الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع

غواص يزين شجرة الميلاد في حوض أسماك "موسكفاريوم" في منتزه "في دي إن خا" في موسكو، روسيا.
غواص يزين شجرة الميلاد في حوض أسماك "موسكفاريوم" في منتزه "في دي إن خا" في موسكو، روسيا.
لقطة طريفة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء ترحيبه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، لدى وصوله إلى قصر الإليزيه.
لقطة طريفة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء ترحيبه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، لدى وصوله إلى قصر الإليزيه.
2500 منحوتة باندا معروضة على الواجهة البحرية لميناء فيكتوريا، خلال معرض "باندا غو"، في هونغ كونغ.
2500 منحوتة باندا معروضة على الواجهة البحرية لميناء فيكتوريا، خلال معرض "باندا غو"، في هونغ كونغ.
زوار يشاهدون عرضًا ضوئيًا، في ساحة القصر في سانت بطرسبورغ، روسيا.
زوار يشاهدون عرضًا ضوئيًا، في ساحة القصر في سانت بطرسبورغ، روسيا.
السكان يمشون على ركبتيهم في كنيسة غوادالوبي، في مدينة مكسيكو بالمكسيك. (ضمن شعائر الحج إلى الكنيسة).
السكان يمشون على ركبتيهم في كنيسة غوادالوبي، في مدينة مكسيكو بالمكسيك. (ضمن شعائر الحج إلى الكنيسة).
رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان داك سو، ينحني اعتذارًا خلال جلسة عامة عقدت فيما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية، في الجمعية الوطنية في سيول، كوريا الجنوبية.
رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان داك سو، ينحني اعتذارًا خلال جلسة عامة عقدت فيما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية، في الجمعية الوطنية في سيول، كوريا الجنوبية.
السكان يحملون المكانس المشتعلة خلال مهرجان "لوس إسكوبازوس" في غارنديلا دي لا فيرا، إسبانيا.
السكان يحملون المكانس المشتعلة خلال مهرجان "لوس إسكوبازوس" في غارنديلا دي لا فيرا، إسبانيا.
صورة لحافلة بعد خروجها عن الطريق واصطدامها بمنزل نتيجة للرياح العاتية في باليكلير، أيرلندا الشمالية.
صورة لحافلة بعد خروجها عن الطريق واصطدامها بمنزل نتيجة للرياح العاتية في باليكلير، أيرلندا الشمالية.
رجل يحمل تمثالًا للسيدة مريم العذراء أثناء خروجه من مزار لو فاسكيز، لإحياء ذكرى "الحبل بلا دنس" للسيدة مريم العذراء، تشيلي.
رجل يحمل تمثالًا للسيدة مريم العذراء أثناء خروجه من مزار لو فاسكيز، لإحياء ذكرى "الحبل بلا دنس" للسيدة مريم العذراء، تشيلي.
صورة لغابة من زجاجات البيرة الخضراء، تتكون من أكثر من 30 ألف زجاجة بيرة بلاستيكية، في الحديقة الساحلية في تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ، الصين.
صورة لغابة من زجاجات البيرة الخضراء، تتكون من أكثر من 30 ألف زجاجة بيرة بلاستيكية، في الحديقة الساحلية في تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ، الصين.
يتجمع السكان خارج كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، خلال إعادة افتتاحها رسميًا لأول مرة بعد أن دمر حريق ضخم المعلم الذي يبلغ عمره 861 عامًا، في عام 2019.
يتجمع السكان خارج كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، خلال إعادة افتتاحها رسميًا لأول مرة بعد أن دمر حريق ضخم المعلم الذي يبلغ عمره 861 عامًا، في عام 2019.
السكان يحتفلون بفوز الرئيس السابق، جون ماهاما، في الانتخابات الرئاسية، في أكرا، غانا.
السكان يحتفلون بفوز الرئيس السابق، جون ماهاما، في الانتخابات الرئاسية، في أكرا، غانا.
المزارعون يغطسون في درجات حرارة تحت الصفر لاستخراج سيقان اللوتس المعروفة محليًا باسم "نادور" من مياه بحيرة أنشار في ضواحي سريناغار، الهند.
المزارعون يغطسون في درجات حرارة تحت الصفر لاستخراج سيقان اللوتس المعروفة محليًا باسم "نادور" من مياه بحيرة أنشار في ضواحي سريناغار، الهند.
صورة لموكب من الأطفال حاملي الشموع مرتدين ثيابًا بيضاء، ضمن أعضاء جوقة لندن النورديكية، خلال عرض للضيوف ضمن احتفال بعيد "القديسة لوسي" في منطقة ماريلبون في لندن، إنجلترا.
صورة لموكب من الأطفال حاملي الشموع مرتدين ثيابًا بيضاء، ضمن أعضاء جوقة لندن النورديكية، خلال عرض للضيوف ضمن احتفال بعيد "القديسة لوسي" في منطقة ماريلبون في لندن، إنجلترا.
قرود ملتحية تُعرف باسم "قرود الإمبراطور"، في حديقة حيوان بورصة، تركيا.
قرود ملتحية تُعرف باسم "قرود الإمبراطور"، في حديقة حيوان بورصة، تركيا.
امرأة ورجل يرتديان زي "سوبر غيرل" و"سبايدرمان" ينزلان من سطح مستشفى ريغينا مارغريتا للأطفال، خلال تجمع سانتا كلوز لجمع التبرعات للمستشفى، في تورينو، إيطاليا.
امرأة ورجل يرتديان زي "سوبر غيرل" و"سبايدرمان" ينزلان من سطح مستشفى ريغينا مارغريتا للأطفال، خلال تجمع سانتا كلوز لجمع التبرعات للمستشفى، في تورينو، إيطاليا.