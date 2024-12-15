قائد الحرس الثوري الإيراني: بعد مغادرتنا سوريا دخل الإسرائيليون البيوت

عربي
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
10:31 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: لا نسعى إلى هدنة في أوكرانيا بل إلى سلام يلبي شروط روسيا، الحكومة السورية تشدد على أهمية الوحدة الوطنية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:17 GMT
22 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
13:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241215/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-بعد-مغادرتنا-سوريا-دخل-الإسرائيليون-البيوت-1095801569.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: بعد مغادرتنا سوريا دخل الإسرائيليون البيوت
قائد الحرس الثوري الإيراني: بعد مغادرتنا سوريا دخل الإسرائيليون البيوت
سبوتنيك عربي
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن الوجود الأجنبي في سوريا يهدف إلى تقسيم البلاد واحتلال أجزاء من أراضيها، مشيرًا إلى أن الأحداث المؤلمة... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T09:27+0000
2024-12-15T09:27+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار سوريا اليوم
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104265/56/1042655630_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b08563ddfaa03ed9ce811fb3015797b8.jpg
وحسب موقع قناة "العالم"، جاء ذلك في كلمة له خلال احتفالية في طهران حول "أفضل الأعمال البحثية في مجال الدفاع والمقاومة"، اليوم الأحد.وأضاف سلامي أن "القوات الأجنبية في سوريا تسعى لتقسيم البلد واحتلال أجزاء من أراضيه".وأضاف أن الوجود الإيراني في سوريا "لم يكن له أطماع"، بل كان هدفه "حفظ كرامة الشعب السوري"، لافتا إلى أن "ما حدث في سوريا هو درس صعب ومرير يجب أن نتعلم منه".وتابع: "الآن نرى كيف يمكن أن تسقط الأرض إذا لم يصمد الجيش والقوات المسلحة".وأردف: "اليوم، يدرك الشعب في دمشق أن غياب رجال المقاومة يعني تقسيم الأرض، بين الصهاينة من جهة، وقوى أخرى من الشمال، مما يترك الشعب في حالة من المعاناة".وأتم قائلا: "بعد انسحابنا، أصبح بإمكان الصهاينة، بوضوح، التسلل حتى إلى حياة الناس في دمشق، لكن كما قال المرشد الأعلى علي خامنئي، فإن الشباب السوري سيحرر الأراضي المحتلة، وسيسقط الكيان الصهيوني (إسرائيل)".
https://sarabic.ae/20241211/خامنئي-يكشف-لأول-مرة-التحذير-الذي-وجهته-إيران-لحكومة-بشار-الأسد-في-سبتمبر-الماضي-1095691133.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104265/56/1042655630_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_6498d08418586fa5f65357c048f7dfc9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

قائد الحرس الثوري الإيراني: بعد مغادرتنا سوريا دخل الإسرائيليون البيوت

09:27 GMT 15.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemi قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
 قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن الوجود الأجنبي في سوريا يهدف إلى تقسيم البلاد واحتلال أجزاء من أراضيها، مشيرًا إلى أن الأحداث المؤلمة التي مرت بها سوريا بدأت بعد سقوط بشار الأسد.
وحسب موقع قناة "العالم"، جاء ذلك في كلمة له خلال احتفالية في طهران حول "أفضل الأعمال البحثية في مجال الدفاع والمقاومة"، اليوم الأحد.
وأضاف سلامي أن "القوات الأجنبية في سوريا تسعى لتقسيم البلد واحتلال أجزاء من أراضيه".
وأضاف أن الوجود الإيراني في سوريا "لم يكن له أطماع"، بل كان هدفه "حفظ كرامة الشعب السوري"، لافتا إلى أن "ما حدث في سوريا هو درس صعب ومرير يجب أن نتعلم منه".
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
خامنئي يكشف لأول مرة التحذير الذي وجهته إيران لحكومة بشار الأسد في سبتمبر الماضي
11 ديسمبر, 11:24 GMT
وتابع: "الآن نرى كيف يمكن أن تسقط الأرض إذا لم يصمد الجيش والقوات المسلحة".
وأردف: "اليوم، يدرك الشعب في دمشق أن غياب رجال المقاومة يعني تقسيم الأرض، بين الصهاينة من جهة، وقوى أخرى من الشمال، مما يترك الشعب في حالة من المعاناة".
وأتم قائلا: "بعد انسحابنا، أصبح بإمكان الصهاينة، بوضوح، التسلل حتى إلى حياة الناس في دمشق، لكن كما قال المرشد الأعلى علي خامنئي، فإن الشباب السوري سيحرر الأراضي المحتلة، وسيسقط الكيان الصهيوني (إسرائيل)".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала