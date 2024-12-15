تشغيل أعلى مشروع للطاقة الشمسية في العالم.. أين هو؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
10:31 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: لا نسعى إلى هدنة في أوكرانيا بل إلى سلام يلبي شروط روسيا، الحكومة السورية تشدد على أهمية الوحدة الوطنية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:17 GMT
22 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
13:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241215/تشغيل-أعلى-مشروع-للطاقة-الشمسية-في-العالم-أين-هو؟-1095806142.html
تشغيل أعلى مشروع للطاقة الشمسية في العالم.. أين هو؟
تشغيل أعلى مشروع للطاقة الشمسية في العالم.. أين هو؟
سبوتنيك عربي
انطلقت، أمس السبت، المرحلة الثانية من أعمال مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية الأعلى ارتفاعا في العالم. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T12:33+0000
2024-12-15T12:33+0000
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103705/33/1037053394_0:0:4944:2782_1920x0_80_0_0_05aa0ec730d9500565533ee884fc634d.jpg
وتتواجد المحطة في محافظة شاننان، بمنطقة شيزانغ ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.وتعتمد المرحلة الجديدة من محطة "هواديان شيزانغ كايبنغ" للطاقة الكهروضوئية على ألواح متطورة ثنائية الوجه، وهي القادرة على امتصاص الضوء المنعكس من الأرض أو الثلوج عبر الجانب الخلفي، ما يزيد كفاءتها بنسبة 20%، مقارنة بالألواح الأحادية الوجه، وفقا لمحطة "سي جي تي إن" الصينية.وبالتوسع على ارتفاع المرحلة الأولى البالغ 5100 متر، فإن المرحلة الثانية للمحطة التي تم إطلاقها حديثا، تصل إلى ارتفاع ذروة يبلغ 5228 مترا.وباعتبارها مشروعا رئيسيا يضمن إمدادات الكهرباء في منطقة شيزانغ ذاتية الحكم، فإن محطة الطاقة الكهروضوئية "هواديان شيزانغ كايبنغ" تتمتع بسعة 150 ميغاوات، ومن المتوقع أن تولّد 246 مليون كيلوواط ساعة سنويا، وتوصيل الطاقة إلى شبكة شيزانغ.كما أن المحطة ستولّد 155 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء الخضراء سنويا، ما يعادل توفير 46800 طنا من الفحم، وخفض 129400 طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأنتجت المرحلة الأولى من محطة الطاقة الكهروضوئية "هواديان شيزانغ كايبنغ"، التي دخلت الخدمة منذ أواخر عام 2023، أكثر من 40 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء.وقد خفف إنتاج المحطة بشكل كبير من نقص الطاقة الموسمي في محافظة شاننان في شيزانغ، ما أظهر قدرته على معالجة نقص الطاقة الموسمي، وتعزيز التنمية الإقليمية.وأفادت قناة "سي سي تي في" الصينية، أن الطاقة الشمسية تمثل حاليا 24.8% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة في الصين، ما يمثل نموا كبيرا، متجاوزة طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية كثاني أكبر مصدر للطاقة في بكين.
https://sarabic.ae/20230825/الصين-ترد-على-تقارير-بشأن-تقديمها-عرضا-لبناء-محطة-للطاقة-النووية-في-السعودية-1080416261.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103705/33/1037053394_338:0:4733:3296_1920x0_80_0_0_ab67cba00d6ae3106bf5b6ae470ec1e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تشغيل أعلى مشروع للطاقة الشمسية في العالم.. أين هو؟

12:33 GMT 15.12.2024
© AP Photo / Mark Lennihanالطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
الطاقة الشمسية
© AP Photo / Mark Lennihan
تابعنا عبر
انطلقت، أمس السبت، المرحلة الثانية من أعمال مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية الأعلى ارتفاعا في العالم.
وتتواجد المحطة في محافظة شاننان، بمنطقة شيزانغ ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.
وتعتمد المرحلة الجديدة من محطة "هواديان شيزانغ كايبنغ" للطاقة الكهروضوئية على ألواح متطورة ثنائية الوجه، وهي القادرة على امتصاص الضوء المنعكس من الأرض أو الثلوج عبر الجانب الخلفي، ما يزيد كفاءتها بنسبة 20%، مقارنة بالألواح الأحادية الوجه، وفقا لمحطة "سي جي تي إن" الصينية.
وبالتوسع على ارتفاع المرحلة الأولى البالغ 5100 متر، فإن المرحلة الثانية للمحطة التي تم إطلاقها حديثا، تصل إلى ارتفاع ذروة يبلغ 5228 مترا.
وباعتبارها مشروعا رئيسيا يضمن إمدادات الكهرباء في منطقة شيزانغ ذاتية الحكم، فإن محطة الطاقة الكهروضوئية "هواديان شيزانغ كايبنغ" تتمتع بسعة 150 ميغاوات، ومن المتوقع أن تولّد 246 مليون كيلوواط ساعة سنويا، وتوصيل الطاقة إلى شبكة شيزانغ.
كما أن المحطة ستولّد 155 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء الخضراء سنويا، ما يعادل توفير 46800 طنا من الفحم، وخفض 129400 طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وأنتجت المرحلة الأولى من محطة الطاقة الكهروضوئية "هواديان شيزانغ كايبنغ"، التي دخلت الخدمة منذ أواخر عام 2023، أكثر من 40 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
الصين ترد على تقارير بشأن تقديمها عرضا لبناء محطة للطاقة النووية في السعودية
25 أغسطس 2023, 14:28 GMT
وقد خفف إنتاج المحطة بشكل كبير من نقص الطاقة الموسمي في محافظة شاننان في شيزانغ، ما أظهر قدرته على معالجة نقص الطاقة الموسمي، وتعزيز التنمية الإقليمية.
وأفادت قناة "سي سي تي في" الصينية، أن الطاقة الشمسية تمثل حاليا 24.8% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة في الصين، ما يمثل نموا كبيرا، متجاوزة طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية كثاني أكبر مصدر للطاقة في بكين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала