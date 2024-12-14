https://sarabic.ae/20241214/تقنية-روسية-تخترق-شبكات-ستارلينك-وستارشيلد-العسكرية-الأمريكية-1095795220.html

تقنية روسية تخترق شبكات "ستارلينك" و"ستارشيلد" العسكرية الأمريكية

تقنية روسية تخترق شبكات "ستارلينك" و"ستارشيلد" العسكرية الأمريكية

سبوتنيك عربي

تُطور روسيا أنظمة اتصالات مختلفة بعضها مصمم لاختراق شبكات الاتصالات العسكرية السرية للعدو ومنها نظام "كالينكا" الجديد. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T20:42+0000

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وتم تصميم هذا النظام بواسطة مركز الأنظمة والتقنيات غير المأهولة "سي بي إس تي" الروسي، الذي كشف عن مزايا هذا النظام، وقال إنه مصمم لاختراق شبكات الاتصالات المرتبطة بالأقمار الصناعية مثل "ستارلينك"، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ولفتت التقرير إن أن هذا النظام يستطيع تتبع ورصد الإشارات المنبعثة من المحطات الأرضية المتصلة بالأقمار الصناعية مثل "ستارلينك"، وبالتالي تحديد مواقعها في الخطوة التالية تمهيدا لاستهدافها عند الحاجة.ولفت التقرير إلى قول رئيس مجلس إدارة المركز أندريه بيزروكوف، أن فكرة النظام تعتمد على أن المبادئ الأساسية لنقل الإشارات اللاسلكية لم تتغير منذ اختراع الراديو.وتابع: "هذا الأمر يتيح للنظام الروسي الجديد تتبع إشارات "ستارلينك" وكشف المحطات الأرضية التي تصدرها".وأردف: "هذا الأمر يشمل أيضا النسخة العسكرية من هذه الشبكة المعروفة بـ"ستارشيلد" التي تستخدمها القوات الأوكرانية".واستطرد: "مدى رصد النظام يعتمد على تضاريس المنطقة المستخدمة وعدد الأنظمة الإلكترونية الأخرى المستخدمة من قِبل العدو".وقال بيزروكوف إن الجدول الزمني للإنتاج الضخم للنظام الروسي الجديد يعتمد على طلبات القوات الروسية العاملة في مناطق العملية العسكرية الخاصة.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت قوات نظام كييف بعدد من محطات "ستارلينك" المخصصة للاتصالات بالأقمار الصناعية لتأمين شبكة اتصالات سرية لقواتها.ويقول التقرير إن استخدام كييف لتلك المحطات لم يقتصر على المهام العسكرية في ميادين القتال، وإنما استخدمتها أيضا في إدارة الاتصالات مع الطائرات المسيرة والقوارب المسيرة، التي تستخدمها في هجمات إرهابية ضد بنى تحتية روسية.

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