https://sarabic.ae/20241213/حجز-كمية-كبيرة-من-القنب-الهندي-في-بنزرت-بتونس-1095769362.html
حجز كمية كبيرة من القنب الهندي في بنزرت بتونس
حجز كمية كبيرة من القنب الهندي في بنزرت بتونس
سبوتنيك عربي
قبضت السلطات التونسية في ولاية بنزرت على شخص متهم بحيازة وترويج مخدر القنب الهندي. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T17:45+0000
2024-12-13T17:45+0000
2024-12-13T17:45+0000
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وتمكنت المصالح الأمنية المختصة بمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل في تونس، من الكشف عن حيازة أحد الأشخاص على كمية من القنب الهندي بمنزله.وقامت قوات الأمن التونسية، عقب التنسيق مع النيابة العمومية، بمداهمة منزل المتهم في العالية، حيث عثرت على مستودع يتبع للمتهم وفيه كمية كبيرة من مخدر القنب الهندي، التي تم حجزها.وبالتوازي مع حجز المخدرات، حددت الشرطة مكان المتهم وألقت القبض عليه، في انتظار إحالته إلى العدالة.
https://sarabic.ae/20231027/علماء-يكتشفون-القنب-داخل-نبات-مختلف--1082516572.html
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العالم العربي, العالم, تونس
العالم العربي, العالم, تونس
حجز كمية كبيرة من القنب الهندي في بنزرت بتونس
قبضت السلطات التونسية في ولاية بنزرت على شخص متهم بحيازة وترويج مخدر القنب الهندي.
وتمكنت المصالح الأمنية المختصة بمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل في تونس
، من الكشف عن حيازة أحد الأشخاص على كمية من القنب الهندي بمنزله.
27 أكتوبر 2023, 10:47 GMT
وقامت قوات الأمن التونسية، عقب التنسيق مع النيابة العمومية، بمداهمة منزل المتهم في العالية، حيث عثرت على مستودع يتبع للمتهم وفيه كمية كبيرة من مخدر القنب
الهندي، التي تم حجزها.
وبالتوازي مع حجز المخدرات، حددت الشرطة مكان المتهم وألقت القبض عليه، في انتظار إحالته إلى العدالة.