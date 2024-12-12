صحفيون من اليمن ينضمون إلى برنامج "سبوتنيك-برو"
© Sputnikوكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
© Sputnik
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نظمت وكالة "سبوتنيك" الدولية، اليوم الخميس، ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة اليمن اليوم الفضائية، حول أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الصحافة، وكذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في نقل الأخبار والتفاعل مع الجمهور.
وخصصت الدورة الأولى من مشروع "سبوتنيك- برو" لأهمية وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي.
© Sputnikوكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
وكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
© Sputnik
أدار الورشة الأستاذ أرتيوم تكشوف، وقدم المدرب ورئيس التحرير في وكالة "سبوتنيك -عربي"، يزن عجوز، لمحة عن إنجازات وكالة "سبوتنيك"، والتحديات التي تواجهها الوكالة في تغطية الأخبار.
© Sputnikوكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
وكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
© Sputnik
كما تم عرض كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي على مواقع التواصل الاجتماعي لنقل الخبر والتفاعل مع الجمهور.
© Sputnikوكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
وكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
© Sputnik
بدورها، شكرت مندوبة "اليمن اليوم"، الأستاذة عبير علي، فريق "سبوتنيك" على تنظيم ورشة العمل، وأشارت إلى أن "اللقاء كان مفيدا جدا".
© Sputnikوكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
وكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
© Sputnik
وعُقدت ورشة العمل في إطار مذكرة التعاون بين وكالة "سبوتنيك" و"اليمن اليوم" الموقعة في يوليو/ تموز من هذا العام.
وحضر الورشة مديرة المشاريع في إدارة التعاون الدولي السيدة أنستاسيا بيشكوفا، وعدد من موظفي وكالة "سبوتنيك"، بالإضافة إلى الصحفيين وموظفي قسم التواصل الاجتماعي في قناة "اليمن اليوم".