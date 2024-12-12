https://sarabic.ae/20241212/نتنياهو-للإيرانيين-إسرائيل-ترغب-في-السلام-معكم-1095740286.html
نتنياهو للإيرانيين: إسرائيل ترغب في السلام معكم
نتنياهو للإيرانيين: إسرائيل ترغب في السلام معكم
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، رسالة مصورة للشعب الإيراني، هي الثالثة له خلال الأشهر الأخيرة. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد في الرسالة التي نشرها عبر منصة "إكس"، وصاحبها ترجمة باللغة الفارسية، أن "إسرائيل ترغب في السلام معكم".وقال: "إسرائيل تسعى إلى السلام مع الإيرانيين، وأعلم أنكم في المقابل ترغبون في السلام مع إسرائيل"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وتابع مشيرا إلى أن "المسؤولين في طهران أنفقوا أكثر من 30 مليار دولار لدعم، بشار الأسد، في سوريا، وهو النظام الذي انهار إلى غبار في غضون 11 يوما فقط من القتال".وواصل: "لقد أنفق نظامكم أكثر من 20 مليار دولار لدعم "حزب الله" اللبناني، وفي غضون أسابيع، تحول معظم قادة "حزب الله" وصواريخه وآلاف الإرهابيين إلى دخان".ومضى قائلا إن "أحداث اليوم هي عبارة عن سلسلة من ردود الفعل على قصف حركة "حماس" الفلسطينية، وتدمير "حزب الله" اللبناني، واستهداف أمينه العام، حسن نصر الله".وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا للإيرانيين: "معا، سوف نحول الشرق الأوسط إلى منارة للازدهار والتقدم والسلام".
https://sarabic.ae/20241112/نتنياهو-يبعث-تحذيرا-للإيرانيين-بشأن-أي-هجوم-جديد-على-إسرائيل-1094737601.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
نتنياهو للإيرانيين: إسرائيل ترغب في السلام معكم
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، رسالة مصورة للشعب الإيراني، هي الثالثة له خلال الأشهر الأخيرة.
وأكد في الرسالة التي نشرها عبر منصة "إكس"، وصاحبها ترجمة باللغة الفارسية، أن "إسرائيل ترغب في السلام معكم".
وقال: "إسرائيل تسعى إلى السلام مع الإيرانيين، وأعلم أنكم في المقابل ترغبون في السلام مع إسرائيل"، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وتابع مشيرا إلى أن "المسؤولين في طهران أنفقوا أكثر من 30 مليار دولار لدعم، بشار الأسد، في سوريا، وهو النظام الذي انهار إلى غبار في غضون 11 يوما فقط من القتال".
وواصل: "لقد أنفق نظامكم أكثر من 20 مليار دولار لدعم "حزب الله" اللبناني، وفي غضون أسابيع، تحول معظم قادة "حزب الله" وصواريخه وآلاف الإرهابيين إلى دخان".
ومضى قائلا إن "أحداث اليوم هي عبارة عن سلسلة من ردود الفعل على قصف حركة "حماس" الفلسطينية، وتدمير "حزب الله" اللبناني، واستهداف أمينه العام، حسن نصر الله".
وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا للإيرانيين: "معا، سوف نحول الشرق الأوسط إلى منارة للازدهار والتقدم والسلام".