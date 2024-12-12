دراسة تكشف علاقة إعلانات الطعام بعمر الأطفال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:18 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب يريد الحفاظ على الأموال في الولايات المتحدة لا في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:18 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
10:03 GMT
57 د
On air
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:53 GMT
6 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الثورات العربية أمام امتحان عسير وحسنا فعل البعث بتجميد نشاطاته في سوريا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241212/دراسة-تكشف-علاقة-إعلانات-الطعام-بعمر-الأطفال-1095733053.html
دراسة تكشف علاقة إعلانات الطعام بعمر الأطفال
دراسة تكشف علاقة إعلانات الطعام بعمر الأطفال
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن انتشار إعلانات الوجبات السريعة من بين العوامل التي تتسبب في عيش الأطفال حياة "أقصر"، وذلك إلى جانب انتشار الطعام غير الصحي في... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T15:16+0000
2024-12-12T15:16+0000
مجتمع
منوعات
تقارير منوعات
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103252/76/1032527671_22:0:1899:1056_1920x0_80_0_0_5c968eabd60a72c37d6b31245493ba66.jpg
ويحث كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا البروفيسور كريس ويتي، والمسؤول عن الدراسة، الحكومة وصناع السياسات المحليين إلى التصدي للأسباب الجذرية للغذاء غير الصحي في مدن إنجلترا، بما في ذلك انتشار لأغذية الغنية بالدهون والسكر والملح.وأشارت الدراسة إلى أن "الأسر الفقيرة هي الأكثر تأثرا؛ لأن الطعام الصحي، حسب السعرات الحرارية، يكاد يكون أغلى مرتين من الطعام غير الصحي" .وجاء في الدراسة أنه من الأقل احتمالا أن يكون أمام الأطفال والأسر في المناطق الواقعة بوسط المدن فرصة للحصول على خيارات غذائية صحية وبتكلفة جيدة في المحلات والمطاعم المحلية، و"يتعرضون بشكل غير متناسب لإعلانات الطعام غير الصحي".وقال ويتي إن الأماكن التي يذهب الناس للتسوق فيها خاصة الأسر ذات الدخل المحدود، غالبا ما تكون "مشبعة" بخيارات غذائية غير صحية.وأضاف: "هذا يعني أن الصحة الهزيلة المرتبطة بالغذاء لا يعاني منها الأطفال والأسر والمجتمعات بالتساوي عبر البلاد، حيث إن الأطفال والأسر الذين يعيشون في المناطق الأكثر عوزا هم الأشد تضررا من النظام الغذائي، وغالبا ما تكون الخيارات غير الصحية هي الأكثر إتاحة".
https://sarabic.ae/20241206/دراسة-تكشف-السبب-وراء-انتقائية-الأطفال-للطعام--1095559844.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103252/76/1032527671_256:0:1664:1056_1920x0_80_0_0_d90fe00bc1e57f3de6b49d9d570fd905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, تقارير منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
منوعات, تقارير منوعات, العالم, أخبار العالم الآن

دراسة تكشف علاقة إعلانات الطعام بعمر الأطفال

15:16 GMT 12.12.2024
© Photo / CC0وجبات سريعة
وجبات سريعة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Photo / CC0
تابعنا عبر
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن انتشار إعلانات الوجبات السريعة من بين العوامل التي تتسبب في عيش الأطفال حياة "أقصر"، وذلك إلى جانب انتشار الطعام غير الصحي في المدن.
ويحث كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا البروفيسور كريس ويتي، والمسؤول عن الدراسة، الحكومة وصناع السياسات المحليين إلى التصدي للأسباب الجذرية للغذاء غير الصحي في مدن إنجلترا، بما في ذلك انتشار لأغذية الغنية بالدهون والسكر والملح.
وأشارت الدراسة إلى أن "الأسر الفقيرة هي الأكثر تأثرا؛ لأن الطعام الصحي، حسب السعرات الحرارية، يكاد يكون أغلى مرتين من الطعام غير الصحي" .
طفل يتناول طعامه - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
مجتمع
دراسة تكشف السبب وراء انتقائية الأطفال للطعام
6 ديسمبر, 17:51 GMT
وجاء في الدراسة أنه من الأقل احتمالا أن يكون أمام الأطفال والأسر في المناطق الواقعة بوسط المدن فرصة للحصول على خيارات غذائية صحية وبتكلفة جيدة في المحلات والمطاعم المحلية، و"يتعرضون بشكل غير متناسب لإعلانات الطعام غير الصحي".
وقال ويتي إن الأماكن التي يذهب الناس للتسوق فيها خاصة الأسر ذات الدخل المحدود، غالبا ما تكون "مشبعة" بخيارات غذائية غير صحية.
وأضاف: "هذا يعني أن الصحة الهزيلة المرتبطة بالغذاء لا يعاني منها الأطفال والأسر والمجتمعات بالتساوي عبر البلاد، حيث إن الأطفال والأسر الذين يعيشون في المناطق الأكثر عوزا هم الأشد تضررا من النظام الغذائي، وغالبا ما تكون الخيارات غير الصحية هي الأكثر إتاحة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала