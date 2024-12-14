https://sarabic.ae/20241214/رئيس-كوريا-الجنوبية-يواجه-تصويتا-جديدا-على-عزله-بعد-أزمة-الأحكام-العرفية-1095775098.html

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتا جديدا على عزله بعد أزمة الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتا جديدا على عزله بعد أزمة الأحكام العرفية

سبوتنيك عربي

يواجه رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، تصويتًا جديدًا في البرلمان اليوم السبت على مساءلته بهدف عزله، على خلفية محاولته المثيرة للجدل فرض الأحكام العرفية، وهي... 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T03:31+0000

2024-12-14T03:31+0000

2024-12-14T03:31+0000

رئيس كوريا الجنوبية

الأحكام العرفية

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وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت جديد على مساءلة الرئيس عند الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش)، وسط استعدادات لتنظيم مظاهرات كبيرة قبل التصويت، بحسب وكالة رويترز للأنباء.وقاطع حزب "سلطة الشعب" الحاكم، الذي ينتمي إليه يون، أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما حال دون اكتمال النصاب القانوني. ومع ذلك، دعا زعيم الحزب، هان دونج هون، أعضاء الحزب للتصويت لصالح المساءلة هذه المرة، وأعلن سبعة منهم نيتهم دعم الخطوة.تسيطر المعارضة على 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، مما يجعلها بحاجة إلى ثمانية أصوات إضافية من أعضاء حزب سلطة الشعب لتحقيق النصاب القانوني للثُلثين المطلوب لإتمام المساءلة.في حال تم التصويت لصالح المساءلة، سيُجرد يون من سلطاته الرئاسية مؤقتًا، لكنه سيبقى في منصبه إلى أن تقرر المحكمة الدستورية إما عزله أو إعادته. وفي هذه الأثناء، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام الرئيس بالوكالة. وإذا قررت المحكمة عزله أو استقال، ستُجرى انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا.ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب قراره فرض الأحكام العرفية، وتم منعه من السفر إلى الخارج. ورغم هذه الضغوط، أكد في خطاب له الخميس عزمه "القتال حتى النهاية"، واعتبر أن مرسوم الأحكام العرفية كان ضروريًا لحماية البلاد من الانقسامات السياسية الداخلية.وكان يون قد حاول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، لكنه تراجع عنها بعد ست ساعات فقط، عقب تصويت البرلمان ضد المرسوم في تحدٍ لقيود الجيش والشرطة. ومع ذلك، أثارت الخطوة أزمة دستورية ودفعت لمطالبات واسعة النطاق باستقالته لانتهاكه القانون.

https://sarabic.ae/20241212/رئيس-كوريا-الجنوبية-يتعهد-بالقتال-دفاعا-عن-نفسه-حتى-آخر-لحظة-1095710604.html

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رئيس كوريا الجنوبية, الأحكام العرفية, العالم, أخبار العالم الآن