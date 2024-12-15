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27 د
الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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عالم سبوتنيك
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية، إسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
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مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
10:31 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
11:31 GMT
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هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
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أمساليوم
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https://sarabic.ae/20241215/الداخلية-التركية-تكشف-أعداد-العائدين-من-اللاجئين-السوريين-إلى-بلدهم-1095797316.html
الداخلية التركية تكشف أعداد العائدين من اللاجئين السوريين إلى بلدهم
الداخلية التركية تكشف أعداد العائدين من اللاجئين السوريين إلى بلدهم
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، يوم السبت، أن عدد اللاجئين السوريين العائدين من تركيا إلى وطنهم منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ارتفع إلى... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T00:42+0000
2024-12-15T00:42+0000
أخبار سوريا اليوم
وزير الداخلية التركي
العالم العربي
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ديسمبر – سبوتنيك. ونقلت قناة "خبر تورك" التلفزيونية عن الوزير قوله: "حاليا، هناك مليونان و938 ألفا و261 سوريا في بلادنا. وكان عدد السوريين الذين عادوا طوعا إلى بلادهم 240 شخصا في 8 ديسمبر، عندما سقط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في دمشق، ولكن بعد تحرير سوريا ارتفع هذا العدد أمس إلى 1847 شخصا".هذا وكانت المعارضة السورية المسلحة تمكّنت من الدخول إلى العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025.وكان البشير يرأس منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميا.
https://sarabic.ae/20241214/المبعوث-الأممي-إلى-سوريا-يرد-على-ما-إذا-كان-سقوط-نظام-بشار-الأسد-وراءه-صفقة-إقليمية-أو-دولية-1095794449.html
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أخبار سوريا اليوم, وزير الداخلية التركي, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, وزير الداخلية التركي, العالم العربي

الداخلية التركية تكشف أعداد العائدين من اللاجئين السوريين إلى بلدهم

00:42 GMT 15.12.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورعودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى مدينة كسب، سوريا
عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى مدينة كسب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، يوم السبت، أن عدد اللاجئين السوريين العائدين من تركيا إلى وطنهم منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ارتفع إلى 1847 شخصا.
ديسمبر – سبوتنيك. ونقلت قناة "خبر تورك" التلفزيونية عن الوزير قوله: "حاليا، هناك مليونان و938 ألفا و261 سوريا في بلادنا. وكان عدد السوريين الذين عادوا طوعا إلى بلادهم 240 شخصا في 8 ديسمبر، عندما سقط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في دمشق، ولكن بعد تحرير سوريا ارتفع هذا العدد أمس إلى 1847 شخصا".
هذا وكانت المعارضة السورية المسلحة تمكّنت من الدخول إلى العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، 10 يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
المبعوث الأممي إلى سوريا يرد على ما إذا كان سقوط نظام بشار الأسد وراءه صفقة إقليمية أو دولية
أمس, 19:47 GMT
وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025.
وكان البشير يرأس منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميا.
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