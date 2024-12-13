https://sarabic.ae/20241213/المساحة-التي-تغطيها-حاملات-الرؤوس-النووية-في-بيلاروسيا-1095744009.html
المساحة التي تغطيها حاملات الرؤوس النووية في بيلاروسيا
المساحة التي تغطيها حاملات الرؤوس النووية في بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده استوردت رؤوسا نووية يبلغ عددها 12 رأسا، محذرا من أن أي انتهاك لحدود الدولة سيقابل برد فوري. ويقدم فريق تحرير... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T07:56+0000
2024-12-13T07:56+0000
2024-12-13T07:56+0000
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المساحة التي تغطيها حاملات الرؤوس النووية في بيلاروسيا
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده استوردت رؤوسا نووية يبلغ عددها 12 رأسا، محذرا من أن أي انتهاك لحدود الدولة سيقابل برد فوري. ويقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" رسما توضيحيا يبين المسافة والمناطق التي تغطيها حاملات الرؤوس النووية مثل منظومة "إسكندر-إم" الروسية ومقاتلات "سو-" انطلاقا من الحدود البيلاروسية.