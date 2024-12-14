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https://sarabic.ae/20241214/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-لا-نتدخل-بما-يجري-في-سوريا-ولا-ننوي-إدارتها-1095792814.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: لا نتدخل بما يجري في سوريا ولا ننوي إدارتها
رئيس الأركان الإسرائيلي: لا نتدخل بما يجري في سوريا ولا ننوي إدارتها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم السبت، أن بلاده لا تتدخل فيما يحدث في سوريا، ولا تنوي إدارتها، بحسب قوله. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T18:07+0000
2024-12-14T18:07+0000
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وأوضح هاليفي، في كلمة له خلال زيارة أجراها للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السوري المحتل، والتي نشرها الأخير عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن إسرائيل ومواطنيها في البلدات الواقعة في هضبة الجولان".وتابع، في مقطع فيديو، في إشارة إلى سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد: "كانت هناك دولة معادية هنا، وقد انهار جيشها، وهناك تهديد بوصول عناصر إرهابية إلى هنا وتقدمنا​، لذا فإن عناصر إرهابية متطرفة لن تستقر بالقرب من حدودنا".وبينما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأن إسرائيل "ليس لديها نية لإدارة سوريا"، قال إن الجيش الإسرائيلي "يتدخل بشكل لا لبس فيه" عندما يتعلق الأمر بضمان أمن المواطنين الإسرائيليين.ويوم الأحد الماضي، توغل الجيش الإسرائيلي كيلومترات عدة داخل الجولان السوري، وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته القوات السورية، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان وسط سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.يشار إلى أن مرتفعات الجولان كانت جزءا من سوريا حتى عام 1967، وخلال حرب الأيام الستة، احتلت القوات الإسرائيلية هذه المنطقة، وبعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، أبرم الطرفان اتفاقا بشأن الهدنة وفصل للقوات.
https://sarabic.ae/20241214/البيان-الختامي-للجنة-الاتصال-العربية-بشأن-سوريا-هضبة-الجولان-سورية-عربية-يجب-إنهاء-احتلالها-1095784423.html
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الجولان, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي
الجولان, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي

رئيس الأركان الإسرائيلي: لا نتدخل بما يجري في سوريا ولا ننوي إدارتها

18:07 GMT 14.12.2024
© AP Photo / Amir Cohenرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي
© AP Photo / Amir Cohen
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أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم السبت، أن بلاده لا تتدخل فيما يحدث في سوريا، ولا تنوي إدارتها، بحسب قوله.
وأوضح هاليفي، في كلمة له خلال زيارة أجراها للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السوري المحتل، والتي نشرها الأخير عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن إسرائيل ومواطنيها في البلدات الواقعة في هضبة الجولان".
وتابع، في مقطع فيديو، في إشارة إلى سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد: "كانت هناك دولة معادية هنا، وقد انهار جيشها، وهناك تهديد بوصول عناصر إرهابية إلى هنا وتقدمنا​، لذا فإن عناصر إرهابية متطرفة لن تستقر بالقرب من حدودنا".
وبينما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأن إسرائيل "ليس لديها نية لإدارة سوريا"، قال إن الجيش الإسرائيلي "يتدخل بشكل لا لبس فيه" عندما يتعلق الأمر بضمان أمن المواطنين الإسرائيليين.
ويوم الأحد الماضي، توغل الجيش الإسرائيلي كيلومترات عدة داخل الجولان السوري، وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته القوات السورية، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
مراسل سبوتنيك: طائرة إسرائيلية تستهدف تلال عن المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
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13:15 GMT
وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان وسط سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.
يشار إلى أن مرتفعات الجولان كانت جزءا من سوريا حتى عام 1967، وخلال حرب الأيام الستة، احتلت القوات الإسرائيلية هذه المنطقة، وبعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، أبرم الطرفان اتفاقا بشأن الهدنة وفصل للقوات.
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