https://sarabic.ae/20241214/غرق-سفينة-هجرة-باليونان-وعشرات-المفقودين-1095788752.html
غرق زورق هجرة في اليونان وعشرات المفقودين
غرق زورق هجرة في اليونان وعشرات المفقودين
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات اليونانية استمرار جهودها لإنقاذ المهاجرين في الساحل الجنوبي لمدينة خانيا، حيث انقلب زورق كانوا على متنه قبالة جزيرة "جافدوس" الجنوبية في البحر... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T15:15+0000
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وأكد خفر السواحل اليوناني أنه تم انتشال جثة مهاجر، بينما تم إنقاذ 39 شخصًا آخرين وتم نقلهم إلى باليوتشورا في بلدية كاندانوس سيلينوس.فيما تم إرسال سفينتين ساحليتين، بالإضافة إلى سفن خفر السواحل وطائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية والبحرية اليونانية، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.وذكرت وسائل إعلام غربية أنه مازال البحث مستمرًا عن 40 شخصًا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين، وحسب الشهادات الأولية من الناجين، كان على متن الزورق نحو 80 شخصًا.وفي وقت لاحق، تم إجلاء رجل آخر فجرًا بواسطة طائرة هليكوبتر بعد معاناته من أعراض الغرق، حيث تم نقله إلى مستشفى خانيا وأُدخل إلى وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, تونس
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, تونس
غرق زورق هجرة في اليونان وعشرات المفقودين
15:15 GMT 14.12.2024 (تم التحديث: 15:16 GMT 14.12.2024)
أعلنت السلطات اليونانية استمرار جهودها لإنقاذ المهاجرين في الساحل الجنوبي لمدينة خانيا، حيث انقلب زورق كانوا على متنه قبالة جزيرة "جافدوس" الجنوبية في البحر المتوسط.
وأكد خفر السواحل اليوناني أنه تم انتشال جثة مهاجر
، بينما تم إنقاذ 39 شخصًا آخرين وتم نقلهم إلى باليوتشورا في بلدية كاندانوس سيلينوس.
فيما تم إرسال سفينتين ساحليتين، بالإضافة إلى سفن خفر السواحل وطائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية والبحرية اليونانية، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.
وذكرت وسائل إعلام غربية أنه مازال البحث مستمرًا عن 40 شخصًا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين
، وحسب الشهادات الأولية من الناجين، كان على متن الزورق نحو 80 شخصًا.
وفي وقت لاحق، تم إجلاء رجل آخر فجرًا بواسطة طائرة هليكوبتر بعد معاناته من أعراض الغرق، حيث تم نقله إلى مستشفى خانيا وأُدخل إلى وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج.