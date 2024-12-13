الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:18 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
10:03 GMT
57 د
On air
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:53 GMT
6 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الثورات العربية أمام امتحان عسير وحسنا فعل البعث بتجميد نشاطاته في سوريا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع
الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع

11:39 GMT 13.12.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

غواص يزين شجرة الميلاد في حوض أسماك "موسكفاريوم" في منتزه "في دي إن خا" في موسكو، روسيا.

غواص يزين شجرة الميلاد في حوض أسماك &quot;موسكفاريوم&quot; في منتزه &quot;في دي إن خا&quot; في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Maishev
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غواص يزين شجرة الميلاد في حوض أسماك "موسكفاريوم" في منتزه "في دي إن خا" في موسكو، روسيا.

© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin

لقطة طريفة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء ترحيبه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، لدى وصوله إلى قصر الإليزيه.

لقطة طريفة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء ترحيبه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، لدى وصوله إلى قصر الإليزيه. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin

لقطة طريفة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء ترحيبه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، لدى وصوله إلى قصر الإليزيه.

© AP Photo / Chan Long Hei

2500 منحوتة باندا معروضة على الواجهة البحرية لميناء فيكتوريا، خلال معرض "باندا غو"، في هونغ كونغ.

2500 منحوتة باندا معروضة على الواجهة البحرية لميناء فيكتوريا، خلال معرض &quot;باندا غو&quot;، في هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chan Long Hei

2500 منحوتة باندا معروضة على الواجهة البحرية لميناء فيكتوريا، خلال معرض "باندا غو"، في هونغ كونغ.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

زوار يشاهدون عرضًا ضوئيًا، في ساحة القصر في سانت بطرسبورغ، روسيا.

زوار يشاهدون عرضًا ضوئيًا، في ساحة القصر في سانت بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

زوار يشاهدون عرضًا ضوئيًا، في ساحة القصر في سانت بطرسبورغ، روسيا.

© Getty Images / Hector Vivas

السكان يمشون على ركبتيهم في كنيسة غوادالوبي، في مدينة مكسيكو بالمكسيك. (ضمن شعائر الحج إلى الكنيسة).

السكان يمشون على ركبتيهم في كنيسة غوادالوبي، في مدينة مكسيكو بالمكسيك. (ضمن شعائر الحج إلى الكنيسة). - سبوتنيك عربي
5/16
© Getty Images / Hector Vivas

السكان يمشون على ركبتيهم في كنيسة غوادالوبي، في مدينة مكسيكو بالمكسيك. (ضمن شعائر الحج إلى الكنيسة).

© AP Photo / Ahn Young-joon

رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان داك سو، ينحني اعتذارًا خلال جلسة عامة عقدت فيما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية، في الجمعية الوطنية في سيول، كوريا الجنوبية.

رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان داك سو، ينحني اعتذارًا خلال جلسة عامة عقدت فيما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية، في الجمعية الوطنية في سيول، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ahn Young-joon

رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان داك سو، ينحني اعتذارًا خلال جلسة عامة عقدت فيما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية، في الجمعية الوطنية في سيول، كوريا الجنوبية.

© Getty Images / Aldara Zarraoa

السكان يحملون المكانس المشتعلة خلال مهرجان "لوس إسكوبازوس" في غارنديلا دي لا فيرا، إسبانيا.

السكان يحملون المكانس المشتعلة خلال مهرجان &quot;لوس إسكوبازوس&quot; في غارنديلا دي لا فيرا، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
7/16
© Getty Images / Aldara Zarraoa

السكان يحملون المكانس المشتعلة خلال مهرجان "لوس إسكوبازوس" في غارنديلا دي لا فيرا، إسبانيا.

© AP Photo / Charles McQuillan

صورة لحافلة بعد خروجها عن الطريق واصطدامها بمنزل نتيجة للرياح العاتية في باليكلير، أيرلندا الشمالية.

صورة لحافلة بعد خروجها عن الطريق واصطدامها بمنزل نتيجة للرياح العاتية في باليكلير، أيرلندا الشمالية. - سبوتنيك عربي
8/16
© AP Photo / Charles McQuillan

صورة لحافلة بعد خروجها عن الطريق واصطدامها بمنزل نتيجة للرياح العاتية في باليكلير، أيرلندا الشمالية.

© AP Photo / Esteban Felix

رجل يحمل تمثالًا للسيدة مريم العذراء أثناء خروجه من مزار لو فاسكيز، لإحياء ذكرى "الحبل بلا دنس" للسيدة مريم العذراء، تشيلي.

رجل يحمل تمثالًا للسيدة مريم العذراء أثناء خروجه من مزار لو فاسكيز، لإحياء ذكرى &quot;الحبل بلا دنس&quot; للسيدة مريم العذراء، تشيلي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Esteban Felix

رجل يحمل تمثالًا للسيدة مريم العذراء أثناء خروجه من مزار لو فاسكيز، لإحياء ذكرى "الحبل بلا دنس" للسيدة مريم العذراء، تشيلي.

© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

صورة لغابة من زجاجات البيرة الخضراء، تتكون من أكثر من 30 ألف زجاجة بيرة بلاستيكية، في الحديقة الساحلية في تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ، الصين.

صورة لغابة من زجاجات البيرة الخضراء، تتكون من أكثر من 30 ألف زجاجة بيرة بلاستيكية، في الحديقة الساحلية في تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

صورة لغابة من زجاجات البيرة الخضراء، تتكون من أكثر من 30 ألف زجاجة بيرة بلاستيكية، في الحديقة الساحلية في تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ، الصين.

© AP Photo / Bernat Armangue

يتجمع السكان خارج كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، خلال إعادة افتتاحها رسميًا لأول مرة بعد أن دمر حريق ضخم المعلم الذي يبلغ عمره 861 عامًا، في عام 2019.

يتجمع السكان خارج كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، خلال إعادة افتتاحها رسميًا لأول مرة بعد أن دمر حريق ضخم المعلم الذي يبلغ عمره 861 عامًا، في عام 2019. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bernat Armangue

يتجمع السكان خارج كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، خلال إعادة افتتاحها رسميًا لأول مرة بعد أن دمر حريق ضخم المعلم الذي يبلغ عمره 861 عامًا، في عام 2019.

© Getty Images / Ernest Ankomah

السكان يحتفلون بفوز الرئيس السابق، جون ماهاما، في الانتخابات الرئاسية، في أكرا، غانا.

السكان يحتفلون بفوز الرئيس السابق، جون ماهاما، في الانتخابات الرئاسية، في أكرا، غانا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Ernest Ankomah

السكان يحتفلون بفوز الرئيس السابق، جون ماهاما، في الانتخابات الرئاسية، في أكرا، غانا.

© Getty Images / Hindustan Times/Waseem Andrabi

المزارعون يغطسون في درجات حرارة تحت الصفر لاستخراج سيقان اللوتس المعروفة محليًا باسم "نادور" من مياه بحيرة أنشار في ضواحي سريناغار، الهند.

المزارعون يغطسون في درجات حرارة تحت الصفر لاستخراج سيقان اللوتس المعروفة محليًا باسم &quot;نادور&quot; من مياه بحيرة أنشار في ضواحي سريناغار، الهند. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Hindustan Times/Waseem Andrabi

المزارعون يغطسون في درجات حرارة تحت الصفر لاستخراج سيقان اللوتس المعروفة محليًا باسم "نادور" من مياه بحيرة أنشار في ضواحي سريناغار، الهند.

© Getty Images / Leon Neal

صورة لموكب من الأطفال حاملي الشموع مرتدين ثيابًا بيضاء، ضمن أعضاء جوقة لندن النورديكية، خلال عرض للضيوف ضمن احتفال بعيد "القديسة لوسي" في منطقة ماريلبون في لندن، إنجلترا.

صورة لموكب من الأطفال حاملي الشموع مرتدين ثيابًا بيضاء، ضمن أعضاء جوقة لندن النورديكية، خلال عرض للضيوف ضمن احتفال بعيد &quot;القديسة لوسي&quot; في منطقة ماريلبون في لندن، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
14/16
© Getty Images / Leon Neal

صورة لموكب من الأطفال حاملي الشموع مرتدين ثيابًا بيضاء، ضمن أعضاء جوقة لندن النورديكية، خلال عرض للضيوف ضمن احتفال بعيد "القديسة لوسي" في منطقة ماريلبون في لندن، إنجلترا.

© Getty Images / Anadolu/Sergen Sezgin

قرود ملتحية تُعرف باسم "قرود الإمبراطور"، في حديقة حيوان بورصة، تركيا.

قرود ملتحية تُعرف باسم &quot;قرود الإمبراطور&quot;، في حديقة حيوان بورصة، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Sergen Sezgin

قرود ملتحية تُعرف باسم "قرود الإمبراطور"، في حديقة حيوان بورصة، تركيا.

© Getty Images / Stefano Guidi

امرأة ورجل يرتديان زي "سوبر غيرل" و"سبايدرمان" ينزلان من سطح مستشفى ريغينا مارغريتا للأطفال، خلال تجمع سانتا كلوز لجمع التبرعات للمستشفى، في تورينو، إيطاليا.

امرأة ورجل يرتديان زي &quot;سوبر غيرل&quot; و&quot;سبايدرمان&quot; ينزلان من سطح مستشفى ريغينا مارغريتا للأطفال، خلال تجمع سانتا كلوز لجمع التبرعات للمستشفى، في تورينو، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
16/16
© Getty Images / Stefano Guidi

امرأة ورجل يرتديان زي "سوبر غيرل" و"سبايدرمان" ينزلان من سطح مستشفى ريغينا مارغريتا للأطفال، خلال تجمع سانتا كلوز لجمع التبرعات للمستشفى، في تورينو، إيطاليا.

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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:52 GMT
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