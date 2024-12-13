"خدعة الحفيد" تسبب أزمة في أوروبا وتحرك عاجل من السلطات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:18 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
10:03 GMT
57 د
On air
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:53 GMT
6 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الثورات العربية أمام امتحان عسير وحسنا فعل البعث بتجميد نشاطاته في سوريا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241213/خدعة-الحفيد-تسبب-أزمة-في-أوروبا-وتحرك-عاجل-من-السلطات-1095756605.html
"خدعة الحفيد" تسبب أزمة في أوروبا وتحرك عاجل من السلطات
"خدعة الحفيد" تسبب أزمة في أوروبا وتحرك عاجل من السلطات
سبوتنيك عربي
كثفت سلطات الأمن في العديد من المدن الأوروبية جهودها للتصدي لمحتالي ما يعرف باسم "خدعة الحفيد". 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T12:02+0000
2024-12-13T12:02+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102332/27/1023322735_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_5e4398f3d3902ba269778a3535899120.jpg
وأعلن الادعاء العام الألماني والشرطة في برلين في بيان مشترك، أنه خلال الفترة من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى 6 ديسمبر/ كانون الاول الجاري، شنت السلطات حملة في مدينة كاسل على سبيل المثال، وألقت إجمالا القبض على 20 شخصا في حالة تلبس.وتمكن محققون من ألمانيا ولوكسمبورغ والنمسا وبولندا وسويسرا وسلوفاكيا والتشيك والمجر وهيئة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، من الحيلولة دون وقوع 391 عملية احتيال من هذا النوع، وتجنب أضرار تقترب من 5 ملايين يورو.وتشير البيانات، إلى أن ما يصل إلى ألف فرد أمن شاركوا في تلك العمليات التي استغرقت أسبوعين. ووفقا لتقديرات مكتب الشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، فقد تم الحيلولة دون وقوع عمليات احتيال من هذا القبيل، التي تقدر أضرارها حال وقوعها بحوالي 1.5 مليون يورو في هذه الولاية وحدها.ووفقا للبيانات، تم القبض على 6 مشتبه بهم عملوا "بدرجة عالية من الاحترافية". في عملية هي الثالثة عبر الحدود للتصدي لهذا النوع من جرائم الاحتيال.
https://sarabic.ae/20241213/اكتشاف-قوة-مدهشة-متخفية-بقشور-رأس-التمساح-فيديو-----1095748791.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102332/27/1023322735_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_5d3443b3f8382592026d0cf98c24f54f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

"خدعة الحفيد" تسبب أزمة في أوروبا وتحرك عاجل من السلطات

12:02 GMT 13.12.2024
© Sputnik . Irina Kalashnikovaعناصر شرطة مكافحة الشغب خلال المواجهات مع المحتجين في باريس، فرنسا
عناصر شرطة مكافحة الشغب خلال المواجهات مع المحتجين في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© Sputnik . Irina Kalashnikova
تابعنا عبر
كثفت سلطات الأمن في العديد من المدن الأوروبية جهودها للتصدي لمحتالي ما يعرف باسم "خدعة الحفيد".
وأعلن الادعاء العام الألماني والشرطة في برلين في بيان مشترك، أنه خلال الفترة من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى 6 ديسمبر/ كانون الاول الجاري، شنت السلطات حملة في مدينة كاسل على سبيل المثال، وألقت إجمالا القبض على 20 شخصا في حالة تلبس.
وبحسب المعلومات المتاحة، غالبا ما يتصل مشتبه بهم من بولندا بكبار سن، ويزعمون خلال المكالمة أن أحد أفراد الأسرة، وغالبا من الأحفاد، تسبب في حادث سيارة، وأن الدفع الفوري لمبلغ الكفالة المرتفع فقط هو الذي يمكن أن يحول دون سجنه.
وتمكن محققون من ألمانيا ولوكسمبورغ والنمسا وبولندا وسويسرا وسلوفاكيا والتشيك والمجر وهيئة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، من الحيلولة دون وقوع 391 عملية احتيال من هذا النوع، وتجنب أضرار تقترب من 5 ملايين يورو.
رأس تمساح صغير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
مجتمع
اكتشاف قوة مدهشة متخفية بقشور رأس التمساح... فيديو
09:39 GMT
وتشير البيانات، إلى أن ما يصل إلى ألف فرد أمن شاركوا في تلك العمليات التي استغرقت أسبوعين.
ووفقا لتقديرات مكتب الشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، فقد تم الحيلولة دون وقوع عمليات احتيال من هذا القبيل، التي تقدر أضرارها حال وقوعها بحوالي 1.5 مليون يورو في هذه الولاية وحدها.
وفي بولندا داهم المحققون 3 مراكز اتصال، اثنان منها في شقة وغرفة في فندق في وارسو.
ووفقا للبيانات، تم القبض على 6 مشتبه بهم عملوا "بدرجة عالية من الاحترافية". في عملية هي الثالثة عبر الحدود للتصدي لهذا النوع من جرائم الاحتيال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала