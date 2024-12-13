https://sarabic.ae/20241213/انسحاب-مفاجئ-للسفن-الحربية-الصينية-من-محيط-تايوان-1095747250.html
انسحاب مفاجئ للسفن الحربية الصينية من محيط تايوان
انسحاب مفاجئ للسفن الحربية الصينية من محيط تايوان
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات التايوانية، اليوم الجمعة، أن السفن الصينية التي أجرت تدريبات بحرية واسعة النطاق حول تايوان خلال الأيام الماضية، عادت إلى موانئها يوم الخميس، فيما... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T08:42+0000
2024-12-13T08:42+0000
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وقال هسييه تشينغ-تشين، نائب المدير العام لخفر السواحل التايواني، لوسائل إعلام غربية، إن السفن الصينية عادت إلى بلادها، ورغم غياب إعلان رسمي، فإن تايوان تعتبر التدريبات قد انتهت. كما أفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن السفن الحربية الصينية شوهدت وهي تتجه نحو الساحل الصيني. وجاءت هذه التدريبات عقب جولة قام بها الرئيس التايواني شملت منطقتين أمريكيتين هما هاواي وغوام، وأثارت استياء الصين التي اعتبرتها استفزازا وتوعدت برد عسكري. يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال. وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sarabic.ae/20241209/الصين-تتعهد-بالدفاع-بحزم-عن-سيادتها-وتايوان-في-حالة-تأهب-عالية-1095621168.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
انسحاب مفاجئ للسفن الحربية الصينية من محيط تايوان
08:42 GMT 13.12.2024 (تم التحديث: 08:54 GMT 13.12.2024)
أعلنت السلطات التايوانية، اليوم الجمعة، أن السفن الصينية التي أجرت تدريبات بحرية واسعة النطاق حول تايوان خلال الأيام الماضية، عادت إلى موانئها يوم الخميس، فيما يُعدّ أكبر مناورات من نوعها منذ سنوات.
وقال
هسييه تشينغ-تشين، نائب المدير العام لخفر السواحل التايواني، لوسائل إعلام غربية، إن السفن الصينية عادت إلى بلادها، ورغم غياب إعلان رسمي، فإن تايوان تعتبر التدريبات قد انتهت.
كما أفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن السفن الحربية الصينية شوهدت وهي تتجه نحو الساحل الصيني.
وكان مسؤول أمني تايواني قد كشف الأربعاء الماضي، أن نحو 90 سفينة حربية صينية شاركت في المناورات الأخيرة، التي شملت محاكاة هجمات على سفن وتدريبات تهدف إلى إغلاق ممرات مائية.
وجاءت هذه التدريبات عقب جولة قام بها الرئيس التايواني شملت منطقتين أمريكيتين هما هاواي وغوام، وأثارت استياء الصين
التي اعتبرتها استفزازا وتوعدت برد عسكري.
يشار إلى أن تايوان
تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.