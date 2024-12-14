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الطيران الإسرائيلي يدمر منصات صواريخ معدة للإطلاق في جنوب لبنان... فيديو
الطيران الإسرائيلي يدمر منصات صواريخ معدة للإطلاق في جنوب لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، أن قواتها الجوية نفذت غارة استهدفت منصات إطلاق صواريخ كانت جاهزة للإطلاق وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
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واعتبر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن ذلك يشكل خرقا للاتفاق القائم بين إسرائيل ولبنان بشأن وقف إطلاق النار.وأكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن قواته لا تزال منتشرة في جنوب لبنان ومستعدة للتحرك لإزالة أي تهديد يواجه دولة إسرائيل وسكانها.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ في بداية الشهر الجاري، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.كما نص أيضا على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتحرك "حزب الله" شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "يونيفيل".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

الطيران الإسرائيلي يدمر منصات صواريخ معدة للإطلاق في جنوب لبنان... فيديو

11:35 GMT 14.12.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35 بي" (F-35 B)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domain
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أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، أن قواتها الجوية نفذت غارة استهدفت منصات إطلاق صواريخ كانت جاهزة للإطلاق وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.
واعتبر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن ذلك يشكل خرقا للاتفاق القائم بين إسرائيل ولبنان بشأن وقف إطلاق النار.
وأكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن قواته لا تزال منتشرة في جنوب لبنان ومستعدة للتحرك لإزالة أي تهديد يواجه دولة إسرائيل وسكانها.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ في بداية الشهر الجاري، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.
ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.
كما نص أيضا على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتحرك "حزب الله" شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "يونيفيل".
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