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تشغيل أعلى مشروع للطاقة الشمسية في العالم.. أين هو؟

تشغيل أعلى مشروع للطاقة الشمسية في العالم.. أين هو؟

سبوتنيك عربي

انطلقت، أمس السبت، المرحلة الثانية من أعمال مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية الأعلى ارتفاعا في العالم. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

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وتتواجد المحطة في محافظة شاننان، بمنطقة شيزانغ ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.وتعتمد المرحلة الجديدة من محطة "هواديان شيزانغ كايبنغ" للطاقة الكهروضوئية على ألواح متطورة ثنائية الوجه، وهي القادرة على امتصاص الضوء المنعكس من الأرض أو الثلوج عبر الجانب الخلفي، ما يزيد كفاءتها بنسبة 20%، مقارنة بالألواح الأحادية الوجه، وفقا لمحطة "سي جي تي إن" الصينية.وبالتوسع على ارتفاع المرحلة الأولى البالغ 5100 متر، فإن المرحلة الثانية للمحطة التي تم إطلاقها حديثا، تصل إلى ارتفاع ذروة يبلغ 5228 مترا.وباعتبارها مشروعا رئيسيا يضمن إمدادات الكهرباء في منطقة شيزانغ ذاتية الحكم، فإن محطة الطاقة الكهروضوئية "هواديان شيزانغ كايبنغ" تتمتع بسعة 150 ميغاوات، ومن المتوقع أن تولّد 246 مليون كيلوواط ساعة سنويا، وتوصيل الطاقة إلى شبكة شيزانغ.كما أن المحطة ستولّد 155 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء الخضراء سنويا، ما يعادل توفير 46800 طنا من الفحم، وخفض 129400 طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأنتجت المرحلة الأولى من محطة الطاقة الكهروضوئية "هواديان شيزانغ كايبنغ"، التي دخلت الخدمة منذ أواخر عام 2023، أكثر من 40 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء.وقد خفف إنتاج المحطة بشكل كبير من نقص الطاقة الموسمي في محافظة شاننان في شيزانغ، ما أظهر قدرته على معالجة نقص الطاقة الموسمي، وتعزيز التنمية الإقليمية.وأفادت قناة "سي سي تي في" الصينية، أن الطاقة الشمسية تمثل حاليا 24.8% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة في الصين، ما يمثل نموا كبيرا، متجاوزة طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية كثاني أكبر مصدر للطاقة في بكين.

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