https://sarabic.ae/20241215/شاحن-هاتف-يتسبب-بوفاة-7-أفراد-من-عائلة-واحدة-في-دولة-عربية-1095799877.html
شاحن هاتف يتسبب بوفاة 7 أفراد من عائلة واحدة في دولة عربية
شاحن هاتف يتسبب بوفاة 7 أفراد من عائلة واحدة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
شهدت المملكة العربية السعودية، حادثة مؤلمة أسفرت عن وفاة 7 أفراد من عائلة واحدة إثر اندلاع حريق في منزلهم بسبب شاحن جوال ترك موصولا بالكهرباء. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T07:49+0000
2024-12-15T07:49+0000
2024-12-15T07:49+0000
مجتمع
السعودية
الأخبار
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092675447_0:62:1184:728_1920x0_80_0_0_4bbc15fde2f6fba93a0eb059943367a9.jpg
وبحسب رواية حيدر الحسن، أحد أقارب الضحايا، بدأت الحادثة بانصهار شاحن الجوال، ما تسبب في اشتعال الأثاث داخل إحدى الغرف. وأضاف في تصريحات لموقع "العربية"، أن أحد الأبناء كان أول من لاحظ الحريق، فأخبر عمه الذي حاول التدخل لإخماد النيران باستخدام الماء، دون إدراك مدى خطورة الموقف وسرعة انتشار الدخان.وأوضح أن الأب ويدعى حسين الجبران تنبه لتصاعد الدخان وحاول إنقاذ أسرته، حيث تمكن من الخروج مع زوجته بمساعدة أحد أبنائهم، إلا أن الابن عاد إلى داخل المنزل في محاولة لإنقاذ أفراد الأسرة الآخرين، لكنه لم يتمكن من الخروج مجدداً.وأشار الحسن إلى أن الدخان السام اجتاح المنزل بسرعة كبيرة، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص فوراً بسبب الاختناق، بينما توفي 4 آخرون لاحقاً للسبب ذاته.ولم تُسجل أي إصابات بحروق، حيث كانت جميع حالات الوفاة ناجمة عن استنشاق الدخان السام.ودعا الحسن إلى توخي الحذر في التعامل مع الحرائق، مشيرا إلى أهمية مغادرة المكان فوراً عند وقوع الحريق والتواصل مع فرق الطوارئ بدلا من محاولة التعامل مع النيران بشكل فردي.
https://sarabic.ae/20201002/خبير-يكشف-خطورة-استخدام-شاحن-غير-أصلي-للهاتف-الذكي-1046715447.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092675447_66:0:1118:789_1920x0_80_0_0_dbeea310ca0d57efc809098845cf42a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, الأخبار, أخبار السعودية اليوم
السعودية, الأخبار, أخبار السعودية اليوم
شاحن هاتف يتسبب بوفاة 7 أفراد من عائلة واحدة في دولة عربية
شهدت المملكة العربية السعودية، حادثة مؤلمة أسفرت عن وفاة 7 أفراد من عائلة واحدة إثر اندلاع حريق في منزلهم بسبب شاحن جوال ترك موصولا بالكهرباء.
وبحسب رواية حيدر الحسن، أحد أقارب الضحايا، بدأت الحادثة بانصهار شاحن الجوال، ما تسبب في اشتعال الأثاث داخل إحدى الغرف.
وأضاف
في تصريحات لموقع "العربية"، أن أحد الأبناء كان أول من لاحظ الحريق، فأخبر عمه الذي حاول التدخل لإخماد النيران باستخدام الماء، دون إدراك مدى خطورة الموقف وسرعة انتشار الدخان.
وأوضح أن الأب ويدعى حسين الجبران تنبه لتصاعد الدخان وحاول إنقاذ أسرته، حيث تمكن من الخروج مع زوجته بمساعدة أحد أبنائهم، إلا أن الابن عاد إلى داخل المنزل في محاولة لإنقاذ أفراد الأسرة الآخرين، لكنه لم يتمكن من الخروج مجدداً.
وأشار الحسن إلى أن الدخان السام اجتاح المنزل بسرعة كبيرة، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص فوراً بسبب الاختناق
، بينما توفي 4 آخرون لاحقاً للسبب ذاته.
ولم تُسجل أي إصابات بحروق، حيث كانت جميع حالات الوفاة ناجمة عن استنشاق الدخان السام.
ودعا الحسن إلى توخي الحذر في التعامل مع الحرائق، مشيرا إلى أهمية مغادرة المكان فوراً عند وقوع الحريق
والتواصل مع فرق الطوارئ بدلا من محاولة التعامل مع النيران بشكل فردي.