخل الجامع أيضا.وذكرت وكالة "يني شفق" الإعلامية التركية أن قالن زار الجامع الأموي في دمشق.وقال مصدران مطلعان إن إبراهيم قالن، رئيس جهاز المخابرات التركي، موجود في العاصمة السورية، اليوم الخميس.ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوسية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
بحماية عسكرية تركية... مشاهد لدخول أول مسؤول من أنقرة إلى المسجد الأموي... فيديو
وثقت مشاهد لحظة دخول رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية، إبراهيم قالن، إلى داخل الجامع الأموي في العاصمة السورية دمشق.
وأظهرت المشاهد لحظة وصول وفد من السيارات بحماية عسكرية أمنية تركية مدججة بالسلاح إلى الطرقات المؤدية إلى الجامع الأموي، ومن داخل الجامع أيضا.
وذكرت وكالة "يني شفق" الإعلامية التركية أن قالن زار الجامع الأموي في دمشق.
وقال مصدران مطلعان إن إبراهيم قالن، رئيس جهاز المخابرات التركي، موجود في العاصمة السورية، اليوم الخميس.
وكانت المعارضة السورية قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع،
قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة،
التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوسية.