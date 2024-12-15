الجمهور يودع "القبطان".. وفاة الفنان المصري نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض
© Photo / Unsplash/ Jeremy Yapكاميرا
© Photo / Unsplash/ Jeremy Yap
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توفي الفنان المصري نبيل الحلفاوي، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ77 عاما.
وأعلن عن ذلك أبناءه، وليد والمخرج خالد الحلفاوي، عبر الحساب الرسمي للفنان نبيل الحلفاوي، على منصة "إكس"، والتي اعتاد التواصل من خلالها مع محبيه.
وكتب أبناء نبيل الحلفاوي، موضحين أن والدهم الشهير بلقب "القبطان"، ليس صاحب هذه التغريدة، وإنما أبناءه وليد وخالد، مضيفين أن "الله تعالى استجاب لدعاه ولم يخذله، ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل".
وتوجّه أبناء نبيل الحلفاوي، بكل الحب والدعاء، وأن صلاة الجنازة على روح والدهم، ستقام اليوم الأحد، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بعد صلاة العشاء.
مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للاسف .. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي .. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل ، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش . شكرا علي كل الحب والدعاء ، وصلاة الجنازة اليوم الاحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) December 15, 2024
وكان نبيل الحلفاوي، قد تعرّض خلال الأيام الماضية لأزمة صحية شديدة، استدعت نقله إلى المستشفى، وسط أنباء عن حول تدهور حالته إثر أزمة حادة في الجهاز التنفسي.
يشار إلى أن الفنان نبيل الحلفاوي، من أبرز الممثلين المصريين، وهو من مواليد حي السيدة زينب، في 22 نيسان/ أبريل 1947، وتخرج في كلية التجارة، وبسبب عشقه للتمثيل، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذي تخرج منه في عام 1970.
الف رحمه و نور على الاستاذ الكبير نبيل الحلفاوي .. ارجو من الجميع الدعاء له بالرحمه و المغفره و قرأة الفاتحه pic.twitter.com/v9XPUTFHCB— محمود البزاوي (@albezzawy) December 15, 2024
واشتهر الحلفاوي بتقديم شخصية رجل الدولة النزيه المتسم بالوطنية وحب بلده، ومن أشهر الأدوار التي جسّدت تلك المعاني هو ضابط المخابرات المصري "نديم قلب الأسد"، في المسلسل التلفزيوني الشهير "رأفت الهجان"، مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وكذلك العقيد "محمود" في فيلم "الطريق إلى إيلات" من إنتاج عام 1994، والمستوحى عن أحداث حقيقية، كما أن للحلفاوي أدوار مؤثرة على خشبة المسرح، منها مسرحية "عفريت لكل مواطن" إنتاج عام 1988.
وظل الراحل نبيل الحلفاوي بعيدا عن الأضواء، حتى قدم في السنوات الأخيرة أدوارا مميزة هي مسلسل "ونوس" مع الفنان يحيى الفخراني (2016)، ومسلسل "لأعلى سعر" من إنتاج عام 2017، ومسلسل "القاهرة كابول" إنتاج 2021، بينما كان آخر أعماله الفنية هو الفيلم الكوميدي "تسليم أهالي"، من بطولة هشام ماجد، ودنيا سمير غانم.
إنا لله وإنا إليه راجعون .. وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي— Karim Abdel Aziz (@karimabdelaziz) December 15, 2024
اللهم اغفرله وارحمه .. خالص العزاء لأسرته الكريمة وجمهوره الكبير#كريم_عبدالعزيز pic.twitter.com/ckaGkQzYDF
ويعد الفنان نبيل الحلفاوي، من أبرز الشخصيات المؤثرة على منصة "إكس"، بسبب تغريداته العميقة، التي تتناول موضوعات عامة وفي كرة القدم، بسبب انتمائه الشديد للنادي الأهلي المصري، ودخوله في نقاشات مع محبيه بشأن المباريات التي يخوضها.
كلامه لا يخلو من الصحة.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) December 2, 2024
بل أضيف أن هذا اللون الباهت قد يكون أثر على لاعبي الأهلي أنفسهم الذين لم يتعودوا على التعامل مع زملاء بهذا المظهر الناعم. https://t.co/9ocQBpeQHH
وكانت آخر تغريدة لنبيل الحلفاوي، على "إكس"، بتاريخ 2 ديسمبر الجاري، والتي علّق فيها على تغير قمصان لاعبي فريق البنك الأهلي المصري.