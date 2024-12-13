https://sarabic.ae/20241213/وزير-أردني-سابق-ترتيبات-أمريكية-وإسرائيلية-تعيد-تشكيل-الشرق-الأوسط-وسط-تحولات-كبيرة-في-سوريا-وغزة-1095767163.html

وزير أردني سابق: ترتيبات أمريكية وإسرائيلية تعيد تشكيل الشرق الأوسط وسط تحولات كبيرة في سوريا وغزة

وزير أردني سابق: ترتيبات أمريكية وإسرائيلية تعيد تشكيل الشرق الأوسط وسط تحولات كبيرة في سوريا وغزة

سبوتنيك عربي

رأى الوزير الأردني السابق والخبير في الشأن الإسرائيلي سعيد المصري، أن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ممثل الإدارة الحالية، ليست منفصلة عن التنسيق... 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T16:56+0000

2024-12-13T16:56+0000

2024-12-13T16:56+0000

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وقال المصري، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "الدور الأمريكي في هذه المرحلة يبدو كقطف ثمار الانتصارات الإسرائيلية في المنطقة"، مضيفًا أن "الهدف من هذا التحرك هو إعادة تشكيل الشرق الأوسط، وهو ما يثير القلق لدى العديد من الدول، خاصة أن هذا الترتيب قد يكون على حساب مصالحها".وبخصوص الأوضاع في غزة، توقع المصري أن "يتم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي عبر تنازلات من جانب المقاومة الفلسطينية، مما يؤدي إلى إنهاء الحرب التي نشبت في القطاع"، وأوضح أن "المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على جبهة لبنان، حيث ستكون تبعات هذه التطورات ذات تأثير كبير على سوريا".وأكد الوزير الأردني السابق أن "المنطقة تشهد إعادة ترتيب شاملة"، مؤكدًا أن "الرئيس الأمريكي القادم، دونالد ترامب، سيأتي بأجندات جديدة قد لا تكون مشابهة لسياساته في ولايته السابقة"، ولفت إلى أن "هناك نوعًا من النضوج في التعامل مع الضغوط الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن "الرحلات الأمريكية الأخيرة تشير إلى وجود رسائل متفق عليها بين الإدارة الحالية والإدارة القادمة".وأوضح أن "مشهد الشرق الأوسط يبدأ من سوريا بعد تهدئة الجبهة اللبنانية، وأن الحلول القادمة للبنان قد تكون دون تنازلات كبيرة من المحورين، إلا أن التنازلات ستكون في فلسطين، خاصة فيما يتعلق بتعليق قضية فلسطين التاريخية".المصري أضاف أن "المشهد القادم في سوريا سيشمل تحولات نحو الفيدراليات، وأن هناك مخاطر كبيرة تتجاوز قدرة كل من الولايات المتحدة وتركيا على التحكم فيها"، وأشار إلى أن "أحد المخاوف هو الخلفية التاريخية لشخصية أبو محمد الجولاني، ودوره في المرحلة المقبلة"، مؤكدًا أن "أي تحولات في سوريا قد تؤثر على توازنات المنطقة بشكل غير متوقع".وفي ما يتعلق بالعلاقات الأردنية مع جماعة "الإخوان المسلمين"، أشار المصري إلى أن "الأردن لديها تاريخ طويل في هذه العلاقة، حيث يتمتع الإخوان المسلمون بدور سياسي معين ضمن النظام الأردني، وهو ما يعكس نوعًا من المسالمة عبر منحهم دورًا في الحياة السياسية". كما أبدى قلقه من تأثير "الإسلام السياسي في سوريا على الأقليات والإثنيات"، مشيرًا إلى أن "هذا التأثير قد يمتد ليؤثر على الأردن والعراق ودول أخرى في المنطقة".وذكر أنه "إذا كانت سوريا ستتحول إلى نظام إسلامي سياسي تتوافق أيديولوجيته مع مصالح أمريكا وإسرائيل، فهذا يشكل تهديدًا خطيرًا على المنطقة، خاصة مع محاولات إعادة تصوير الإسلام السياسي بعباءة الفضيلة".في هذا السياق، أكد المصري أن "أي تغييرات ديمغرافية جديدة في المنطقة ستعيق أي توجه أمريكي نحو استقرار الشرق الأوسط، ما يعرقل المشاريع الاقتصادية الكبرى في المنطقة"، وأضاف: "الولايات المتحدة ورئيسها الجديد، الذي يعتبر صاحب صفقات، سيواجه مشكلة كبيرة في منع عمليات التهجير القسري، سواء في الضفة الغربية أو غزة، وهو ما يحد من المخططات التي يديرها الحاكمون الصهيونيون في إسرائيل".وحول يخص السياسات الإسرائيلية، شدّد المصري على أن "الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل على أن إسرائيل الكبرى يجب أن تشمل الضفة الغربية، وهو ما يشير إلى توجّه مستقبلي في السياسة الإسرائيلية يهدد الاستقرار في المنطقة".وتابع ضيف "سبوتنيك"، مؤكدًا أن "المؤشرات الحالية تدل على أن إسرائيل قد حققت انتصارات على الأرض رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تعرضت لها"، مشيرًا إلى أن "من يحقق انتصارات على الأرض هو من يقطف ثمرة هذه الانتصارات، وهو ما يعزز من أهمية الدور الإسرائيلي في إعادة تشكيل المنطقة".

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