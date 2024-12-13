https://sarabic.ae/20241213/ملك-البحرين-يبعث-برسالة-رسمية-إلى-قائد-المعارضة-السورية-المسلحة-1095757237.html
ملك البحرين يبعث برسالة رسمية إلى قائد المعارضة السورية المسلحة
ملك البحرين يبعث برسالة رسمية إلى قائد المعارضة السورية المسلحة
سبوتنيك عربي
بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الدورة الحالية للقمة العربية، اليوم الجمعة، برسالة إلى أحمد الشرع، القائد العام لغرفة التنسيق العسكري في سوريا. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T12:46+0000
2024-12-13T12:46+0000
2024-12-13T12:46+0000
البحرين
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وبحسب وكالة أنباء البحرين، أشاد الملك حمد بن عيسى، في الرسالة، بـ"تعاون إدارة الشؤون السياسية مع السفراء العرب في دمشق".وشدد الملك على "أهمية الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو مستقبل أفضل".وأكد أيضا "تطلع البحرين لاستعادة سوريا دورها الريادي ضمن جامعة الدول العربية".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير، بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا، حتى الأول من مارس/ آذار 2025.
https://sarabic.ae/20241212/الشرق-الأوسط-الجديد-هل-ينقذ-العرب-سوريا-من-سيناريو-التقسيم؟-1095726251.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البحرين, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, جامعة الدول العربية, الأخبار
البحرين, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, جامعة الدول العربية, الأخبار
ملك البحرين يبعث برسالة رسمية إلى قائد المعارضة السورية المسلحة
بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الدورة الحالية للقمة العربية، اليوم الجمعة، برسالة إلى أحمد الشرع، القائد العام لغرفة التنسيق العسكري في سوريا.
وبحسب وكالة
أنباء البحرين، أشاد الملك حمد بن عيسى، في الرسالة، بـ"تعاون إدارة الشؤون السياسية مع السفراء العرب في دمشق".
وشدد الملك على "أهمية الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو مستقبل أفضل".
كما عبّر الملك حمد بن عيسى عن "استعداد البحرين لمواصلة التشاور والتنسيق مع سوريا، ودعم الجهود الإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة الشعب السوري".
وأكد أيضا "تطلع البحرين لاستعادة سوريا دورها الريادي ضمن جامعة الدول العربية".
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير، بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا
، حتى الأول من مارس/ آذار 2025.