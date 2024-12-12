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https://sarabic.ae/20241212/صحفيون-من-اليمن-ينضمون-إلى-برنامج-سبوتنيك-برو-1095732174.html
صحفيون من اليمن ينضمون إلى برنامج "سبوتنيك-برو"
صحفيون من اليمن ينضمون إلى برنامج "سبوتنيك-برو"
سبوتنيك عربي
نظمت وكالة "سبوتنيك" الدولية، اليوم الخميس، ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة اليمن اليوم الفضائية، حول أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مجال... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
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وخصصت الدورة الأولى من مشروع "سبوتنيك- برو" لأهمية وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي.أدار الورشة الأستاذ أرتيوم تكشوف، وقدم المدرب ورئيس التحرير في وكالة "سبوتنيك -عربي"، يزن عجوز، لمحة عن إنجازات وكالة "سبوتنيك"، والتحديات التي تواجهها الوكالة في تغطية الأخبار.كما تم عرض كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي على مواقع التواصل الاجتماعي لنقل الخبر والتفاعل مع الجمهور.وعُقدت ورشة العمل في إطار مذكرة التعاون بين وكالة "سبوتنيك" و"اليمن اليوم" الموقعة في يوليو/ تموز من هذا العام. وحضر الورشة مديرة المشاريع في إدارة التعاون الدولي السيدة أنستاسيا بيشكوفا، وعدد من موظفي وكالة "سبوتنيك"، بالإضافة إلى الصحفيين وموظفي قسم التواصل الاجتماعي في قناة "اليمن اليوم".
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روسيا, سبوتنيك, إعلام, أخبار اليمن الأن
روسيا, سبوتنيك, إعلام, أخبار اليمن الأن

صحفيون من اليمن ينضمون إلى برنامج "سبوتنيك-برو"

14:51 GMT 12.12.2024
© Sputnikوكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
وكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة اليمن اليوم الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
نظمت وكالة "سبوتنيك" الدولية، اليوم الخميس، ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة اليمن اليوم الفضائية، حول أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الصحافة، وكذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في نقل الأخبار والتفاعل مع الجمهور.
وخصصت الدورة الأولى من مشروع "سبوتنيك- برو" لأهمية وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي.
© Sputnikوكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
وكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة اليمن اليوم الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
وكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
© Sputnik
أدار الورشة الأستاذ أرتيوم تكشوف، وقدم المدرب ورئيس التحرير في وكالة "سبوتنيك -عربي"، يزن عجوز، لمحة عن إنجازات وكالة "سبوتنيك"، والتحديات التي تواجهها الوكالة في تغطية الأخبار.
© Sputnikوكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
وكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة اليمن اليوم الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
وكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
© Sputnik
كما تم عرض كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي على مواقع التواصل الاجتماعي لنقل الخبر والتفاعل مع الجمهور.
© Sputnikوكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
وكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة اليمن اليوم الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
وكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
© Sputnik

بدورها، شكرت مندوبة "اليمن اليوم"، الأستاذة عبير علي، فريق "سبوتنيك" على تنظيم ورشة العمل، وأشارت إلى أن "اللقاء كان مفيدا جدا".

© Sputnikوكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
وكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة اليمن اليوم الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
وكالة سبوتنيك الدولية تنظم ورشة عمل تعريفية بمشاركة صحفيين من قناة "اليمن اليوم" الفضائية.
© Sputnik
وعُقدت ورشة العمل في إطار مذكرة التعاون بين وكالة "سبوتنيك" و"اليمن اليوم" الموقعة في يوليو/ تموز من هذا العام.
وحضر الورشة مديرة المشاريع في إدارة التعاون الدولي السيدة أنستاسيا بيشكوفا، وعدد من موظفي وكالة "سبوتنيك"، بالإضافة إلى الصحفيين وموظفي قسم التواصل الاجتماعي في قناة "اليمن اليوم".
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