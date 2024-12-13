https://sarabic.ae/20241213/عهدان-متناقضان-كيف-يرى-الذكاء-الاصطناعي-سوريا-مستقبلا؟-1095766161.html
"عهدان متناقضان"... كيف يرى الذكاء الاصطناعي سوريا مستقبلا؟
"عهدان متناقضان"... كيف يرى الذكاء الاصطناعي سوريا مستقبلا؟
سبوتنيك عربي
طرح فريق وكالة "سبوتنيك" سؤالا على تقنية الذكاء الاصطناعي، حول مستقبل سوريا القريب في إطار عهدين متناقضين، وكانت الإجابات على شكل صور خيالية ابتكرها الذكاء... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T16:11+0000
2024-12-13T16:11+0000
2024-12-13T16:11+0000
مجتمع
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ورسم الذكاء الاصطناعي مستقبل سوريا القريب في حال توافق السوريين وقيام حكومة ديمقراطية في البلاد تشمل جميع أطياف المجتمع وتوافقهم على تحقيق التسامح والاستقرار والازدهار في البلاد.وتبين الصور ظهور سورية بحلة جديدة مفعمة بالحياة، حيث ستشهد تطورا عمرانيا وتكنولوجيا ناتج عن البنية الاقتصادية المتينة.أما في النقيض، وفي حال ظهور الجماعات المتطرفة، نلاحظ أن سوريا لن تكون خالية من الحروب الأهلية والاقتتال المستمر، الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الضحايا، بالإضافة إلى انتشار الفقر والجوع في البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار سوريا اليوم
منوعات, أخبار سوريا اليوم
"عهدان متناقضان"... كيف يرى الذكاء الاصطناعي سوريا مستقبلا؟
طرح فريق وكالة "سبوتنيك" سؤالا على تقنية الذكاء الاصطناعي، حول مستقبل سوريا القريب في إطار عهدين متناقضين، وكانت الإجابات على شكل صور خيالية ابتكرها الذكاء الاصطناعي.
ورسم الذكاء الاصطناعي مستقبل سوريا القريب في حال توافق السوريين وقيام حكومة ديمقراطية في البلاد تشمل جميع أطياف المجتمع وتوافقهم على تحقيق التسامح والاستقرار والازدهار في البلاد.
وتبين الصور ظهور سورية بحلة جديدة مفعمة بالحياة، حيث ستشهد تطورا عمرانيا وتكنولوجيا ناتج عن البنية الاقتصادية المتينة.
أما في النقيض، وفي حال ظهور الجماعات المتطرفة، نلاحظ أن سوريا لن تكون خالية من الحروب الأهلية والاقتتال المستمر، الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الضحايا، بالإضافة إلى انتشار الفقر والجوع في البلاد.