https://sarabic.ae/20241213/خدعة-الحفيد-تسبب-أزمة-في-أوروبا-وتحرك-عاجل-من-السلطات-1095756605.html

"خدعة الحفيد" تسبب أزمة في أوروبا وتحرك عاجل من السلطات

"خدعة الحفيد" تسبب أزمة في أوروبا وتحرك عاجل من السلطات

سبوتنيك عربي

كثفت سلطات الأمن في العديد من المدن الأوروبية جهودها للتصدي لمحتالي ما يعرف باسم "خدعة الحفيد". 13.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأعلن الادعاء العام الألماني والشرطة في برلين في بيان مشترك، أنه خلال الفترة من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى 6 ديسمبر/ كانون الاول الجاري، شنت السلطات حملة في مدينة كاسل على سبيل المثال، وألقت إجمالا القبض على 20 شخصا في حالة تلبس.وتمكن محققون من ألمانيا ولوكسمبورغ والنمسا وبولندا وسويسرا وسلوفاكيا والتشيك والمجر وهيئة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، من الحيلولة دون وقوع 391 عملية احتيال من هذا النوع، وتجنب أضرار تقترب من 5 ملايين يورو.وتشير البيانات، إلى أن ما يصل إلى ألف فرد أمن شاركوا في تلك العمليات التي استغرقت أسبوعين. ووفقا لتقديرات مكتب الشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، فقد تم الحيلولة دون وقوع عمليات احتيال من هذا القبيل، التي تقدر أضرارها حال وقوعها بحوالي 1.5 مليون يورو في هذه الولاية وحدها.ووفقا للبيانات، تم القبض على 6 مشتبه بهم عملوا "بدرجة عالية من الاحترافية". في عملية هي الثالثة عبر الحدود للتصدي لهذا النوع من جرائم الاحتيال.

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