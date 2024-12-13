https://sarabic.ae/20241213/لوحة-رخصة-قيادة-في-أمريكا-تثير-غضبا-ما-علاقة-السابع-من-أكتوبر-1095773245.html

لوحة رخصة قيادة في أمريكا تثير غضبا.. ما علاقة السابع من أكتوبر؟

لوحة رخصة قيادة في أمريكا تثير غضبا.. ما علاقة السابع من أكتوبر؟

سبوتنيك عربي

أصدرت ولاية كاليفورنيا الأمريكية اعتذارا، بعد ظهور لوحة ترخيص سيارة، تحمل سخرية من هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على إسرائيل. 13.12.2024, سبوتنيك عربي

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وجاء الاعتذار، بعدما أشارت مجموعة ناشطة إلى وجود سيارة "تسلا" من طراز "سايبرترك" شوهدت في مدينة لوس أنجلوس، وهي تحمل لوحة مكتوب عليها "LOLOCT7"، وقالوا إنها تحتفل "بالإرهاب ضد الشعب اليهودي".وتعبير "LOL" هو اختصار شائع لـ "الضحك بصوت عال".وقالت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا عبر مواقع التواصل، إنها ستتخذ إجراءات لإلغاء اللوحة التي تنتهك قواعدها الخاصة، واعتبرت أن "هذا أمر غير مقبول ومزعج".وتابعت: "تتخذ إدارة المركبات الآلية إجراءات سريعة لاستدعاء هذه اللوحات المروعة، وسنعزز على الفور عملية المراجعة الداخلية لدينا لضمان عدم تكرار مثل هذا الإهمال الفادح مرة أخرى".وواصلت: "نعتذر بصدق عن عدم رفض هذه اللوحات الشخصية بشكل صحيح، أثناء عملية المراجعة لدينا".ويوجد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أكثر من 30 مليون سيارة، الغالبية العظمى منها تحمل لوحات ترخيص عادية، لكن إدارة المركبات الآلية تسمح للسائقين ـ مقابل رسوم إضافية ـ بتخصيص لوحات السيارات، بشرط ألا تحمل الرسالة الناتجة "دلالات مسيئة للذوق الرفيع واللياقة"، وفقا لموقعها على الإنترنت.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20220626/قطر-تحذر-من-الاستخدام-غير-المصرح-به-لشعار-كأس-العالم-على-لوحات-السيارات-1064234175.html

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