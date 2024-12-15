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https://sarabic.ae/20241215/شاحن-هاتف-يتسبب-بوفاة-7-أفراد-من-عائلة-واحدة-في-دولة-عربية-1095799877.html
شاحن هاتف يتسبب بوفاة 7 أفراد من عائلة واحدة في دولة عربية
شاحن هاتف يتسبب بوفاة 7 أفراد من عائلة واحدة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
شهدت المملكة العربية السعودية، حادثة مؤلمة أسفرت عن وفاة 7 أفراد من عائلة واحدة إثر اندلاع حريق في منزلهم بسبب شاحن جوال ترك موصولا بالكهرباء. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T07:49+0000
2024-12-15T07:49+0000
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وبحسب رواية حيدر الحسن، أحد أقارب الضحايا، بدأت الحادثة بانصهار شاحن الجوال، ما تسبب في اشتعال الأثاث داخل إحدى الغرف. وأضاف في تصريحات لموقع "العربية"، أن أحد الأبناء كان أول من لاحظ الحريق، فأخبر عمه الذي حاول التدخل لإخماد النيران باستخدام الماء، دون إدراك مدى خطورة الموقف وسرعة انتشار الدخان.وأوضح أن الأب ويدعى حسين الجبران تنبه لتصاعد الدخان وحاول إنقاذ أسرته، حيث تمكن من الخروج مع زوجته بمساعدة أحد أبنائهم، إلا أن الابن عاد إلى داخل المنزل في محاولة لإنقاذ أفراد الأسرة الآخرين، لكنه لم يتمكن من الخروج مجدداً.وأشار الحسن إلى أن الدخان السام اجتاح المنزل بسرعة كبيرة، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص فوراً بسبب الاختناق، بينما توفي 4 آخرون لاحقاً للسبب ذاته.ولم تُسجل أي إصابات بحروق، حيث كانت جميع حالات الوفاة ناجمة عن استنشاق الدخان السام.ودعا الحسن إلى توخي الحذر في التعامل مع الحرائق، مشيرا إلى أهمية مغادرة المكان فوراً عند وقوع الحريق والتواصل مع فرق الطوارئ بدلا من محاولة التعامل مع النيران بشكل فردي.
https://sarabic.ae/20201002/خبير-يكشف-خطورة-استخدام-شاحن-غير-أصلي-للهاتف-الذكي-1046715447.html
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السعودية, الأخبار, أخبار السعودية اليوم
السعودية, الأخبار, أخبار السعودية اليوم

شاحن هاتف يتسبب بوفاة 7 أفراد من عائلة واحدة في دولة عربية

07:49 GMT 15.12.2024
© Photo / Unsplash/ Rebecca Aldamaشاحن
شاحن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© Photo / Unsplash/ Rebecca Aldama
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شهدت المملكة العربية السعودية، حادثة مؤلمة أسفرت عن وفاة 7 أفراد من عائلة واحدة إثر اندلاع حريق في منزلهم بسبب شاحن جوال ترك موصولا بالكهرباء.
وبحسب رواية حيدر الحسن، أحد أقارب الضحايا، بدأت الحادثة بانصهار شاحن الجوال، ما تسبب في اشتعال الأثاث داخل إحدى الغرف.
وأضاف في تصريحات لموقع "العربية"، أن أحد الأبناء كان أول من لاحظ الحريق، فأخبر عمه الذي حاول التدخل لإخماد النيران باستخدام الماء، دون إدراك مدى خطورة الموقف وسرعة انتشار الدخان.
وأوضح أن الأب ويدعى حسين الجبران تنبه لتصاعد الدخان وحاول إنقاذ أسرته، حيث تمكن من الخروج مع زوجته بمساعدة أحد أبنائهم، إلا أن الابن عاد إلى داخل المنزل في محاولة لإنقاذ أفراد الأسرة الآخرين، لكنه لم يتمكن من الخروج مجدداً.
شاحن هاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2020
مجتمع
خبير يكشف خطورة استخدام شاحن غير أصلي للهاتف الذكي
2 أكتوبر 2020, 13:01 GMT
وأشار الحسن إلى أن الدخان السام اجتاح المنزل بسرعة كبيرة، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص فوراً بسبب الاختناق، بينما توفي 4 آخرون لاحقاً للسبب ذاته.
ولم تُسجل أي إصابات بحروق، حيث كانت جميع حالات الوفاة ناجمة عن استنشاق الدخان السام.
ودعا الحسن إلى توخي الحذر في التعامل مع الحرائق، مشيرا إلى أهمية مغادرة المكان فوراً عند وقوع الحريق والتواصل مع فرق الطوارئ بدلا من محاولة التعامل مع النيران بشكل فردي.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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