https://sarabic.ae/20241215/الداخلية-التركية-تكشف-أعداد-العائدين-من-اللاجئين-السوريين-إلى-بلدهم-1095797316.html

الداخلية التركية تكشف أعداد العائدين من اللاجئين السوريين إلى بلدهم

الداخلية التركية تكشف أعداد العائدين من اللاجئين السوريين إلى بلدهم

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، يوم السبت، أن عدد اللاجئين السوريين العائدين من تركيا إلى وطنهم منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ارتفع إلى... 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T00:42+0000

2024-12-15T00:42+0000

2024-12-15T00:42+0000

أخبار سوريا اليوم

وزير الداخلية التركي

العالم العربي

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ديسمبر – سبوتنيك. ونقلت قناة "خبر تورك" التلفزيونية عن الوزير قوله: "حاليا، هناك مليونان و938 ألفا و261 سوريا في بلادنا. وكان عدد السوريين الذين عادوا طوعا إلى بلادهم 240 شخصا في 8 ديسمبر، عندما سقط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في دمشق، ولكن بعد تحرير سوريا ارتفع هذا العدد أمس إلى 1847 شخصا".هذا وكانت المعارضة السورية المسلحة تمكّنت من الدخول إلى العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025.وكان البشير يرأس منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميا.

https://sarabic.ae/20241214/المبعوث-الأممي-إلى-سوريا-يرد-على-ما-إذا-كان-سقوط-نظام-بشار-الأسد-وراءه-صفقة-إقليمية-أو-دولية-1095794449.html

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أخبار سوريا اليوم, وزير الداخلية التركي, العالم العربي