https://sarabic.ae/20241215/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-قائد-قوات-الدعم-السريع-في-منطقة-الفاشر-1095799520.html
الجيش السوداني يعلن مقتل قائد قوات الدعم السريع في منطقة الفاشر
الجيش السوداني يعلن مقتل قائد قوات الدعم السريع في منطقة الفاشر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، مقتل العميد جمعة إدريس، القائد العسكري في "قوات الدعم السريع"، خلال قصف مدفعي استهدف تحركات قواته في المحور الجنوبي لمدينة الفاشر، عاصمة... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T07:29+0000
2024-12-15T07:29+0000
2024-12-15T07:29+0000
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وقال الجيش السوداني في بيان، أمس السبت، إن سلاح الطيران نفّذ غارات جوية، يوم الجمعة، أدت إلى تدمير 45 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري وطواقمها.ووفقاً للبيان، حشدت "قوات الدعم السريع" تعزيزات كبيرة من مختلف الولايات والمناطق بهدف شن هجوم واسع على مدينة الفاشر والسيطرة على مقر الفرقة السادسة.وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة أسقطت 3 مسيّرات كانت تستهدف مواقع استراتيجية داخل المدينة.تُعد الفاشر محورا رئيسيا للمواجهات المحتدمة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، التي تسيطر على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور، هي: جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور.وفي ظل سيطرتها على معظم الإقليم، تخوض "الدعم السريع" معارك عنيفة للاستحواذ على مدينة الفاشر، التي تمثل آخر معاقل الجيش السوداني في المنطقة.يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان، اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20241210/لماذا-تصاعدت-وتيرة-الصراع-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-في-الخرطوم؟-1095671901.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
الجيش السوداني يعلن مقتل قائد قوات الدعم السريع في منطقة الفاشر
أعلن الجيش السوداني، مقتل العميد جمعة إدريس، القائد العسكري في "قوات الدعم السريع"، خلال قصف مدفعي استهدف تحركات قواته في المحور الجنوبي لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وقال الجيش السوداني
في بيان، أمس السبت، إن سلاح الطيران نفّذ غارات جوية، يوم الجمعة، أدت إلى تدمير 45 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري وطواقمها.
ووفقاً للبيان، حشدت "قوات الدعم السريع" تعزيزات كبيرة من مختلف الولايات والمناطق بهدف شن هجوم واسع على مدينة الفاشر والسيطرة على مقر الفرقة السادسة.
وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة أسقطت 3 مسيّرات كانت تستهدف مواقع استراتيجية داخل المدينة.
تُعد الفاشر محورا رئيسيا للمواجهات المحتدمة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع
"، التي تسيطر على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور، هي: جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور.
وفي ظل سيطرتها على معظم الإقليم، تخوض "الدعم السريع" معارك عنيفة للاستحواذ على مدينة الفاشر، التي تمثل آخر معاقل الجيش السوداني في المنطقة.
يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان
، اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.