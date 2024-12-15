https://sarabic.ae/20241215/الجمهور-يودع-القبطان-وفاة-الفنان-المصري-نبيل-الحلفاوي-بعد-صراع-مع-المرض-1095807079.html

الجمهور يودع "القبطان".. وفاة الفنان المصري نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض

الجمهور يودع "القبطان".. وفاة الفنان المصري نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض

سبوتنيك عربي

توفي الفنان المصري نبيل الحلفاوي، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ77 عاما. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T13:13+0000

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وأعلن عن ذلك أبناءه، وليد والمخرج خالد الحلفاوي، عبر الحساب الرسمي للفنان نبيل الحلفاوي، على منصة "إكس"، والتي اعتاد التواصل من خلالها مع محبيه.وكتب أبناء نبيل الحلفاوي، موضحين أن والدهم الشهير بلقب "القبطان"، ليس صاحب هذه التغريدة، وإنما أبناءه وليد وخالد، مضيفين أن "الله تعالى استجاب لدعاه ولم يخذله، ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل".وتوجّه أبناء نبيل الحلفاوي، بكل الحب والدعاء، وأن صلاة الجنازة على روح والدهم، ستقام اليوم الأحد، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بعد صلاة العشاء.وكان نبيل الحلفاوي، قد تعرّض خلال الأيام الماضية لأزمة صحية شديدة، استدعت نقله إلى المستشفى، وسط أنباء عن حول تدهور حالته إثر أزمة حادة في الجهاز التنفسي.يشار إلى أن الفنان نبيل الحلفاوي، من أبرز الممثلين المصريين، وهو من مواليد حي السيدة زينب، في 22 نيسان/ أبريل 1947، وتخرج في كلية التجارة، وبسبب عشقه للتمثيل، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذي تخرج منه في عام 1970.واشتهر الحلفاوي بتقديم شخصية رجل الدولة النزيه المتسم بالوطنية وحب بلده، ومن أشهر الأدوار التي جسّدت تلك المعاني هو ضابط المخابرات المصري "نديم قلب الأسد"، في المسلسل التلفزيوني الشهير "رأفت الهجان"، مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وكذلك العقيد "محمود" في فيلم "الطريق إلى إيلات" من إنتاج عام 1994، والمستوحى عن أحداث حقيقية، كما أن للحلفاوي أدوار مؤثرة على خشبة المسرح، منها مسرحية "عفريت لكل مواطن" إنتاج عام 1988.وظل الراحل نبيل الحلفاوي بعيدا عن الأضواء، حتى قدم في السنوات الأخيرة أدوارا مميزة هي مسلسل "ونوس" مع الفنان يحيى الفخراني (2016)، ومسلسل "لأعلى سعر" من إنتاج عام 2017، ومسلسل "القاهرة كابول" إنتاج 2021، بينما كان آخر أعماله الفنية هو الفيلم الكوميدي "تسليم أهالي"، من بطولة هشام ماجد، ودنيا سمير غانم.ويعد الفنان نبيل الحلفاوي، من أبرز الشخصيات المؤثرة على منصة "إكس"، بسبب تغريداته العميقة، التي تتناول موضوعات عامة وفي كرة القدم، بسبب انتمائه الشديد للنادي الأهلي المصري، ودخوله في نقاشات مع محبيه بشأن المباريات التي يخوضها.وكانت آخر تغريدة لنبيل الحلفاوي، على "إكس"، بتاريخ 2 ديسمبر الجاري، والتي علّق فيها على تغير قمصان لاعبي فريق البنك الأهلي المصري.

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