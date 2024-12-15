https://sarabic.ae/20241215/تفاصيل-مثيرة-إنقاذ-سعودية-من-الموت-في-تايلاند-بعد-5-ساعات-في-البحر-فيديو-1095804487.html
تفاصيل مثيرة.. إنقاذ سعودية من الموت في تايلاند بعد 5 ساعات في البحر.. فيديو
تفاصيل مثيرة.. إنقاذ سعودية من الموت في تايلاند بعد 5 ساعات في البحر.. فيديو
سبوتنيك عربي
نجت امرأة سعودية الجنسية من موت محقق، والتي كانت قد سقطت في أحد بحار تايلاند، وظلت فيه لمدة 5 ساعات، وسط معاناتها من البرد والإرهاق الشديد. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T11:37+0000
2024-12-15T11:37+0000
2024-12-15T11:37+0000
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وتمكنت الجهات الأمنية التايلاندية من إنقاذ المرأة، التي كانت تستقل دراجة مائية "جت سكي" قبالة ساحل مدينة باتايا.وتم إبلاغ عمال الإنقاذ بالحادث في الساعة 12.36 صباحا، أمس السبت، عندما سبح زوجها، العامري عبد الرحمن مهدي (26 عاما) إلى شاطئ جومتين، وطلب الرجل المنهك، الذي كان يرتدي سترة نجاة، من السكان المحليين مساعدة زوجته، التي كانت تطفو قبالة الشاطئ بـ"جت سكي" المستأجرة وسقطت منها، وفقا لصحيفة "بانغكوك بوست" التايلاندية.وأفاد مهدي بأنه وزوجته استأجرا الـ"جت سكي" لمدة ساعة، مساء الجمعة الماضي، إلا أنها انقلبت بهما قبالة الشاطئ، وطفا الاثنان في البحر لمدة 5 ساعات تقريبا، وفي النهاية قرر هو السباحة إلى الشاطئ لطلب المساعدة.وفي وقت لاحق من أمس السبت، عثر فريق من عمال الإنقاذ التايلانديين على المرأة السعودية، وهي تطفو على بعد كيلومترين تقريبا من شاطئ جومتين، وتمكنت المرأة المنهكة والمرتجفة من البقاء طافية بمساعدة سترة نجاة.وفي لم شملهما على الشاطئ، عانق الزوجان بعضهما بعضا، وصفق الشهود بما في ذلك السياح بصوت عال لعملية الإنقاذ.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار تايلاند
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار تايلاند
تفاصيل مثيرة.. إنقاذ سعودية من الموت في تايلاند بعد 5 ساعات في البحر.. فيديو
نجت امرأة سعودية الجنسية من موت محقق، والتي كانت قد سقطت في أحد بحار تايلاند، وظلت فيه لمدة 5 ساعات، وسط معاناتها من البرد والإرهاق الشديد.
وتمكنت الجهات الأمنية التايلاندية من إنقاذ المرأة، التي كانت تستقل دراجة مائية "جت سكي" قبالة ساحل مدينة باتايا.
وتم إبلاغ عمال الإنقاذ بالحادث في الساعة 12.36 صباحا، أمس السبت، عندما سبح زوجها، العامري عبد الرحمن مهدي (26 عاما) إلى شاطئ جومتين، وطلب الرجل المنهك، الذي كان يرتدي سترة نجاة، من السكان المحليين مساعدة زوجته، التي كانت تطفو قبالة الشاطئ بـ"جت سكي" المستأجرة وسقطت منها، وفقا لصحيفة
"بانغكوك بوست" التايلاندية.
وأفاد مهدي بأنه وزوجته استأجرا الـ"جت سكي" لمدة ساعة، مساء الجمعة الماضي، إلا أنها انقلبت بهما قبالة الشاطئ، وطفا الاثنان في البحر لمدة 5 ساعات تقريبا، وفي النهاية قرر هو السباحة إلى الشاطئ لطلب المساعدة.
وفي وقت لاحق من أمس السبت، عثر فريق من عمال الإنقاذ التايلانديين على المرأة السعودية، وهي تطفو على بعد كيلومترين تقريبا من شاطئ جومتين، وتمكنت المرأة المنهكة والمرتجفة من البقاء طافية بمساعدة سترة نجاة.
وفي لم شملهما على الشاطئ، عانق الزوجان بعضهما بعضا، وصفق الشهود بما في ذلك السياح بصوت عال لعملية الإنقاذ.