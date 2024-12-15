https://sarabic.ae/20241215/الوطنية-للنفط-في-ليبيا-تعلن-القوة-القاهرة-ورفع-حالة-الطوارئ-القصوى-1095800307.html
"الوطنية للنفط" في ليبيا تعلن القوة القاهرة ورفع حالة الطوارئ القصوى
"الوطنية للنفط" في ليبيا تعلن القوة القاهرة ورفع حالة الطوارئ القصوى
سبوتنيك عربي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، صباح اليوم الأحد، حالة القوة القاهرة والطوارئ القصوى (الدرجة الثالثة)، وذلك إثر تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية لأضرار جسيمة... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T08:03+0000
2024-12-15T08:03+0000
2024-12-15T08:03+0000
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وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تمكن عناصر الأمن والسلامة، من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز والحد من انتشارها، رغم استمرار الاشتباكات حتى لحظة صدور هذا البيان ومع ذلك، لا تزال حياة العاملين وسكان المنطقة مهددة بمخاطر جسيمة وغير متوقعة.ويؤكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أنه في حالة انعقاد دائم مع الإدارات والمراكز المختصة لمتابعة تطورات الأوضاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المحتملة على الأرواح والممتلكات.تناشد المؤسسة الوطنية للنفط جميع الجهات والمؤسسات ذات الصلة تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوقف هذه الاشتباكات، والعمل على حماية المواقع النفطية من الانخراط في دائرة الصراع، بغض النظر عن أسبابه ودوافعه.وتطالب المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لفض النزاع وإيقاف الفتنة بأي وسيلة ممكنة، فاستمرار تعرض خزانات المصفاة لأضرار مماثلة يشكل تهديداً كبيراً لأرواح المدنيين والمنطقة المحيطة، نظراً لاحتواء هذه الخزانات على مواد شديدة الاشتعال، ما قد يؤدي إلى كارثة لا تُحمد عقباها.وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط التزامها الكامل بحماية العاملين والمنشآت النفطية، وتدعو كافة الأطراف لتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه هذا الوضع الخطير.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, سوق النفط
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, سوق النفط
"الوطنية للنفط" في ليبيا تعلن القوة القاهرة ورفع حالة الطوارئ القصوى
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، صباح اليوم الأحد، حالة القوة القاهرة والطوارئ القصوى (الدرجة الثالثة)، وذلك إثر تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية لأضرار جسيمة نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء اشتباكات مسلحة في محيط المصفاة باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت هذه الأضرار عن نشوب حرائق خطيرة تهدد سلامة المنشأة وسكان المنطقة المحيطة.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، تمكن عناصر الأمن والسلامة، من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز والحد من انتشارها، رغم استمرار الاشتباكات حتى لحظة صدور هذا البيان ومع ذلك، لا تزال حياة العاملين وسكان المنطقة مهددة بمخاطر جسيمة وغير متوقعة.
ويؤكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أنه في حالة انعقاد دائم مع الإدارات والمراكز المختصة لمتابعة تطورات الأوضاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المحتملة على الأرواح والممتلكات.
تناشد المؤسسة الوطنية للنفط جميع الجهات والمؤسسات ذات الصلة تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوقف هذه الاشتباكات، والعمل على حماية المواقع النفطية من الانخراط في دائرة الصراع، بغض النظر عن أسبابه ودوافعه.
وتطالب المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لفض النزاع وإيقاف الفتنة بأي وسيلة ممكنة، فاستمرار تعرض خزانات المصفاة لأضرار مماثلة يشكل تهديداً كبيراً لأرواح المدنيين والمنطقة المحيطة، نظراً لاحتواء هذه الخزانات على مواد شديدة الاشتعال، ما قد يؤدي إلى كارثة لا تُحمد عقباها.
وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط التزامها الكامل بحماية العاملين والمنشآت النفطية، وتدعو كافة الأطراف لتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه هذا الوضع الخطير.