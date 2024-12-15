https://sarabic.ae/20241215/الآثار-تتكلم-مفاجأة-في-متحف-مصر-الكبير---1095806628.html

الآثار تتكلم.. مفاجأة في متحف مصر الكبير

الآثار تتكلم.. مفاجأة في متحف مصر الكبير

سبوتنيك عربي

ابتكر فريق جامعي مصري تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح للآثار الفرعونية التحدث والإجابة على استفسارات الزائرين في المتحف المصري الكبير. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية، إن الكشف عن تلك التقنية جاء خلال النسخة الثانية من "هاكاثون" نظمه المتحف المصري الكبير بالتعاون مع شركة "ليجاسي" لإدارة وتطوير المتاحف، على مدار أسبوعين في الفترة من الثالث إلى 11 من الشهر الجاري (ديسمبر/ كانون الأول الجاري) بمشاركة 17 فريقا من جامعات عدة.يشار إلى الـ"هاكاثون" هو حدث يضم مطوري البرمجيات والعاملين في المجالات ذات الصلة مثل مصممي الغرافيك ومصممي الواجهات، ومديري المشاريع، يتشاركون من خلاله بشكل مكثّف في تطوير مشاريع برمجية.وخلال الحدث حصل فريق من جامعة النيل مكون من 5 طلاب هم مريم غالي، وشهد العبد، وشهد أسامة، وأنس أحمد، ورودينا عمرو، على المركز الأول.وقالت الدكتورة إسراء المغربي، المشرفة على الفريق الفائز أن الـ"هاكاثون" استمر لمدة 30 ساعة متواصلة، حيث ظهرت قدرات الفرق المشاركة في تقديم حلول مبتكرة باستخدام تقنيات مثل الواقع الافتراضي (في آر) والواقع المعزز (أيه آر) والذكاء الاصطناعي (أيه آي) لتحسين جودة الصور والعرض الخاص.وحصل الفريق الفائز على فرصة احتضان لفكرته تبدأ في الفترة من يناير/ كانون الثاني المقبل إلى أبريل/ نيسان 2025، لدراسة إمكانية تنفيذ المشروع من قبل المتحف المصري الكبير.وكان وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، قد أعلن في وقت سابق، أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي تم الانتهاء من أعماله عام 2021، سيكون العام المقبل، مشيرًا إلى أن الافتتاح التجريبي لجزء من قاعات المتحف نجح بنسبة كبيرة.

https://sarabic.ae/20241016/مسؤول-مصري-يوضح-موعد-افتتاح-المتحف-المصري-الكبير-وتفاصيل-التشغيل-التجريبي-صور-1093821707.html

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