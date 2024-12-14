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https://sarabic.ae/20241214/تقنية-روسية-تخترق-شبكات-ستارلينك-وستارشيلد-العسكرية-الأمريكية-1095795220.html
تقنية روسية تخترق شبكات "ستارلينك" و"ستارشيلد" العسكرية الأمريكية
تقنية روسية تخترق شبكات "ستارلينك" و"ستارشيلد" العسكرية الأمريكية
سبوتنيك عربي
تُطور روسيا أنظمة اتصالات مختلفة بعضها مصمم لاختراق شبكات الاتصالات العسكرية السرية للعدو ومنها نظام "كالينكا" الجديد. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T20:42+0000
2024-12-14T20:42+0000
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أخبار روسيا اليوم
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وتم تصميم هذا النظام بواسطة مركز الأنظمة والتقنيات غير المأهولة "سي بي إس تي" الروسي، الذي كشف عن مزايا هذا النظام، وقال إنه مصمم لاختراق شبكات الاتصالات المرتبطة بالأقمار الصناعية مثل "ستارلينك"، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ولفتت التقرير إن أن هذا النظام يستطيع تتبع ورصد الإشارات المنبعثة من المحطات الأرضية المتصلة بالأقمار الصناعية مثل "ستارلينك"، وبالتالي تحديد مواقعها في الخطوة التالية تمهيدا لاستهدافها عند الحاجة.ولفت التقرير إلى قول رئيس مجلس إدارة المركز أندريه بيزروكوف، أن فكرة النظام تعتمد على أن المبادئ الأساسية لنقل الإشارات اللاسلكية لم تتغير منذ اختراع الراديو.وتابع: "هذا الأمر يتيح للنظام الروسي الجديد تتبع إشارات "ستارلينك" وكشف المحطات الأرضية التي تصدرها".وأردف: "هذا الأمر يشمل أيضا النسخة العسكرية من هذه الشبكة المعروفة بـ"ستارشيلد" التي تستخدمها القوات الأوكرانية".واستطرد: "مدى رصد النظام يعتمد على تضاريس المنطقة المستخدمة وعدد الأنظمة الإلكترونية الأخرى المستخدمة من قِبل العدو".وقال بيزروكوف إن الجدول الزمني للإنتاج الضخم للنظام الروسي الجديد يعتمد على طلبات القوات الروسية العاملة في مناطق العملية العسكرية الخاصة.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت قوات نظام كييف بعدد من محطات "ستارلينك" المخصصة للاتصالات بالأقمار الصناعية لتأمين شبكة اتصالات سرية لقواتها.ويقول التقرير إن استخدام كييف لتلك المحطات لم يقتصر على المهام العسكرية في ميادين القتال، وإنما استخدمتها أيضا في إدارة الاتصالات مع الطائرات المسيرة والقوارب المسيرة، التي تستخدمها في هجمات إرهابية ضد بنى تحتية روسية.
https://sarabic.ae/20240510/إعلام-البنتاغون-يتعاون-مع-ماسك-لمنع-وصول-روسيا-إلى-ستارلينك-1088707532.html
https://sarabic.ae/20230923/أوكرانيا-تتحدث-عن-توقف-عمل-ستارلينك-فوق-القرم-الروسية-بعد-فشل-هجومها-1081311258.html
https://sarabic.ae/20221105/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-تعطل-1300-محطة-ستارلينك-في-أوكرانيا-1069851694.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

تقنية روسية تخترق شبكات "ستارلينك" و"ستارشيلد" العسكرية الأمريكية

20:42 GMT 14.12.2024
© Getty Images / VW Pics / Contributorشبكات الاتصالات التي تستخدم الأقمار الصناعية
شبكات الاتصالات التي تستخدم الأقمار الصناعية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Getty Images / VW Pics / Contributor
تابعنا عبر
تُطور روسيا أنظمة اتصالات مختلفة بعضها مصمم لاختراق شبكات الاتصالات العسكرية السرية للعدو ومنها نظام "كالينكا" الجديد.
وتم تصميم هذا النظام بواسطة مركز الأنظمة والتقنيات غير المأهولة "سي بي إس تي" الروسي، الذي كشف عن مزايا هذا النظام، وقال إنه مصمم لاختراق شبكات الاتصالات المرتبطة بالأقمار الصناعية مثل "ستارلينك"، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
إعلام: البنتاغون يتعاون مع ماسك لمنع وصول روسيا إلى "ستارلينك"
10 مايو, 12:20 GMT
ولفتت التقرير إن أن هذا النظام يستطيع تتبع ورصد الإشارات المنبعثة من المحطات الأرضية المتصلة بالأقمار الصناعية مثل "ستارلينك"، وبالتالي تحديد مواقعها في الخطوة التالية تمهيدا لاستهدافها عند الحاجة.
ولفت التقرير إلى قول رئيس مجلس إدارة المركز أندريه بيزروكوف، أن فكرة النظام تعتمد على أن المبادئ الأساسية لنقل الإشارات اللاسلكية لم تتغير منذ اختراع الراديو.
الملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
أوكرانيا تتحدث عن توقف عمل "ستارلينك" فوق القرم الروسية بعد فشل هجومها
23 سبتمبر 2023, 09:32 GMT
وتابع: "هذا الأمر يتيح للنظام الروسي الجديد تتبع إشارات "ستارلينك" وكشف المحطات الأرضية التي تصدرها".
وأردف: "هذا الأمر يشمل أيضا النسخة العسكرية من هذه الشبكة المعروفة بـ"ستارشيلد" التي تستخدمها القوات الأوكرانية".
واستطرد: "مدى رصد النظام يعتمد على تضاريس المنطقة المستخدمة وعدد الأنظمة الإلكترونية الأخرى المستخدمة من قِبل العدو".
وقال بيزروكوف إن الجدول الزمني للإنتاج الضخم للنظام الروسي الجديد يعتمد على طلبات القوات الروسية العاملة في مناطق العملية العسكرية الخاصة.
مستقبل هوائي لخدمات ستارلينك التي قدمها إيلون ماسك لأوكرانيا في خاركيف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
إعلام أمريكي يكشف عن تعطل 1300 محطة لخدمات "ستارلينك" في أوكرانيا
5 نوفمبر 2022, 10:15 GMT
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية زودت قوات نظام كييف بعدد من محطات "ستارلينك" المخصصة للاتصالات بالأقمار الصناعية لتأمين شبكة اتصالات سرية لقواتها.
ويقول التقرير إن استخدام كييف لتلك المحطات لم يقتصر على المهام العسكرية في ميادين القتال، وإنما استخدمتها أيضا في إدارة الاتصالات مع الطائرات المسيرة والقوارب المسيرة، التي تستخدمها في هجمات إرهابية ضد بنى تحتية روسية.
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