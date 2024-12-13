https://sarabic.ae/20241213/برلمان-مولدوفا-يوافق-على-إعلان-حالة-الطوارئ-بالبلاد-لمدة-60-يوما-بسبب-أزمة-الطاقة-1095741420.html

برلمان مولدوفا يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 60 يوما بسبب أزمة الطاقة

برلمان مولدوفا يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 60 يوما بسبب أزمة الطاقة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس البرلمان المولدوفي، إيغور غروسو، اليوم الجمعة، أن البرلمان وافق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 60 يومًا بسبب أزمة الطاقة. 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T01:05+0000

2024-12-13T01:05+0000

2024-12-13T01:15+0000

مولدوفا

روسيا

سلاح روسيا

شركة غازبروم

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تشيسيناو - سبوتنيك. وقال غروسو في بيان له: "مشروع القرار بشأن إعلان حالة الطوارئ تمت الموافقة عليه بأصوات 56 نائبا".وأشار إلى أن مشروع القرار يقتضي فرض حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا، على أن تبدأ يوم 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء دورين ريسين، الذي يشغل منصب وزير الطاقة بالإنابة، إنه بسبب توقف نقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا، فإن ترانسنيستريا تخاطر بمواجهة خطر حدوث أزمة إنسانية، مشيرًا إلى أن 300 ألف مواطن مولدوفي في ترانسنيستريا معرضون لخطر البقاء بدون غاز وكهرباء في منتصف الشتاء، لأن طاقة الضفة اليسرى لنهر دنيستر تعتمد حصريا على إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا.والشهر الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن رئيس مجلس إدارتها أليكسي ميلر ووزير الطاقة المولدوفي السابق فيكتور بارليكوف، اتفقا خلال لقائهما على مواصلة مناقشة موضوع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى مولدوفا اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير، وسبل حل مسألة ديون "مولدوفاغاز" المتوجبة للشركة.وجاء في بيان الشركة حول اللقاء أن "الطرفين اتفقا، بشكل خاص، على مواصلة مناقشة خيارات تنظيم إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى مولدوفا، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2025، بالإضافة إلى طرق تسوية ديون شركة "مولدوفاغاز" لمجموعة "غازبروم".يشار إلى أنه خلال الاجتماع قدم الجانب المولدوفي مرشحيه لمجلس الإدارة الجديد لشركة "مولدوفا غاز".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أن مولدوفا لا تزال تتلقى الغاز الروسي بأمان وبالأسعار التي عرضتها على شركة "غازبروم" الروسية.وقد أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، في وقت سابق، أنها تتلقى طلبات شهرية من شركة "مولدوفاغاز"، لتوريد الغاز إلى مولدوفا؛ وأنها تقوم بتلبية هذه الطلبات.وكان بارليكوف قد صرح، في وقت سابق من العام الماضي، بأن بلاده لن تشتري الغاز من شركة "غازبروم"، بعد الآن.وبحسب الوزير السابق، فإن كيشيناو تمكنت من شراء الوقود من السوق الأوروبية، وبسعر أقل من الصيغة المحددة في العقد مع شركة "غازبروم".بدوره، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في ذلك الوقت، على تصريحات كيشيناو بشأن التخلي عن الغاز الروسي، بأن الاتصالات بين "غازبروم" ومولدوفا لا تزال مستمرة، خاصة وأن هذا البلد عليه ديون مستحقة للشركة الروسية.ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2022، تتلقى شركة "مولدوفاغاز" الغاز من مصدرين، هما شركة "إنرغوكوم"، وشركة "غازبروم" الروسية، ويتم إرسال الغاز الروسي إلى ترانسنيستريا مقابل الكهرباء.وسعت ترانسنيستريا، التي يشكل الروس والأوكرانيون 60 بالمئة من سكانها، إلى الانفصال عن مولدوفا في السنوات الأخيرة من عهد الاتحاد السوفياتي. وتمثل السبب في ذلك بالمخاوف من انضمام مولدوفا إلى رومانيا في أعقاب الاحتجاجات القومية. وبعد فشل محاولات كيشيناو في عام 1992 لحل المشكلة بالقوة، أصبحت ترانسنيستريا بالواقع منطقة مستقلة عنها.واتفقت حكومة مولدوفا مع "غازبروم" في تشرين الأول/أكتوبر 2021، على تمديد عقد توريد الغاز إلى البلاد، شرط إجراء تدقيق لديون شركة "مولدوفا غاز" لعام 2022.يشار إلى أن العلاقات بين روسيا ومولدوفا تدهورت في السنوات الأخيرة؛ وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن السلطات الحالية في مولدوفا تسعى "إلى جعلها دولة غير صديقة لروسيا".

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مولدوفا, روسيا, سلاح روسيا, شركة غازبروم