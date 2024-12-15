https://sarabic.ae/20241215/كييف-أجلت-اتفاقية-المعادن-مع-الولايات-المتحدة-استرضاء-لترامب-1095797447.html
كييف أجلت اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة استرضاء لترامب
كييف أجلت اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة استرضاء لترامب
سبوتنيك عربي
أرجأت أوكرانيا توقيع اتفاقية تعاون في مجال الموارد المعدنية مع الولايات المتحدة حتى تنصيب دونالد ترامب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر لم تسمها. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T00:55+0000
2024-12-15T00:55+0000
2024-12-15T00:55+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
كييف
أخبار أوكرانيا
المعادن
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وقالت الصحيفة، إن المسؤولين ورجال الأعمال الأوكرانيين يحاولون استغلال "نهج ترامب المعاملاتي" من خلال الادعاء بأن أوكرانيا غنية بالموارد الطبيعية التي يمكن أن تدعم الصناعة الأمريكية، بما في ذلك المعادن مثل الكوبالت والجرافيت والليثيوم.فاز دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة في الفترة من 2017 إلى 2021، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.
https://sarabic.ae/20241214/-ضابط-أمريكي-متقاعد-الصراع-في-أوكرانيا-يدخل-مرحلته-النهائية-1095792676.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, كييف, أخبار أوكرانيا, المعادن
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, كييف, أخبار أوكرانيا, المعادن
كييف أجلت اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة استرضاء لترامب
أرجأت أوكرانيا توقيع اتفاقية تعاون في مجال الموارد المعدنية مع الولايات المتحدة حتى تنصيب دونالد ترامب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر لم تسمها.
وتؤكد التقارير الصحفية، أن المسؤولين الأوكرانيين يبذلون قصارى جهدهم لاسترضاء ترامب
وتعزيز موقفهم في النزاع مع روسيا.
وبحسب التقارير، أرجأت السلطات الأوكرانية مرتين توقيع اتفاقية تعاون في مجال الموارد المعدنية، والتي كانت تخطط لتوقيعها مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت الصحيفة، إن المسؤولين ورجال الأعمال الأوكرانيين يحاولون استغلال "نهج ترامب المعاملاتي" من خلال الادعاء بأن أوكرانيا غنية بالموارد الطبيعية التي يمكن أن تدعم الصناعة الأمريكية، بما في ذلك المعادن مثل الكوبالت والجرافيت والليثيوم.
فاز دونالد ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة في الفترة من 2017 إلى 2021، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.