من وحش إلى ملاك... رجل الثلج في عيون الذكاء الاصطناعي

© Photo / AI generated الفتاة تهرب بسرعة من رجل الثلج "الشرير". كانت هناك مخاوف كثيرة مرتبطة برجال الثلج: على سبيل المثال، لم يُنصحوا بالقيام بها أثناء اكتمال القمر لتجنب المشاكل والكوابيس والفشل. في البلدان الشمالية، كان من غير المناسب النظر إلى رجل ثلج من النافذة. إذا كان شخص ما يمشي ليلاً وصادف بالصدفة تمثالًا ثلجيًا، فيجب عليه تغيير طريقه في أسرع وقت ممكن ومحاولة عدم الاهتمام به.